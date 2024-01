100 Tage zum Wings for Life World Run: Lauftipps mit Dominik Landertinger

Wings for Life World Run Der Wings for Life World Run, die größte Laufveranstaltung der Welt, ist 2024 wieder da. Erlebe, wie Hunderttausende Menschen für diejenigen laufen, die es nicht können.

Dominik Landertinger: Ganz wichtig ist die Regelmäßigkeit. Wenn man über einen längeren Zeitraum pro Woche drei Mal Laufen geht, hat man auch eine Leistungssteigerung. Und dann macht der Wings for Life World Run natürlich noch viel, viel mehr Spaß. Man kommt weiter, hat eine Motivation, läuft weiter und kann sich nächstes Jahr wieder steigern. Vorbereiten würde ich mich also schon darauf - ist ja doch ein großes Ziel. Ich würde mindestens zwei, drei Monate vorher mit dem Laufen anfangen. Und dann kann man sich sein Ziel stecken.

Dominik Landertinger: Ich glaube, dass die App sehr informativ ist, was den Wings for Life World Run selbst angeht. Die Trainings-Experience bietet auch eine gute Abwechslung während dem Training und was man beim Laufen besser machen kann. Sind einfach super Informationen, die man kriegt.

Dominik Landertinger: Das ist gerade das Besondere am Wings for Life World Run, weil man nicht weiß, wann das Catcher Car kommt. Daher würde ich mir den Lauf etwas einteilen und nicht Vollgas weglaufen, weil irgendwann geht man dann ein und die letzten Kilometer werden immer härter. Sondern lieber das Tempo Schritt für Schritt ein bisschen steigern.

Dominik Landertinger: Ich glaube, dass der Wings for Life World Run ein perfekter Laufbewerb für alle Laufanfänger ist. Es gibt keine vorgegebene Distanz, sondern es kommt einfach irgendwann das Catcher Car und holt dich ein. Von dem her hast du nicht den Druck, dass du wie beim Marathon oder 10 km-Lauf die Distanz durchstehen musst. Du kannst einfach loslaufen und schauen, wie weit du kommst, und die Leistung vielleicht im nächsten Jahr noch übertreffen. Es ist ein bisschen stressbefreiter als bei einem normalen Wettkampf.

Dominik Landertinger: Flagship Run. Wir waren in Wien, die ganze Kulisse und alles Drumherum. Es ist einfach eine einzigartige Sache mit den Leuten, die an der Strecke stehen und zuschauen. Das hat einfach ein geniales Flair. Das sollte man mal mitgemacht haben.