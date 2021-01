Bühne frei für das Main Event von Red Bull Wololo III

, das globale 1v1 Age of Empires II Turnier, erlebt an diesem Wochenende seinen krönenden Abschluss. Aus knapp 5.000 Teilnehmern haben vier herausragende Wettbewerber ihre Siege in der letzten Qualifikationsphase errungen und stehen somit in den Playoffs zum Finale. Vier weitere stoßen hinzu, sodass es zu einem Showdown der besten acht Age of Empires II Spieler der Welt kommt - ein Spektakel, das ihr nicht verpassen wollt!

Österreicher im Titelrennen

Wie gespielt wird