Euer Survival-Guide für World of Warcraft Classic Hardcore

World of Warcraft Classic Hardcore erfreut sich aktuell dank dem anhaltenden Streamer-Event von Papaplatte, HandOfBlood und Metashi einem großen Spielerzuwachs. Deren Gilde Sauercrowd spielt das Spiel auf eine ganz besondere Weise, die nur Interaktionen innerhalb der eigenen Reihen erlaubt.

Hardcore unterscheidet sich von regulärem World of Warcraft Classic durch eine einzige Regel: Wenn euer Charakter stirbt, bleibt er tot. Keine zweiten Versuche. Ein virtuelles Ableben bedeutet: Zurück ins Startgebiet.

Solltet ihr nun durch die erhöhte Aufmerksamkeit auf diesem Spielmodus einmal Lust bekommen haben World of Warcraft Hardcore selbst auszuprobieren, haben wir hier ein paar Tipps für euch, die euren ersten Helden hoffentlich etwas länger überleben lassen!

01 Gameplay-Tipps

Ruhig bleiben - Fehler werden passieren

Einen Zahn ziehen wir euch direkt: Euer erster Charakter wird mit hoher Wahrscheinlichkeit sterben. Und die Chance, dass es euer zweiter auf Level 60 schafft, ist auch nicht unglaublich hoch. Solltet ihr nicht einen extrem großen Wissenspool für World of Warcraft Classic mitbringen, könnt ihr euch darauf einstellen, dass euch an irgendeinem Punkt einmal etwas treffen wird, auf das ihr nicht vorbereitet war.

Sei es ein Elite-Gegner, der plötzlich in eurem Questgebiet erschienen ist oder ein Caster-Mob, der euch mit einem Feuerball für 50% eurer Lebenspunkte trifft - Viele Stellen sind Wissens-Checks. Es ist also nicht schlimm, wenn ihr durch so einen Fehler euren Charakter verliert. Lasst euch nicht unterkriegen.

Lieber langsam und dafür am leben

Generell ist World of Warcraft Classic Hardcore ein Spiel, in dem ihr stetig abwägen müsst welche Risiken es sich lohnt einzugehen. In den meisten Fällen ist dabei “keine” tatsächlich die richtige Antwort. Vor allem dann, wenn ihr euch Gegner stellt, die ihr noch nicht kennt oder ein unbekanntes Gebiet erkundet. Es ist nicht tragisch, wenn ihr es langsam angehen lasst und dabei auf Nummer sicher geht. Vor allem nicht, wenn ein Fehler das Ende eures Charakters bedeuten kann.

Loggt euch aus. Immer!

Wenn ihr AFK geht, solltet ihr euch immer ausloggen © Activision Blizzard

Eine kurze Pause, um auf Klos zu gehen? Mal eben ein frisches Getränk holen? Aus dem Spiel heraus tappen, um nach der besten Waffe für euer aktuelles Level zu suchen? - Loggt euch aus. Es mag paranoid klingen. Aber zahlreiche Spieler:innen haben ihren Charakter dadurch verloren, dass sie in der Spielwelt von Gegnern weggeklatscht wurden, und sie haben es nicht einmal gemerkt.

Selbst vermeintlich sichere Stellen müssen respektiert werden. Durch ungeschickte Verkettung von Ereignissen könnt ihr sogar an solchen Orten wie dem Gasthaus von Stormwind ums digitale Leben kommen. Plant ihr also euren Charakter aus den Augen lassen müssen: Ausloggen kann euch vor einer bösen Überraschung bewahren.

Meidet Gruppen-Quest

Quest, die für eine Gruppe gedacht sind, werden in den meisten Fällen als solche im Questlog markiert. Es ist selbsterklärend, dass ihr diese dann nicht solo angehen solltet. Allerdings gibt es ein paar Aufgaben im Spiel, bei denen diese Information fehlt. Es kann hier vorkommen, dass innerhalb des Quest-Textes aber ein Hinweis darauf zu finden ist, dass ihr euch am besten mit anderen Spieler:innen zusammentut.

Ihr werdet relativ schnell ein Gespür dafür entwickeln, welche Art von Mission ihr am besten meidet und worauf ihr euch gefahrlos einlassen könnt. Vertraut einfach eurem Bauchgefühl. Solltet ihr eine Quest starten und schon beim ersten Mob denken “Oha, das könnte auf lange Sicht knapp werden” - sucht euch erst einmal eine andere Aufgabe und kümmert euch später um diese.

Achtet auf Gegner, die euch in PvP zwingen

Die Server für World of Warcraft Classic Hardcore sind ausschließlich im PvE-Modus verfügbar. Das bedeutet, Spieler:innen der gegnerischen Fraktion können euch nicht angreifen. Jedenfalls, solange ihr euch nicht für PvP aktiviert. Normalerweise kann man das, indem man /pvp in das Chat-Fenster eingibt.

Nun könnte man sagen, dass man diesen Umstand dann einfach vermeidet. Allerdings gibt es im Spiel NPC-Gegner, die auch zur gegnerischen Fraktion gehören (wie Beispielsweise Stadtwachen). Solltet ihr mit diesen in einen Kampf geraten (auch zum Beispiel, indem ihr einfach zu nah an diesen vorbei lauft), werdet ihr in den PvP-Modus gezwungen. Sollte das passieren - bleibt ruhig. Flüchtet aus dem Kampf und benutzt sofort euren Ruhestein, damit ihr den Cooldown für eure PvP-Markierung abklingen lassen könnt. Alternativ könnt ihr auch eine Flugroute nutzen, um diesen Debuff loszuwerden.

Nutzt Hotkeys

Gerade wichtige Fähigkeiten und Gegenstände, die euch vor einem Tod retten können (wie Heiltränke), solltet ihr auf gut erreichbaren Hotkeys haben, damit ihr im eifer des Gefechts nicht euren Cursor zu der Schaltfläche bewegen müsst, um diese zu klicken.

Gute Hotkeys für diese Notfall-Buttons sind zum Beispiel die beiden Richtungen des Mausrads. Die Kamera-Zoom-Funktion könnt ihr dann einfach auf STRG+Mausrad legen, da ihr das wesentlich weniger nutzen werdet.

Richtig flüchten

Es wird dennoch vorkommen, dass ihr zwangsweise öfter die Beine in die Hand und flüchten müsst. Sollte das eintreten, müsst ihr auf jeden Fall eure Angriffe einstellen. Belegt euch dafür eine Taste, welche die Auto-Attacken stoppt. Denn so lange ihr beim Flüchten aus Versehen noch Gegner attackiert, werden diese nicht aufhören euch zu verfolgen.

Legt euch die Möglichkeit einen Angriff abzubrechen auf eine Taste © Activision Blizzard

Zudem solltet ihr niemals rückwärts gehen, wenn ihr vor Feinden flieht. “Backpaddling” ist zu langsam, um zu entkommen. Gleichzeitig müsst ihr es aber auch vermeiden, geradeaus zu laufen und ihnen euren Rücken zuzudrehen. Angriffe von Hinten können euch benommen machen und damit eure Geschwindigkeit so sehr senken, dass ihr leichte Beute seid. Am besten ist es daher seitlich zu rennen. Standardmäßig liegt diese Bewegung auf Q und E. So erhaltet ihr die Geschwindigkeit der Vorwärtsbewegung, eure Gegner zählen aber nicht als “hinter euch”.

Natürlich solltet ihr bei eure Flucht auch immer darauf achten, wo ihr hinlauft. Vermeidet es, in die nächste Gruppe von Mobs zu rennen, und damit eure Gefahr noch weiter zu erhöhen.

Höhlen sind gefährlich

Da ihr nun wisst, wie ihr euch am besten aus einer Situation rettet, wenn es darum geht zu flüchten, sei an dieser Stelle noch eine große Warnung vor Höhlen ausgesprochen. Diese können eine besondere Gefahrenquelle darstellen. Die Respawn-Rate von Gegnern in diesen ist extrem hoch. Das führt dazu, dass ihr eine leere Höhle betretet und euch plötzlich von einer Vielzahl von Feinden umgeben findet. Oder ihr müsst aus dem Inneren zurück und habt plötzlich massig Gegner im Rücken.

02 Beste Klassen für den Einstieg

Generell sind in Hardcore natürlich die selben Klassen spielstark, die es auch in regulärem World of Warcraft Classic sind. Aber einige möchten wir hervorheben, da sie Mechaniken und Fähigkeiten haben, welche es Spieler:innen etwas einfacher machen werden zu überleben.

Jäger

Jäger haben einen tollen Mix aus Schaden und Überlebens-Skills © Activision Blizzard

Der Vorteil von Jägern ist, dass sie mit einem persönlichen Tank unterwegs sind. Euer Pet kann die Aggro von Gegner auf sich ziehen und ermöglicht damit Pulls und Plays, die andere Klassen solo nicht spielen könnten. Hexenmeister haben zwar mit dem Leerwandler auch die Option einen tankenden Begleiter zu nutzen, haben aber wesentlich schwächere Rüstung für den Notfall und nicht die Möglichkeit, sich als letzten Ausweg tot zu stellen.

Paladin

Paladine nutzen Heilungszauber und Schilde um zu überleben © Activision Blizzard

Ähnlich wie der Priester kann der Paladin auf Heilzauber und Schildblasen zurück zurückgreifen, um Schaden zu negieren und damit auch einfachere eine Flucht zu ermöglichen. Zusätzlich trägt er schwere Rüstungsteile, was eine weitere Ebene von Sicherheit gewährleistet. Dank Handauflegen steht den Paladinen des Weiteren ein großartiger Notfall-Button zur Verfügung, mit dem sie ihre Lebenspunkte wieder komplett füllen können.

Magier

Magier können dank ihrer Frost-Skills leicht entkommen © Activision Blizzard

Dank ihrer Frostrüstung können Magier ihren sonst schwachen Rüstwert etwas ausgleichen. Aber vor allem glänzen sie in Hardcore durch ihren hohen Damage-Output, mit dem sie Gefahren zügig eliminieren können und großartigen Mitteln gegnerische Gruppen zu kontrollieren. Frostnova hält Feinde fest und erleichtert die Flucht, Polymorph verwandelt Gegner in Schafe und nimmt sie für 60 Sekunden aus dem Kampf. Und sogar ein Panik-Button in Form des Eisblocks steht ihnen zur Verfügung. Zusätzlich versorgen sie sich stets selbst mit Wasser und Nahrung, ohne dafür Geld ausgeben zu müssen.