World of Warcraft Plunderstorm: Battle-Royale trifft MMO

Arrrrrr ihr faulen Landratten. Macht euch bereit für ein einzigartiges Piraten-Erlebnis in World of Warcraft . Nein, kein neuer Schlachtzug und auch kein Dunkelmond-Jahrmarkt oder ähnlicher Firlefanz: Blizzard entfesselt den Beute-Sturm und bringt mit WoW Plunderstorm kurzerhand einen zeitgleich begrenzen Battle-Royale-Modus in das MMORPG . Wir haben alle Infos zusammengefasst.

01 WoW Plunderstorm: Battle-Royale-Modus ist da

Nachdem Blizzard in den vergangenen Tagen immer wieder eine Piraten-Thematik in den sozialen Netzwerken angeteasert hatte, ließ man am 19. März 2024 die Katze aus dem Sack: Mit dem zeitlich begrenzten PvP-Modus Plunderstorm bekommt das Online-Rollenspiel einen waschechten Battle-Royale-Modus spendiert .

Ja, genau so einer, wie er in Fortnite , Apex Legends oder PUBG zu finden ist. Nur eben im Gewand des Fantasy-MMOs . Stattfinden tut das Battle-Royale-Event übrigens im Arthihochland im Norden der Östlichen Königreiche.

Im Battle-Royale-Modus wird geplündert was das Zeug hält. © Blizzard Entertainment

Plunderstorm greift das beliebte Piraten-Motto auf , das bei langjährigen WoW-Fans ohnehin hoch im Kurs steht. Spätestens seit man als kleiner Hordler oder Allianzler im Schlingendorntal erstmals auf die jeweils andere Fraktion getroffen ist und in Beutebucht mit den Schwarzwasserräubern Bekanntschaft gemacht hat.

02 Was erwartet euch in Plunderstorm?

Plunderstorm ist als Battle-Royale-Modus für 60 Spieler:innen ausgelegt. Jede Runde dauert ungefähr 10-15 Minuten und ist damit schnell absolviert. Die Grundregel ist dabei äußerst simpel: Wer am Ende noch steht, gewinnt.

Als Belohnungen winken einzigartige kosmetische Gegenstände, Haustiere, Titel und Reittiere , die ihr in euren Main-Account in Classic- und moderne Realms übernehmen könnt. Darunter ein Papageien-Mount, eine Piraten-Kluft und vieles mehr.

Plunderstorm greift das beliebte Piraten-Setting auf © Blizzard Entertainment

Um überhaupt erst loslegen zu können, müsst ihr über die Battle.net Desktop-App den Client von Dragonflight herunterladen. Dabei ist es völlig egal, ob ihr die Erweiterung besitzt oder nicht. Lediglich ein aktives World of Warcraft-Abonnement wird zum Spielen benötigt .

Sobald ihr euch in euren Account einloggt, könnt ihr rechts im Hauptmenü den Plunderstorm-Modus auswählen. Denn: Hier stürzt ihr euch mit einem eigens für den Battle-Royale-Modus erstellten Charakter in den Kampf – eure Mains und Twinks müssen draußen bleiben.

Nun könnt ihr zwischen Solo- und Duo-Modus wählen , also wahlweise allein starten oder in Zweier-Teams um den Sieg ringen. Allerdings ist es auch möglich, sich allein für den Duo-Modus anzumelden.

03 Wie läuft ein Plunderstorm-Match ab?

In Plunderstorm startet ihr also mit einem Low-Level-Charakter in den Kampf, der mit Basis-Ausrüstung und –Werten daherkommt. Maximal kann euer Charakter Stufe 10 erreichen. Erfahrungspunkte gibt es dabei für das Besiegen von Kreaturen und anderen Spieler:innen oder den Abschluss von Missionen.

Plündern, leveln, kämpfen. WoW Plunderstorm macht vieles richtig © Blizzard Entertainment

Mit jedem Levelaufstieg schaltet ihr natürlich neue Fähigkeiten frei, die euch stärker machen. Dabei sind die Level ein entscheidender Vorteil im Verlauf eines Matches . Es lohnt sich also, im Early Game möglichst viel XP zu farmen, um schnell einen Levelvorteil zu erhalten.

Außerdem lassen sich Zauber, Fähigkeiten und Aufwertungen auch in Schatztruhen finden . Diese werden dann automatisch eurer Aktionsleiste hinzugefügt und sind einsatzbereit.

Zauber und Fähigkeiten können aber auch aufgewertet werden , in dem ihr Versionen davon in höherer Qualität aus Schatztruhen lootet oder dieselbe Fähigkeit mehrfach aufhebt. Maximal kann so Rang 3 (Episch) erreicht werden.

WoW Plunderstorm findet im Arthihochland statt. © Blizzard Entertainment

Ausrüstung, ein Inventar oder mehr gibt es in Plunderstorm aber nicht. Ihr müsst euch also auf das stützen, was ihr in einer Runde geplündert habt. Dafür erhalten alle Charaktere Zugriff auf eine Heilfähigkeit und einen Doppelsprung .

Und da der Fallschaden in Plunderstorm deaktiviert ist, könnt ihr euch auch problemlos von Anhöhen und ähnlichem fallen lassen. Genretypisch gibt es natürlich auch einen Sturm, der das Spielgebiet im Laufe einer Partie immer weiter einengt.

04 Battle-Royale mit Quests

WoW wäre aber kein MMORPG, wenn es nicht auch Quests gäbe. Und die gibt’s tatsächlich auch im Plunderstorm-Modus. Neben den Standard-Aufgaben gibt es eine wiederholbare Quest . Welche Mission ansteht, seht ihr aber immer erst, wenn ihr zu Beginn auf der Map gelandet seid.

Wer wollte nicht schon immer ein Papageien-Mount haben? © Blizzard Entertainment

Tatsächlich lohnt es sich, diese Quest abzuschließen. Denn hierfür sammelt ihr besonders viel Plunder. Der Abschluss dieser Mission ist die schnellste Art in WoW Plunderstorm Renown und Plunder zu sammeln .

Es macht also Sinn, sich zu Beginn einer Runde erst auf PvE und die Quest zu fokussieren und sich dann langsam in die Gebiete vorzuwagen, in denen mehr Spieler:innen unterwegs sind.

Wie lange Plunderstorm als zeitlich begrenzter Modus im Spiel bleiben wird, haben die Entwickler übrigens noch nicht verraten. Wer Bock auf das WoW-Battle-Royale hat, sollte also möglichst bald reinstarten.