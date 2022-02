Alles, was du über die Rallye in Schweden wissen musst

In der World Rally Championship dreht sich gerade alles um die "neuen Generationen". Bei der Rallye Monte-Carlo ging es im vergangenen Monat um den Start der neuen Hybrid-Technologie und die Änderung des Namens der World Rally Cars zu Rally1.

Während die Sébs ( Loeb und Ogier ) dieses Mal nicht am Start sind, hat die neue Generation an Fahrern die Bühne. Die WRC zieht nach Norden Richtung Umeå für die Rally Schweden - und für die jüngeren Fahrer ist der Weg an die Spitze ohne die beiden Franzosen frei.

Zum ersten Mal seit dem Finale 2006 findet damit eine WRC-Runde ohne Loeb oder Ogier statt.

Sébastien Ogier bei der Rally Sweden 2020. © @World/Red Bull Content Pool

"Das wird sicher eigenartig", so Loebs früheres Team-Mitglied, Craig Breen vom M-Sport Ford World Rally Team. "An eine Zeit zu denken, bevor die beiden Sébs auf die Bühne traten... das ist jetzt schon eine Weile her. Beide sind schon so lange Fixpunkte in der Weltmeisterschaft, seit ich dabei bin. Ja... es wird sicher ein bisschen eigenartig."

Um das Ganze etwas in Perspektive zu setzen: beide Franzosen kommen wieder - und Loeb ist bereits zuvor schon von Rennen ferngeblieben. Doch für Toyota wird diese Woche sicher anders. Sie konnten sich auf den Mann von Gap als Punktelieferant bisher immer verlassen.

"Für uns ist er so ein wichtiges Asset", so Teamchef Jari-Matti Latvala. "Beide - Loeb und Ogier - sind wirklich Ausnahmeerscheinungen in diesem Sport. Du weisst, dass du mit ihnen im Team sicher Punkte machst, dass sie Rennen gewinnen und Meisterschaften holen können. Uns wird ein Typ wie er [Ogier] sicher fehlen.

"Du hast dieses Vertrauen in jemanden wie Séb. Das habe ich schon bei Volkswagen Motorsport als sein Team-Partner gesehen - die Leute haben zu ihm aufgeschaut und ihm vertraut.

"OK, Ogier kann für uns Rennen gewinnen."

"Das stimmt. Das kann er. Aber wir wissen, dass er dieses Jahr nur ein paar Rallies fahren wird und in Schweden und bei den anderen Rallies haben wir wirklich Vertrauen in Esapekka [Lappi]. Es ist immer schade, wenn grosse Fahrer wie beide Sébs gehen - doch gleichzeitig öffnen sie die Tür für Andere."

Lappi ist zurück!

Was ist schlimmer, als niemals durch eine Tür zu gehen? Durchzugehen und dann wieder zurückgeschubst zu werden. Genau das ist dem finnischen Gewinner der Rally Finnland, Esapekka Lappi, passiert, der für die letzte Saison kein Team finden konnte.

Das gehört nun aber der Vergangenheit an. Lappi hat den Schlüssel gepackt und die Tür aufgestossen.

"Wie ihr euch vorstellen könnt, bin ich sehr froh, zurück zu sein", so der 31-Jährige.

2018 startete Lappi für Toyota, ging danach zu Citroën, dann zu M-Sport und dann auf die Bank.

"Dieses Jahr ist alles ein bisschen anders", sagt er. "Dieses Jahr fahre ich für das Team und teile mir mit Ogier das Auto. Ich fahre nicht die ganze Saison, also will ich hier Punkte holen. Mir macht das nichts aus. Ich bin froh, wieder im Auto zu sitzen."

Esapekka Lappi bei der Rally Sweden 2020 © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Im Auto und in einer sehr, sehr starken Position auf der Strasse. Nachdem er Monte Carlo verpasst hat, geht er als letzter Starter der Rally1 Autos ins Rennen. Das kann ein Vorteil sein.

"Wenn der Schnee kommt", sagt er "kann es auf der Strasse ein Vorteil sein, wenn die Autos vor dir die Strasse schon einmal sauber machen. Aber die Fahrer vor mir haben in Monte Carlo schon Erfahrung mit den neuen Autos gesammelt. Sie wissen mehr über das Auto als ich."

Mit Schneefall im Vorfeld des Events ist Lappi, trotz fehlender Erfahrung in jüngerer Vergangenheit und fehlender Spielpraxis, auf jeden Fall ein Kandidat für die vorderen Plätze.

Schweden: Same same - but different

Letztes Jahr verschwand die Rally Schweden wegen der Restriktionen. Aber um ehrlich zu sein: auch in den Jahren davor war die Rally kein rein freudiges Ereignis. In Erinnerung blieb vor allem ein Power Stage Rennen im strömenden Regen, der mehr an walisischen Herbst, als an einen WRC Winterklassiker erinnerte. Das war in Torsby, 700km weiter südlich. Dieses Mal wird es rutschig und kalt.

"Das sind die Bedingungen, die wir wollen", so Kalle Rovanperä vom Team Toyota. Als Dritter in der Weltmeisterschaft - hinter Loeb und Ogier - geht der Finne als Erster auf die komplett neuen Strecken.

"Das könnte kompliziert werden", gibt er zu, "aber das Gute daran ist, dass wir Snowbanks und gutes Wettern haben. Das ist wirklich wichtig."

M-Sport Fahrer Breen geht direkt hinter Rovanperä ins Rennen. Der Ire geht auf die Jagd nach seinem ersten WRC Sieg in einem Land, in dem er schon einmal überzeugen konnte. Vor vier Jahren wurde er Zweiter, weniger als 20 Sekunden hinter dem Sieger.

Thierry Neuville bei der Rallye Monte Carlo © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

2018 stand Hyundais Thierry Neuville ganz oben auf dem Podium. Allerdings stehen die Chance darauf, dass der Belgier dieses Kunststück wiederholen kann eher schlecht, nachdem Hyundai sich nach dem schlechten Start in Monte Carlo zunächst noch sortieren muss.

Julien Moncet, stellvertretender Leiter des Hyundai Teams spricht daher mit Blick auf Schweden nicht vom Sieg: Autos im Ziel und ein Platz auf dem Podium wären für ihn ein Erfolg.