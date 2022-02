Die 10 stärksten Karten in Yu-Gi-Oh! Master Duel

Die erste Ranked-Season von Yu-Gi-Oh! Master Duel ist zu ende. Mittlerweile ist relativ klar welche Strategien und Archetypen zu den besten des Formats gehören. Auch ist eindeutig, welche Karten zu den stärksten zählen. Wir listen hier die zehn besten auf. Dabei haben wir darauf geachtet Karten zu wählen, die in einer Vielzahl von Decks spielbar sind. Je nach Archetyp gibt es Karten, die eventuell die Spielstärke dieser Karten übersteigt; solltet ihr allerdings auf der Suche nach “einfach nur guten Karten” sein - hier werdet ihr fündig!

Im TCG schon lange auf der Liste der verbotenen Karten, im OCG und in Master Duel unlimitiert nutzbar: Das Insekt Maxx “C” - der Albtraum jedes modernen Yu-Gi-Oh!-Spielers.

Maxx "C" versorgt euch mit Karten, während der Combo eures Gegners

Die meisten Spieler beenden ihre Beschwörungskette frühzeitig, um ihrem Kontrahenten nicht zu viele Handkarten zu gönnen. In seltenen Fällen wird aber die Maxx “C”-Challenge gestartet. Ziel: So viele Beschwörungen ausführen, bis der Gegner sein ganzes Deck gezogen hat.

TCG vs OCG

Prinzipiell kann man sich merken: Wird ein Effekt aktiviert, der eine Karte vom Deck an eine andere Position bewegen würde (das beinhaltet auch das Ziehen einer Karte), kann dieser mit Aschenblüte negiert werden. Kurioserweise kann auch der Effekt einer Karte negiert werden, die gerade keine Karte zieht, aber das potenzial hätte dies über einen zweiten Effekt zu tun.

