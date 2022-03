Yu-Gi-Oh! Master Duel - Diese Secret Packs lohnen sich am meisten

Those who Stand Against Kings

Natürlich findet ihr nicht jede Karte in einem speziellen Secret Pack, aber einige haben echte Bomben. Und manche sogar mehrere. Solltet ihr also auf der Suche nach dem meisten Value beim Kauf eines Secret Packs sein, haben wir euch hier die zehn besten herausgesucht.

Natürlich findet ihr nicht jede Karte in einem speziellen Secret Pack, aber einige haben echte Bomben. Und manche sogar mehrere. Solltet ihr also auf der Suche nach dem meisten Value beim Kauf eines Secret Packs sein, haben wir euch hier die zehn besten herausgesucht.

Natürlich findet ihr nicht jede Karte in einem speziellen Secret Pack, aber einige haben echte Bomben. Und manche sogar mehrere. Solltet ihr also auf der Suche nach dem meisten Value beim Kauf eines Secret Packs sein, haben wir euch hier die zehn besten herausgesucht.

. Eine Karte, von der sich viele Spieler wünschen, dass diese gebannt wird. Da Master Duel mit dem Kartenpool noch etwas hinterherhinkt, sind wir hier aber noch nicht an dem Punkt, an dem diese Karte ihr volles Potenzial entfalten kann. Sollte es soweit sein, wird diese Ultra Rare unabdingbar sein. Wenn ihr sie bereits jetzt ziehen wollt, könnt ihr dies durch das Pack Awakening of the Ancients tun. Auf Super Rare-Level gibt es hier auch

Ein Muss für Zoodiac-Spieler: Those who Stand Against Kings