Vaporwave bis Future-R&B – so klingen Yung Kafa & Kücük Efendi

YKKE sind ein Mysterium. Auch musikalisch hat das Duo eine Welt erschaffen, die sich aus allen erdenklichen Genres und Styles zusammensetzt – von Tiergeräuschen über Sci-Fi-Soundeffekte bis hin zu 80er-Synthies und Zeitgeist-Trap.

Vermutlich wird in keinem anderen Genre so viel mit Versatzstücken aus anderen Musikrichtungen gespielt und experimentiert wie im Rap. Und doch lässt sich nicht verhindern, dass für eine gewisse Zeit ein gewisser Sound vorherrscht. In den Neunzigern war das zum einen der satte Boom Bap aus New York, während man an der Ostküste mit G-Funk experimentierte. Die 2000er gehörten dem von Produzenten wie Kanye West und Just Blaze eingeführten Chipmunk-Soul : auf Helium-Level hochgepitchte Samples der 70er.

In den 2010er Jahren war der Sound der Südstaaten omnipräsent. Was dort seit Jahrzenten an Rhythmik und Tempo an der Tagesordnung stand, wurde unter dem Begriff Trap zusammengefasst. Und aktuell sieht es aus, als könnte Drill aus UK und NY das nächste große Ding werden. Von Pop Smoke über Drake bis Luciano bedient man sich der leicht verschobenen Hi-Hats und wobblenden Basslines.

Wer einen der heißbegehrten Plätze auf den vorderen Rängen der einschlägigen Playlisten oder in den YouTube-Trends abgreifen will, orientiert sich besser daran, wie der Zeitgeist klingt. Das ist sicher schön für die Konten der Rapper, Produzenten und Labels, das Problem ist aber, dass alles gleich klingt und jeden Freitag gefühlt ein und derselbe Song mit minimalen musikalischen Änderungen serviert wird. Sich von diesem immer wiederkehrenden Reflex der Retorte frei zu machen, schaffen nicht viele.

Yung Kafa & Kücük Efendi schon. Die beiden haben einen Soundentwurf geschaffen, der gekonnt zwischen dem Damals, dem Jetzt und der Zukunft oszilliert und damit die perfekte Untermalung für die Erzählungen der beiden liefert. Die beiden produzieren ihre Songs nicht selbst, sondern haben dafür mit einer Reihe an Spezialisten zusammengearbeitet – von eher unbekannten Type-Beat-Producern bis hin zum kongenialem Haftbefehl-Kollaborateur Bazzazian oder Lucry & Suena , die zuletzt für Apache 207 und die KMN Gang an den Reglern saßen.

Wobei solche Namen in der Welt von Kafabey und Fendi1 ohnehin nur Schall und Rauch sind und die eben genannten Top-Produzenten weniger ihren Trademark-Sound abgeliefert, sondern sich vielmehr in den YKKE-Kosmos begeben haben – und in dem ist ungefähr alles erlaubt. Von Akustikgitarren, die man so oder so ähnlich schon mal bei Metallica gehört haben könnte, leicht verstimmten Klavier-Akkorden, die man zuletzt im R&B der frühen Zehnerjahre vernommen hat bis hin zu New-Wave-Zitaten, 80s-Dance-Loops und Refrain-Referenzen an Queen.

Aber die beiden belassen es nicht bei zeitlosem Eklektizismus, sondern vermengen die referenzengespickte Rundreise durch die Geschichte der Popmusik mit einer Collage aus den unterschiedlichsten Gestaltungsmitteln. Von vernuschelten Reimketten über den Mezzosopran-Gesang als Markenzeichen, Wortneuschöpfungen wie „arrogantisch“ oder „ignorantisch“ ( „Hunnis“ ) bis hin zu in dadaistische Babysprache abdriftenden Adlibs und Soundeffekten, die von trompetenden Elefanten über durch den Himmel gleitende Flugzeuge bis hin zum Sprung ins kühle Nass eines Swimmingpools reichen.