Red Bull Motorsports
These are the 2026 and 2027 F1 calendars: All dates at a glance
The 2026 Formula One calendar
Round
Date
Country
Grand Prix
Venue
1
March 6-8
Australia
Australian Grand Prix
Melbourne
2
March 13-15
China
Chinese Grand Prix
Shanghai
3
March 27-29
Japan
Japanese Grand Prix
Suzuka
4
April 10-12
Bahrain
Bahrain Grand Prix
Sakhir
5
April 17-19
Saudi Arabia
Saudi Arabian Grand Prix
Jeddah
6
May 1-3
USA
United States Grand Prix
Miami
7
May 22-24
Canada
Canadian Grand Prix
Montreal
8
June 5-7
Monaco
Monaco Grand Prix
Monaco
9
June 12-14
Spain
Barcelona-Catalunya Grand Prix
Barcelona-Catalunya
10
June 26-28
Austria
Austrian Grand Prix
Spielberg
11
July 3-5
United Kingdom
British Grand Prix
Silverstone
12
July 17-19
Belgium
Belgian Grand Prix
Spa-Francorchamps
13
July 24-26
Hungary
Hungarian Grand Prix
Budapest
14
August 21-23
The Netherlands
Dutch Grand Prix
Zandvoort
15
September 4-6
Italy
Italian Grand Prix
Monza
16
September 11-13
Spain
Spanish Grand Prix
Madrid
17
September 24-26
Azerbaijan
Azerbaijan Grand Prix
Baku
18
October 9-11
Singapore
Singapore Grand Prix
Singapore
19
October 23-25
USA
United States Grand Prix
Austin
20
October 30 - November 1
Mexico
Mexican Grand Prix
Mexico City
21
November 6-8
Brazil
Brazilian Grand Prix
São Paulo
22
November 19-21
USA
United States Grand Prix
Las Vegas
23
November 27-29
Qatar
Qatar Grand Prix
Lusail
24
December 4-6
Abu Dhabi
Abu Dhabi Grand Prix
Yas Marina
The 2027 Formula One calendar
Round
Date
Country
Grand Prix
Venue
1
March 12-14
Bahrain
Bahrain Grand Prix
Sakhir
2
March 19-21
Saudi Arabia
Saudi Arabian Grand Prix
Jeddah
3
April 2-4
Australia
Australian Grand Prix
Melbourne
4
April 9-11
Japan
Japanese Grand Prix
Suzuka
5
April 16-18
China
Chinese Grand Prix
Shanghai
6
April 30 - May 2
USA
Miami Grand Prix
Miami
7
May 21-23
Canada
Canadian Grand Prix
Montreal
8
June 4-6
Monaco
Monaco Grand Prix
Monaco
9
June 18-20
Portugal
Portuguese Grand Prix
Portimão
10
July 2-4
United Kingdom
British Grand Prix
Silverstone
11
July 9-11
Austria
Austrian Grand Prix
Spielberg
12
July 23-25
Belgium
Belgian Grand Prix
Spa-Francorchamps
13
July 30 - August 1
Hungary
Hungarian Grand Prix
Budapest
14
September 3-5
Italy
Italian Grand Prix
Monza
15
September 10-12
Spain
Spanish Grand Prix
Madrid
16
September 24-26
Azerbaijan
Azerbaijan Grand Prix
Baku
17
October 1-3
Turkey
Turkish Grand Prix
Istanbul
18
October 8-10
Singapore
Singapore Grand Prix
Singapore
19
October 22-24
USA
United States Grand Prix
Austin
20
October 29-31
Mexico
Mexico City Grand Prix
Mexico City
21
November 5-7
Brazil
Brazilian Grand Prix
São Paulo
22
November 18-20
USA
Las Vegas Grand Prix
Las Vegas
23
December 3-5
Qatar
Qatar Grand Prix
Lusail
24
December 10-12
Abu Dhabi
Abu Dhabi Grand Prix
Yas Marina
Still to look forward to in 2026: Setting sail for the Americas
The championship showdown
Looking ahead to 2027: More Sprints mean more thrills
F1 Sprint Races in 2027
DATE
GRAND PRIX
VENUE
March 12–14
Bahrain
Sakhir
April 2–4
Australia
Melbourne
April 9–11
Japan
Suzuka
May 21–23
Canada
Montréal
June 4–6
Monaco
Monaco
July 2–4
Great Britain
Silverstone
September 3–5
Italy
Monza
November 5–7
Brazil
São Paulo
December 3–5
Qatar
Lusail
December 10–12
Abu Dhabi
Yas Marina
Surf’s up!
Turkish delight
Max Verstappen builds a gap
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