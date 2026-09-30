Max Verstappen driving the RB22 during qualifying ahead of the F1 Grand Prix of Monaco at Circuit de Monaco in June 2026.
© Andy Hone/LAT Images/Getty Images/Red Bull Content Pool
F1

These are the 2026 and 2027 F1 calendars: All dates at a glance

New races, more action and a longer season. With 2026 reaching the final straight, the 2027 F1 World Championship will see the 22 best racing drivers battle for glory across five continents.
By Paul Keith
6 min readUpdated on

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Summary

  1. 1
    The 2026 Formula One calendar
  2. 2
    The 2027 Formula One calendar
  3. 3
    Still to look forward to in 2026: Setting sail for the Americas
  4. 4
    The championship showdown
  5. 5
    Looking ahead to 2027: More Sprints mean more thrills
  6. 6
    Surf’s up!
  7. 7
    Turkish delight
  8. 8
    Max Verstappen builds a gap
With plenty of racing still to go this year, the 2027 calendar is already here – and F1 keeps getting bigger. We can look forward to 24 Grands Prix in 22 countries, featuring 11 teams and 22 drivers. With 10 Sprint races and 19 races forming part of a back-to-back stretch, there's more racing action, more nail-biting Qualifying and a record number of points on the table.
Still want more? There’s two great host cities and circuits returning to the schedule, which finishes later in the year than ever before, beginning in Bahrain in March and finishing under floodlights at the traditional finale in Abu Dhabi in mid-December. And there’s even an enticing gap in the schedule that frees Max Verstappen to compete in his favourite endurance race
01

The 2026 Formula One calendar

Round

Date

Country

Grand Prix

Venue

1

March 6-8

Australia

Australian Grand Prix

Melbourne

2

March 13-15

China

Chinese Grand Prix

Shanghai

3

March 27-29

Japan

Japanese Grand Prix

Suzuka

4

April 10-12

Bahrain

Bahrain Grand Prix

Sakhir

5

April 17-19

Saudi Arabia

Saudi Arabian Grand Prix

Jeddah

6

May 1-3

USA

United States Grand Prix

Miami

7

May 22-24

Canada

Canadian Grand Prix

Montreal

8

June 5-7

Monaco

Monaco Grand Prix

Monaco

9

June 12-14

Spain

Barcelona-Catalunya Grand Prix

Barcelona-Catalunya

10

June 26-28

Austria

Austrian Grand Prix

Spielberg

11

July 3-5

United Kingdom

British Grand Prix

Silverstone

12

July 17-19

Belgium

Belgian Grand Prix

Spa-Francorchamps

13

July 24-26

Hungary

Hungarian Grand Prix

Budapest

14

August 21-23

The Netherlands

Dutch Grand Prix

Zandvoort

15

September 4-6

Italy

Italian Grand Prix

Monza

16

September 11-13

Spain

Spanish Grand Prix

Madrid

17

September 24-26

Azerbaijan

Azerbaijan Grand Prix

Baku

18

October 9-11

Singapore

Singapore Grand Prix

Singapore

19

October 23-25

USA

United States Grand Prix

Austin

20

October 30 - November 1

Mexico

Mexican Grand Prix

Mexico City

21

November 6-8

Brazil

Brazilian Grand Prix

São Paulo

22

November 19-21

USA

United States Grand Prix

Las Vegas

23

November 27-29

Qatar

Qatar Grand Prix

Lusail

24

December 4-6

Abu Dhabi

Abu Dhabi Grand Prix

Yas Marina

02

The 2027 Formula One calendar

Round

Date

Country

Grand Prix

Venue

1

March 12-14

Bahrain

Bahrain Grand Prix

Sakhir

2

March 19-21

Saudi Arabia

Saudi Arabian Grand Prix

Jeddah

3

April 2-4

Australia

Australian Grand Prix

Melbourne

4

April 9-11

Japan

Japanese Grand Prix

Suzuka

5

April 16-18

China

Chinese Grand Prix

Shanghai

6

April 30 - May 2

USA

Miami Grand Prix

Miami

7

May 21-23

Canada

Canadian Grand Prix

Montreal

8

June 4-6

Monaco

Monaco Grand Prix

Monaco

9

June 18-20

Portugal

Portuguese Grand Prix

Portimão

10

July 2-4

United Kingdom

British Grand Prix

Silverstone

11

July 9-11

Austria

Austrian Grand Prix

Spielberg

12

July 23-25

Belgium

Belgian Grand Prix

Spa-Francorchamps

13

July 30 - August 1

Hungary

Hungarian Grand Prix

Budapest

14

September 3-5

Italy

Italian Grand Prix

Monza

15

September 10-12

Spain

Spanish Grand Prix

Madrid

16

September 24-26

Azerbaijan

Azerbaijan Grand Prix

Baku

17

October 1-3

Turkey

Turkish Grand Prix

Istanbul

18

October 8-10

Singapore

Singapore Grand Prix

Singapore

19

October 22-24

USA

United States Grand Prix

Austin

20

October 29-31

Mexico

Mexico City Grand Prix

Mexico City

21

November 5-7

Brazil

Brazilian Grand Prix

São Paulo

22

November 18-20

USA

Las Vegas Grand Prix

Las Vegas

23

December 3-5

Qatar

Qatar Grand Prix

Lusail

24

December 10-12

Abu Dhabi

Abu Dhabi Grand Prix

Yas Marina

03

Still to look forward to in 2026: Setting sail for the Americas

The championship returns to Asia with the Azerbaijan and Singapore Grands Prix, before a run of four races in North and South America. Austin provides the party as the drivers tackle the superb Circuit of the Americas, which offers some of the best opportunities for wheel-to-wheel racing of the season, plus the chance to see the drivers dressing as cowboys.
Sergio Perez on track during qualifying ahead of the F1 Grand Prix of United States at Circuit of The Americas on October 19, 2024.

COTA is Texas big

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Max Verstappen on track during qualifying ahead of the F1 Grand Prix of Mexico at Autodromo Hermanos Rodriguez on October 26, 2024.

There's nothing else like Mexico City's infield in all of F1

© Getty Images/Red Bull Content Pool

They'll swap that for face paint and mariachi costumes as F1 arrives in Mexico in time for the Día de Muertos. Then, it's Brazil and Interlagos in São Paulo, scene of multiple brilliant drives by Max Verstappen. And then it's back to the USA to race down the Strip at the Las Vegas Grand Prix.
Sergio Perez on track during practice ahead of the F1 Grand Prix of Brazil at Autodromo Jose Carlos Pace on November 1, 2024.

Interlagos bring the tropical vibes at the only South American stop

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Yuki Tsunoda of Japan on track during final practice ahead of the F1 Grand Prix of Las Vegas at Las Vegas Strip Circuit on November 22, 2024.

There's no other circuit quite like Las Vegas

© Getty Images/Red Bull Content Pool

04

The championship showdown

After 22 rounds, the championship arrives back in the Middle East for the final showdown in the high-speed of Lusail in Qatar and the traditional finale as the sun sets over the beautiful Yas Marina Circuit in Abu Dhabi. The title race has come down to the wire in the UAE twice so far this decade, with Max Verstappen taking the spoils in a nail-biting 2021 title race and missing out by just two points last time out. With five wins in Abu Dhabi, the Dutchman has the record for victories around Yas Marina, but he shares it with Sir Lewis Hamilton and he'll want it for himself. What will happen? We can’t wait to find out.
Max Verstappen on track during the F1 Grand Prix of Abu Dhabi at Yas Marina Circuit on December 8, 2024.

Will there be final round fireworks under the lights in Abu Dhabi?

© Getty Images/Red Bull Content Pool

05

Looking ahead to 2027: More Sprints mean more thrills

With just one of 2026's six Sprint weekends still to come - at Singapore in October - the schedule has been pumped up for next year with four more Sprint rounds sprinkled through the calendar. The format is popular with fans with more racing action and qualifying shootouts across the Grand Prix weekend.
The Sprint rounds are Bahrain, Australia, Japan, Canada, Monaco, Great Britain and Italy, with three in the last four weekends: Brazil and a double header at the end of the season in Qatar and Abu Dhabi. Those additional World Championship points could be crucial in the final mix.

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Several of the Sprint races are held on circuits where starting grid position is crucial: Albert Park, Suzuka and Monaco, and with those featuring at the front end of the season, it could give the upper hand to teams starting with a quick car and featuring drivers with excellent single-lap pace: drivers like Max Verstappen and Isack Hadjar.
Sprint winner Max Verstappen celebrates in parc ferme during the Sprint ahead of the F1 Grand Prix of United States at Circuit of The Americas on October 21, 2023 in Austin, Texas.

F1 Sprint races award vital points

© Getty Images/Red Bull Content Pool

F1 Sprint Races in 2027

DATE

GRAND PRIX

VENUE

March 12–14

Bahrain

Sakhir

April 2–4

Australia

Melbourne

April 9–11

Japan

Suzuka

May 21–23

Canada

Montréal

June 4–6

Monaco

Monaco

July 2–4

Great Britain

Silverstone

September 3–5

Italy

Monza

November 5–7

Brazil

São Paulo

December 3–5

Qatar

Lusail

December 10–12

Abu Dhabi

Yas Marina

06

Surf’s up!

Max Verstappen leads a line of cars during the F1 Grand Prix of Portugal at Autodromo Internacional Do Algarve in 2021.

Portimão is back on the calendar

© Lars Baron/Getty Images/Red Bull Content Pool

In 2027 two superb circuits return to the calendar. First up is Autódromo Internacional do Algarve – which everyone calls Portimão. It’s not got a long history in F1 because the Portuguese Grand Prix was traditionally held at Estoril in the north, but ever since it opened nearly 20 years ago, F1 has eyed it enviously. During the Covid pandemic, Portimão hosted two Grands Prix in 2020 and 2021 and now it’s back for another two years. Its combination of undulating hills and demanding right-hand turns make it a true drivers’ circuit. It’s like a mini Spa, but close to the beach, making it your best chance to go surfing at a Grand Prix weekend.
07

Turkish delight

Max Verstappen driving during the F1 Grand Prix of Turkey at Intercity Istanbul Park in October 2021.

Istanbul Park returns for a third spell - this time till 2031

© Bryn Lennon/Getty Images

Later in the season, F1 returns to Türkiye and Istanbul Park – the best circuit designed by famed race architect Hermann Tilke. It’s another hilly track that features the legendary multi-apex Turn 8, a long sweeping left-hander that rewards precision and commitment. Sebastian Vettel described it as “an awesome corner”.
“It’s fast and extremely bumpy, so you can hardly see where you’re going,” said the four-time World Champion. “You turn in and hope for the best.” The circuit has a longer history in F1 than Portimão, hosting races from 2005-2011 plus a two-race Covid cameo. Now it’s back until 2031.
08

Max Verstappen builds a gap

Max Verstappen seen during the 24h Nürburgring in Nürburg, Germany on May 16, 2026.

All eyes on Max Verstappen at the 24h Nürburgring

© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

There are two notable gaps in the calendar in May and June as the schedule neatly avoids the 24h Nürburgring and the Spa 24 Hours.
Ahead of this year’s endurance classic at Spa, Max Verstappen, who's a GT team owner, revealed he’d requested if F1 could build a gap for him to complete in the GT3 race around the Ardennes – his favourite circuit. “Spa is an amazing track and a 24-hour race with only GT cars is something very special,” he said. “I wish that I could race in Spa as well. I told them already for next year. It would be ideal if they could schedule it outside of a Formula One weekend, so let’s see.”

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Part of this story

FIA Formula One World Championship

FIA Formula One World Championship is back in 2021 and promising to deliver with big action.

15 Tour Stops

Max Verstappen

Already considered one of the greatest drivers in the sport's history, Dutch ace Max Verstappen is now a four-time Formula One world champion.

NetherlandsNetherlands

Isack Hadjar

From karting in Paris to sharing a garage with Max Verstappen, Isack Hadjar’s rapid rise has taken him all the way to Oracle Red Bull Racing.

FranceFrance

Liam Lawson

Liam Lawson, New Zealand's rising F1 star, is making his mark on the grid as he chases success with Visa Cash App Racing Bulls.

New ZealandNew Zealand

Arvid Lindblad

Red Bull Junior Team graduate Arvid Lindblad is the youngest British driver to race in Formula One, reaching F1 after record-breaking seasons in Formula 3 and Formula 2.

United KingdomUnited Kingdom
F1
Red Bull Motorsports
Formula Racing

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