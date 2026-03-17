Monster Hunter Wilds: The Best Character Creation Codes
How to enter a code in Monster Hunter Wilds:
The must-haves:
Geralt of Rivia - The Witcher
Ciri - The Witcher
Kratos - God of War
Lucy - Cyberpunk Edgerunners
Carlo Tentacle
Jinx - League of Legends / Arcane
Yondu Udonta - Guardians of the Galaxy
Yoru - Chainsaw Man
Ronald McDonald
Harley Queen
Female:
Characters - Universe:
Codes:
Ciri - The Witcher (V2)
DN6D55PF3TS6
Frieren - Frieren
JJ68C3EK4TR3
Dark Saber - Fate
C43E97KS43P6
Vi - Arcane
AB7RL5UW7FT8
Yennefer - The Witcher 3
N56EE7N983M9
Billie Eilish
CM8873J485E3
Lucy MacLean - Fallout TV Series
CV5G69NQ5B53
2B - NieR Automata
WN5KH6BL8AR9 and H48AJ3RP8PP6
Emma Stone
C33SE7P96BT7
Merida - Rebelde
454GT33X7798
Zero Two - Darling in the Franxx
QC37Y4389NF6
Esil Radiru - Solo Leveling
B844R46L6AR9
Kafka - Honkai Star Rail
K973655Y4YB9
da Wong - Resident Evil 2
FQ56R6VW3LK6
Jennie - Blackpink
RQ93H4689CK9
Caitlyn Kiramman - Arcane
FL8WL63B8QL7
Taylor Swift
7W7LX9EY7P33
Tracer - Overwatch
XV5KM6895XY3
Rebecca - Cyberpunk Edgerunners
XQ8655SL98E9
Jenna Ortega
BP55A7NA7J35
Beth Harmon - Gambito de Dama
EG9RW3PJ67K5
Winter - Aespa
HK89Q6PA3NG5
Dahyun - Twice
JV5CS4QJ5C84
Chaewon - The Seraphim
FL7RW47S9NG9
Sophitia - Soulcalibur
UR8LB7N44TS9
Retsu Unohana - Bleach
JC79S8U48F59
Male:
Characters - Universe:
Codes
Patches - Elden Ring en Dark Souls
7L9HW9KH33X7
Geralt - The Witcher (V2)
W33NB4CN6495
Gigachad
DA54737R7Y47
Joker
7K5ND6938A86
Askeladd – Vinland Saga
HF8WS6D36F64
Keanu Reeves
ES4E393D5U48
Silco - Arcane
NE4WX7573PW6
Singed - Arcane
HK6B97AB6AH7
Vergil - Devil May Cry
WN48H8BU5BM3
Hisoka - Hunter x Hunter
MW3BJ6QD33Q5
Griffith from Berserk
696X583B4XC8
Hiroyuki Sanada - Shogun Series
687NS5A78YU6
Dio - JoJo's Bizzare Adventure
KT5QS56V8XX3
Dabi - My Hero Academia
4S4FL5M446F4
Kisame Hoshigaki - Naruto
NV9NL6B64JM5
Jon Snow - Game of Thrones
NV9NL6B64JM5
Count Orlok - Nosferatu
GY9HX7M46K65
Qui-Gon Jinn - Star Wars
AM9AD45G9RW5
Sammy - Scooby Doo
TC6HU3UQ57N8
Escanor - Seven Deadly Sins
ES6WB3B37H38
Jason Momoa
HF46G6WV3C76
Link - The Legend of Zelda
YQ6RR3JM7EW3
Wolf - Sekiro: Shadows Die Twice
NA3NB68D5RM4
Snoop Dogg
DP5A33RL6C88
Guts - Berserk
E84KK84T8RJ8
Dracule Mihawk - One Piece
DB6HC6Y395Q7
Walter White - Breaking Bad
MA7HA5YV9XN8
Palico:
Characters - Universe:
Codes:
Pikachu - Pokémon
FG9C77RH9SE9
Beerus - Dragon Ball
GG6Y444W3A76
Raccoons
FG9C77RH9SE9
Lucario - Pokémon
9S97D8WH57V6
Okami - Okami
EG74U86P8498
Garfield - Garfield
HV7GA89F5L33
Happy - Fairy Tail
RB6LC44K8P78
Poussacha - Pokémon
QA8XN4KS4UK6
Star Platinum - Jojo’s Bizarre adventure
R76GK7PQ7G45
Cheetah
L76RB4F86DG7
Cheshire Cat - Alice in Wonderland
XK6PD3C85767
Moon Palico
CL9CA8S673G7
Sun Palico
LM5YR5VY9AK8
Panda roux
S63VY5349554
Renard
5W3N69RF4QX9
Yae Miko - Genshin Impact
G576D66V9NC6