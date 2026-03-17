Monster Hunter Wilds: The Best Character Creation Codes

If you've spent hours trying to create a stylish hunter in Monster Hunter Wilds without much success, this article on the best character creation codes will come in handy!
Customise Lucy from Cyberpunk Edgerunners and Kratos from God of War in Monster Hunter Wilds in the game's crafting menu.
Character customisation in Monster Hunter Wilds offers endless possibilities. There are so many details to tweak that you may find yourself at a loss for words, just like Kameto. Fortunately, you can enter codes for community-created character models in the game. So, if you're struggling to give your hunter the face you want, or if you want to play with mythical pop culture celebrities, this article gives you the best character creation codes for Monster Hunter Wilds!
How to enter a code in Monster Hunter Wilds:

When you first start the game, you will be able to enter a customisation code in the character creation menu. After that, you won't be able to modify your character in as much detail as when you started, so you won't be able to enter any more codes. But don't panic, you can download a character modification coupon and palico from your game platform. The first coupon is free, but subsequent coupons will cost money.
Free character modification coupon for Monster Hunter Wilds on Steam.

Free character modification coupon for MH Wilds

You will then be able to modify your hunter when you choose your save game just after the title screen, and once in your character creation menu, you will need to go to the far right and then Download a model.

The must-haves:

Among the multitude of existing designs, it has to be said that some stand out above the rest, so here's a small selection of the best customisation codes:

Geralt of Rivia - The Witcher

If you're nostalgic for the Monster Hunter Worlds collaboration, you can still play as Geralt in Wilds, albeit without the spells, but it's a good start.
Code: PN5AL8K78EY5
Customise Geralt from The Witcher in Monster Hunter Wilds in the game's creation menu.

Ciri - The Witcher

Of course, if there's a code for Geralt, there's a code for Ciri too! There's no Leshen to fight yet, but you can still go to Gore Magala with the lioness of Cintra!
Code: KT9ED6PS8TN4
Customise Ciri from The Witcher in Monster Hunter Wilds in the in-game creation menu.

Kratos - God of War

What could be better in a game where you spend all day fighting monsters than playing as the god of war himself? If you want to be a role-player, you can play using one of the Monster Hunter axes (albeit a bit big) or the double swords for the OG.
Code: AQ9MW9FM8NC8
Customisation of Kratos from God Of War in Monster Hunter Wilds in the creation menu of the game.

Lucy - Cyberpunk Edgerunners

If, like us, you find it hard to turn the page after watching Cyberpunk Edgerunners, then don't! Play as Lucy in Monster Hunter Wilds. You still won't get any better though.
Code: KA8JW7MW3N68
Customise Lucy from Cyberpunk Edgerunners in the character creation menu of Monster Hunter Wilds.

Carlo Tentacle

This is the best character creation in Monster Hunter Wilds. Nothing more to add.
Code: M99AB5N84984
Customise the SpongeBob Tentacle Carlo meme in the character creation menu of Monster Hunter Wilds.

Jinx - League of Legends / Arcane

The character to play if you like the heavy crossbow (even if there aren't many of you). For full roleplay, add excessive use of barrel bombs to your game.
Code: DA5TJ49G4U85
Customise Jinx d'Arcane and the League of Legends game in the character creation menu of Monster Hunter Wilds.

Yondu Udonta - Guardians of the Galaxy

We didn't think we'd find this character here, but Yondu is one of the most successful custom characters. A little combo with the insectoglaive seems like the best roleplay option and, for added realism, you can even whistle behind the screen (just make sure you're home alone).
Code: QU3KJ87P5KY5
Customise Yondu Udonta from Guardians of the Galaxy in Monster Hunter Wilds in the in-game creation menu.

Yoru - Chainsaw Man

Fight monsters to make weapons out of them - after all, the core gameplay of Monster Hunter Wilds is already Yoru's role-playing game. Now you have his head too. You're welcome.
Code: XA7XR6KE7BP9
Customise Yoru from Chainsaw Man in Monster Hunter Wilds in the in-game creation menu.

Ronald McDonald

Tied with Carlo Tentacule as the most serious customisation on this list. You'll love the cinematics.
Code: PH4BS9QX6659
Customise Ronald Mc Donald in Monster Hunter Wilds in the in-game creation menu.

Harley Queen

Continuing the clown theme with Harley Quinn. We encourage you to use the big hammer for total roleplay, but overall, fight chaotically and she'll get the job done!
Code: WH37E5JA5GM6
Customise Harley Queen in the Monster Hunter Wilds menu of the game's creation menu.

We could go on for hours, but the article would be indigestible. But we're not done yet, there are still plenty of creations to choose from. So we continue with a great list:

Female:

Characters - Universe:

Codes:

Ciri - The Witcher (V2)

DN6D55PF3TS6

Frieren - Frieren

JJ68C3EK4TR3

Dark Saber - Fate

C43E97KS43P6

Vi - Arcane

AB7RL5UW7FT8

Yennefer - The Witcher 3

N56EE7N983M9

Billie Eilish

CM8873J485E3

Lucy MacLean - Fallout TV Series

CV5G69NQ5B53

2B - NieR Automata

WN5KH6BL8AR9 and H48AJ3RP8PP6

Emma Stone

C33SE7P96BT7

Merida - Rebelde

454GT33X7798

Zero Two - Darling in the Franxx

QC37Y4389NF6

Esil Radiru - Solo Leveling

B844R46L6AR9

Kafka - Honkai Star Rail

K973655Y4YB9

da Wong - Resident Evil 2

FQ56R6VW3LK6

Jennie - Blackpink

RQ93H4689CK9

Caitlyn Kiramman - Arcane

FL8WL63B8QL7

Taylor Swift

7W7LX9EY7P33

Tracer - Overwatch

XV5KM6895XY3

Rebecca - Cyberpunk Edgerunners

XQ8655SL98E9

Jenna Ortega

BP55A7NA7J35

Beth Harmon - Gambito de Dama

EG9RW3PJ67K5

Winter - Aespa

HK89Q6PA3NG5

Dahyun - Twice

JV5CS4QJ5C84

Chaewon - The Seraphim

FL7RW47S9NG9

Sophitia - Soulcalibur

UR8LB7N44TS9

Retsu Unohana - Bleach

JC79S8U48F59

Male:

Characters - Universe:

Codes

Patches - Elden Ring en Dark Souls

7L9HW9KH33X7

Geralt - The Witcher (V2)

W33NB4CN6495

Gigachad

DA54737R7Y47

Joker

7K5ND6938A86

Askeladd – Vinland Saga

HF8WS6D36F64

Keanu Reeves

ES4E393D5U48

Silco - Arcane

NE4WX7573PW6

Singed - Arcane

HK6B97AB6AH7

Vergil - Devil May Cry

WN48H8BU5BM3

Hisoka - Hunter x Hunter

MW3BJ6QD33Q5

Griffith from Berserk

696X583B4XC8

Hiroyuki Sanada - Shogun Series

687NS5A78YU6

Dio - JoJo's Bizzare Adventure

KT5QS56V8XX3

Dabi - My Hero Academia

4S4FL5M446F4

Kisame Hoshigaki - Naruto

NV9NL6B64JM5

Jon Snow - Game of Thrones

NV9NL6B64JM5

Count Orlok - Nosferatu

GY9HX7M46K65

Qui-Gon Jinn - Star Wars

AM9AD45G9RW5

Sammy - Scooby Doo

TC6HU3UQ57N8

Escanor - Seven Deadly Sins

ES6WB3B37H38

Jason Momoa

HF46G6WV3C76

Link - The Legend of Zelda

YQ6RR3JM7EW3

Wolf - Sekiro: Shadows Die Twice

NA3NB68D5RM4

Snoop Dogg

DP5A33RL6C88

Guts - Berserk

E84KK84T8RJ8

Dracule Mihawk - One Piece

DB6HC6Y395Q7

Walter White - Breaking Bad

MA7HA5YV9XN8

Palico:

We also have codes for your adorable little companion: the palico.
Palico customisation in Pokemon Pikachu mode in Monster Hunter Wilds.

Characters - Universe:

Codes:

Pikachu - Pokémon

FG9C77RH9SE9

Beerus - Dragon Ball

GG6Y444W3A76

Raccoons

FG9C77RH9SE9

Lucario - Pokémon

9S97D8WH57V6

Okami - Okami

EG74U86P8498

Garfield - Garfield

HV7GA89F5L33

Happy - Fairy Tail

RB6LC44K8P78

Poussacha - Pokémon

QA8XN4KS4UK6

Star Platinum - Jojo’s Bizarre adventure

R76GK7PQ7G45

Cheetah

L76RB4F86DG7

Cheshire Cat - Alice in Wonderland

XK6PD3C85767

Moon Palico

CL9CA8S673G7

Sun Palico

LM5YR5VY9AK8

Panda roux

S63VY5349554

Renard

5W3N69RF4QX9

Yae Miko - Genshin Impact

G576D66V9NC6

We want to thank the Monster Hunter community for all these amazing customisations - now you can show off your gorgeous Carlo skin and impress your friends if you play in a team like Kameto!
