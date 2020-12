2020-ci ilin biznesdən bəhs edən ən yaxşı 6 kitabı

“Doing Agile Right” (Darrell Rigby, Sarah Elk and Steve Berez)

“Doing Agile Right” © Doing Agile Right

“Agile” sözü plazalarda ən çox işlənən sözlər arasında bəlkə də onluğa girə bilər. Layihə idarəetməsinə, xüsusən də proqram inkişafına fərqli yanaşmanı ehtiva edən “agile” metodu komandadan sürətli reaksiya, tapşırıqların yerinə yetirilməsində çeviklik və elastiklik tələb edir. Xüsusən XXI əsrin biznes dünyasında yerini möhkəmlətmək istəyən şirkətlər kiçikdən böyüyə bu metodu tətbiq etməyə can atır. Sözügedən kitabda da “agile” metodunun doğru inteqrasiyasından, bu sistemdə çalışan əməkdaşların iş-həyat balansından danışılır.

500%: How Two Pioneers Transformed Productivity - The First Truly Self-Leading Organisation (Matt Black)

İdarəetmə üsullarında inqilabi dəyişikliklər daha çox sektorun böyük oyunçularında görünür. Bu kitabda isə müəllif cəmi 30 nəfərlik üzüaşağı gedən şirkətin məhsuldarlığını necə 500%-dək artırdığını yazır. Bu yolda ona əməkdaşların işgörmə üsullarında cəsur və radikal dəyişikliklər kömək olub. Kitab sübut edir ki, uzun və yorucu kağız-kuğuz işlərindən, dolaşıq sistemlərdən yaxa qurtarmaqla da şirkətlər uğurlu trendinə davam edə bilərlər.

If Then: How the Simulmatics Corporation Invented the Future (Jill Lepore)

If Then: How the Simulmatics Corporation Invented the Future © Getty Images

Keçən əsrin 50-ci illərində IBM-in o məşhur baş ofisindən 5 blok uzaqda “Simulmatics” adlanan şirkət fəaliyyət göstərirdi. Con Kennedinin prezidentlik kampaniyasında seçicilərin davranışını proqnozlaşdıran data alimləri də bu şirkətdən idilər. Facebook-dan, Google-dan illər öncə ortaya çıxan “Simulmatics”in qurucularının fikri bəlli idi: əgər insanlar barədə kifayət qədər çox data toplansa və bu dataları emal edəcək güclü kod yazılsa, gələcəkdə baş verə biləcək hər şeyi öncədən təxmin etmək olar. Müəllif, o dönəmə damğa vuran “Simulmatics”dən öyrəniləcək dərsləri və diqqət ediləcək məqamları bu kitabda toplayıb.

Creative Blindness (and How to Cure It) (Dave Trott)

Creative Blindness (and How to Cure It) (Dave Trott) © Contagious Magazine

Reklam dünyasında ad çıxarmış kreativ direktor Deyv Trott, yeni kitabında yaradıcı yanaşmanın bütün sahələrdə həll yolu ola biləcəyini düşünür. Kitabda müxtəlif başlıqlar altında, fərqli mövzularda 2-3 səhifəlik situasiyalardan, real hadisələrdən danışılır: yaradıcılıq sadəcə incəsənət muzeylərində, teatrlarda, kinoteatr ekranlarında gizlənmir, o hər yerdədir. Sadəcə kreativ “korluğun” öhdəsindən gələrək, hər addımda yaradıcılığı görmək və onu dəyərləndirmək lazımdır.

No Rules Rules (Reed Hastings)

No Rules Rules (Reed Hastings) © Sergio Caredda

Netflix-in həmtəsisçisi və CEO-larından biri olan Rid Hastinqs, şirkətin quruluş dönəmindən indiyədək keçirdiyi enişli-yoxuşlu biznes yolunu bu kitabda addımbaaddım izah edir. Hazırda şirkətin astronomik həddə məşhur olmasına səbəb isə bütün əməkdaşların mənimsədiyi “azadlıq və məsuliyyət” (freedom and responsibility) fəlsəfəsidir. İlk baxışda bir-birinin tam əksi kimi görünsə də, bu iki anlayışın harmoniyası Netflix-in uğurunda əsas bünövrə oldu. Yeri gəlmişkən, qeyd edək ki, müəllif kitabda tez-tez xəbərdarlıq edir: tövsiyə edilən idarəetmə üsulları heç də bütün sektorlar üçün keçərli deyil. Bəzi sahələr hələ də “old school” menecmentlə daha effektivdir.

A World Without Work: Technology, Automation and How We Should Respond (Daniel Susskind)

Dillər əzbəri olan elmi-fantastik filmlərdə robotların bəşəriyyət üzərindəki hökmranlığı mövzusuna tez-tez rast gəlmişik.10 ilə yaxın araşdırmanın nəticəsi kimi nəşr edilən bu kitabda da müəllif texnologiya və avtomatlaşdırmanın insanların iş həyatını necə formalaşdıracağından bəhs edib. Bəzi iş sahələrinin tamamilə yox olacağından tutmuş, iqtisadi bərabərsizliyin daha da dərinləşəcəyi kimi heç də ürəkaçan olmayan bir gələcəyin mümkünlüyü hələ də aktualdır.