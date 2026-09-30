F1 Azərbaycan Qran Prisi
© Getty Images / Red Bull Content Pool
F1

Azərbaycan Qran Prisində Red Bull Racing-dən ikiqat podium

Azərbaycan Qran Prisi Oracle Red Bull Racing üçün həmişə xüsusi yarışlardan biri olub. 2026-cı ildə də Bakı komandaya uğurlu nəticə və yaddaqalan anlar gətirdi.
Red Bull tərəfindən yazılıb
dəq. oxuPublished on
Bakı həftəsonu ilk sessiyalardan etibarən yüksək temp və gərgin mübarizə ilə başladı. Diqqətçəkən məqamlardan biri isə Isack Hadjarın kvalifikasiyadakı güclü çıxışı oldu.
Altı həftəlik fasilədən sonra yarışlara qayıdan fransalı pilot ilk sessiyadan etibarən yüksək temp nümayiş etdirdi. Q1 və Q2-də stabil nəticələr göstərən Hadjar Q3-də də sürətini qorudu və yarışa dördüncü yerdən başlamaq hüququ qazandı.
Max Verstappen isə kvalifikasiyanın son sessiyasında sarı bayrağın təsirinə baxmayaraq mübarizəni davam etdirdi və yarışa səkkizinci yerdən başlamaq üçün mövqe qazandı.
F1 Azərbaycan Qran Prisi

F1 Azərbaycan Qran Prisi

© Getty Images / Red Bull Content Pool

Yarışın əvvəlindən güclü temp

Startdan sonra hər iki Oracle Red Bull Racing pilotu dərhal irəliləməyə başladı.
Verstappen ilk dövrələrdə bir neçə rəqibini geridə qoyaraq sürətlə ön qrupa yaxınlaşdı. Hadjar da tempini qorudu və vacib ötmələrlə mövqeyini yaxşılaşdırdı.
F1 Azərbaycan Qran Prisi

F1 Azərbaycan Qran Prisi

© Getty Images / Red Bull Content Pool

Bir neçə dövrədən sonra hər iki pilot artıq podium uğrunda mübarizəyə qoşulmuşdu. Verstappen üçüncü yerə yüksəldi, Hadjar isə dərhal arxasında yüksək temp göstərməyə davam etdi.

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Safety Car yarışın gedişini dəyişdi

31-ci dövrədə baş verən hadisə nəticəsində Safety Car trasa çıxdı və strategiya ön plana keçdi.
Komanda hər iki pilotu pit-stop-a çağırdı. Verstappen Soft, Hadjar isə Medium təkərlərlə trasa qayıtdı.
Restartdan sonra Verstappen Oscar Piastrini keçərək ikinci yerə yüksəldi. Hadjar isə McLaren pilotuna təzyiqini artırdı və yaranan fürsətdən istifadə edərək üçüncü yeri ələ keçirdi.
Beləliklə, Oracle Red Bull Racing-in hər iki pilotu podium mövqelərinə yüksəldi.
F1 Azərbaycan Qran Prisi

F1 Azərbaycan Qran Prisi

© Getty Images / Red Bull Content Pool

Finişə qədər mübarizə

Yarışın son hissəsində Verstappen lider George Russellə yaxınlaşmağa davam etdi.
Son dövrələrdə fərq azaldı və mübarizə finiş xəttinə qədər davam etdi. Verstappen qələbə uğrunda son ana qədər təzyiq göstərsə də, yarışı ikinci yerdə tamamladı.
Hadjar isə üçüncü mövqeni inamla qoruyaraq podiumda yer aldı və Formula 1-ə geri dönüşünü güclü nəticə ilə qeyd etdi.

Bakıdan iki podiumla

Azərbaycan Qran Prisi bir daha göstərdi ki, Bakı Şəhər Halqasında yarışın nəticəsini əvvəlcədən təxmin etmək çətindir.
Ötmələr, strategiya, Safety Car və son dövrələrə qədər davam edən mübarizə 2026-cı il yarışını da yaddaqalan etdi.
Oracle Red Bull Racing isə Bakını çox pozitiv nəticə ilə tərk etdi: Max Verstappen ikinci, Isack Hadjar üçüncü.
İki pilot, iki podium və güclü komanda performansı - Bakı həftəsonu Bulls üçün uğurlu yekunla başa çatdı.
F1 Azərbaycan Qran Prisi - Max Verstappen

F1 Azərbaycan Qran Prisi - Max Verstappen

© Getty Images / Red Bull Content Pool

F1 Azərbaycan Qran Prisi - Isack Hadjar

F1 Azərbaycan Qran Prisi - Isack Hadjar

© Getty Images / Red Bull Content Pool

Max Verstappen

Max Verstappen

© Getty Images / Red Bull Content Pool

Isack Hadjar

Isack Hadjar

© Getty Images / Red Bull Content Pool

F1

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