Azərbaycan Qran Prisində Red Bull Racing-dən ikiqat podium

Bakı həftəsonu ilk sessiyalardan etibarən yüksək temp və gərgin mübarizə ilə başladı. Diqqətçəkən məqamlardan biri isə Isack Hadjarın kvalifikasiyadakı güclü çıxışı oldu.
Altı həftəlik fasilədən sonra yarışlara qayıdan fransalı pilot ilk sessiyadan etibarən yüksək temp nümayiş etdirdi. Q1 və Q2-də stabil nəticələr göstərən Hadjar Q3-də də sürətini qorudu və yarışa dördüncü yerdən başlamaq hüququ qazandı.
Max Verstappen isə kvalifikasiyanın son sessiyasında sarı bayrağın təsirinə baxmayaraq mübarizəni davam etdirdi və yarışa səkkizinci yerdən başlamaq üçün mövqe qazandı.
Yarışın əvvəlindən güclü temp
Startdan sonra hər iki Oracle Red Bull Racing pilotu dərhal irəliləməyə başladı.
Verstappen ilk dövrələrdə bir neçə rəqibini geridə qoyaraq sürətlə ön qrupa yaxınlaşdı. Hadjar da tempini qorudu və vacib ötmələrlə mövqeyini yaxşılaşdırdı.
Bir neçə dövrədən sonra hər iki pilot artıq podium uğrunda mübarizəyə qoşulmuşdu. Verstappen üçüncü yerə yüksəldi, Hadjar isə dərhal arxasında yüksək temp göstərməyə davam etdi.
Safety Car yarışın gedişini dəyişdi
31-ci dövrədə baş verən hadisə nəticəsində Safety Car trasa çıxdı və strategiya ön plana keçdi.
Komanda hər iki pilotu pit-stop-a çağırdı. Verstappen Soft, Hadjar isə Medium təkərlərlə trasa qayıtdı.
Restartdan sonra Verstappen Oscar Piastrini keçərək ikinci yerə yüksəldi. Hadjar isə McLaren pilotuna təzyiqini artırdı və yaranan fürsətdən istifadə edərək üçüncü yeri ələ keçirdi.
Beləliklə, Oracle Red Bull Racing-in hər iki pilotu podium mövqelərinə yüksəldi.
Finişə qədər mübarizə
Yarışın son hissəsində Verstappen lider George Russellə yaxınlaşmağa davam etdi.
Son dövrələrdə fərq azaldı və mübarizə finiş xəttinə qədər davam etdi. Verstappen qələbə uğrunda son ana qədər təzyiq göstərsə də, yarışı ikinci yerdə tamamladı.
Hadjar isə üçüncü mövqeni inamla qoruyaraq podiumda yer aldı və Formula 1-ə geri dönüşünü güclü nəticə ilə qeyd etdi.
Bakıdan iki podiumla
Azərbaycan Qran Prisi bir daha göstərdi ki, Bakı Şəhər Halqasında yarışın nəticəsini əvvəlcədən təxmin etmək çətindir.
Ötmələr, strategiya, Safety Car və son dövrələrə qədər davam edən mübarizə 2026-cı il yarışını da yaddaqalan etdi.
Oracle Red Bull Racing isə Bakını çox pozitiv nəticə ilə tərk etdi: Max Verstappen ikinci, Isack Hadjar üçüncü.
İki pilot, iki podium və güclü komanda performansı - Bakı həftəsonu Bulls üçün uğurlu yekunla başa çatdı.