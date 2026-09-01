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Fanların GTA 6-da görmək istədiyi 6 innovativ özəllik
GTA 6 artıq qapıdadır. Daha ağıllı polislərdən böyük soyğunlara qədər – azarkeşlərin oyunda görmək istədiyi 6 əsas yenilik.
"Grand Theft Auto VI" artıq o qədər yaxındır ki, fanatlar onun həyəcanını indidən hiss edirlər. Əvvəlki oyunun buraxılışından 13 il keçir və "Rockstar Games" yeni oyunu noyabrın 19-da təqdim etməyə hazırlaşır. Bu hələ harasıdır – oyun həm də 2002-ci ildən bəri "Vice City"yə ilk tam dönüşümüz olacaq.
Başqa sözlə, həm "Grand Theft Auto" seriyası, həm də təhlükəli işlərin sevimli məkanı olan "Vice City" əsaslı yenilənməyə ehtiyac duyur. Təbii ki, oyunçular da bu yeniliklərin necə olmalı olduğunu artıq fəal şəkildə müzakirə edirlər – biz də bu müzakirələrə baş vurub oyunsevərlərin istək siyahısını bir araya topladıq.
Qeyd etməyə ehtiyac yoxdur ki, bu fikirlərin heç biri rəsmi mənbələrə dayanmır, lakin azarkeşlərin noyabrda görmək istədiyi 6 innovativ yenilik bunlardır.
01
Daha ağıllı polis süni intellekti və daha güclü polislər
Əsas mövzusu cinayət törətmək və məsuliyyətdən yayınmaq olan bir oyunda polislərin ana rəqib olması tamamilə təbiidir. Əlbəttə, zəif polis süni intellekti aradan çıxmağı asanlaşdırır, lakin zəif polis qüvvələrinə qarşı oynamaq böyük bir sınaq sayılmır və nəticədə oyunun həyəcanını azaldır.
"Mənə çox daha yaxşı polis süni intellekti lazımdır" – Reddit-də məhz bu mövzunu müzakirə edən postlardan birinin başlığı belə idi. Görünür, GTA 6 fanatları istər polis əməkdaşları, istər qıcıqlandırılmış piyadalar, istərsə də düşmən dəstə üzvləri olsun, ümumilikdə düşmən süni intellektinin təkmilləşdirilməsini istəyirlər. Seriya artıq döyüş dinamikasına daha çox üstünlük verir və bu da yalnız rəqibləriniz sizə layiqli cavab verə bildikdə maraqlı olur.
Daha yaxşı polis taktikası oyuna həqiqi bir çətinlik qatardı. Tikinti meydançasında mühasirəyə düşmüsünüz? Təsəvvür edin ki, polislər vurulma zonasından yayınaraq müxtəlif istiqamətlərdən sizə tərəf irəliləyirlər. Ya da yol polisləri sizi bir az qovub dərhal təslim olmurlar. Bəs gələcək hərəkətinizi əvvəlcədən təxmin edib, ratsiya ilə irəliyə xəbər verərək kilometrlərlə uzaqda yolunuzu kəsən polislər necə?
Şübhəsiz ki, oyunçular artıq polislərin donmasını, künclərdə ilişib qalmasını və bir nöqtədə fırlanmasını görmək istəmirlər.
Təkmilləşdirilmiş düşmən süni intellektin sayəsində oyunda gərginlik artacaq və oyunçular hər dəfə sağ-salamat aradan çıxanda həqiqi bir uğur hissi yaşayacaqlar.
02
Fərdiləşdirilə bilən mülklər
GTA hələ 2002-ci ildə Vice City-yə son səfərimizdən bəri oyunçulara mülk sahibi olmaq imkanı yaradıb. Lakin indiyə qədər fanatların bu mülkləri tam özününküləşdirmək üçün çox fürsəti olmayıb. GTA 6 bunu düzəltməlidir – xüsusən də ilk treylerdən əsas qəhrəmanlardan biri olan Jeysonun faktiki olaraq su kənarındakı kiçik bir daxmada yaşadığı göründüyü üçün.
Saçınızı və geyiminizi dəyişməyi bir kənara qoyun, GTA 6 oyunçulara divarları sökmək, tavana pəncərələr əlavə etmək, damda hovuz tikmək, helikopter meydançası düzəltmək və hətta mülklərində vintage üslubunda söhbət guşəsi qurmaq imkanı verməlidir.
Hər bir yeni yetişən qanqsterin tam öz zövqünə uyğun tikilmiş şəxsi məkana layiq olması bir yana, bu həm də seriyanın indiyə qədər təqdim etdiyi ən realist özəllik ola bilər. İpotekası olan hər kəsin bildiyi kimi, mülk sahibi olmaq dibsiz bir xərc quyusudur. Həmişə xəyalını qurduğunuz mətbəx genişləndirməsini maliyyələşdirmək üçün bankları qarət edə biləndə bu proses bir az daha əyləncəli olur. Əlbəttə ki, yalnız oyun daxilində.
Hələlik heç nə rəsmi təsdiqlənməsə də, azarkeşlərin bu arzusuna qovuşa biləcəyinə dair müəyyən ipuçları var.
03
Daha yaxşı musiqi sistemi
Bu, kiçik bir detal kimi görünə bilər, lakin Grand Theft Auto seriyasındakı saundtreklər oyunun əhval-ruhiyyəsini formalaşdırmaqda böyük rol oynayır. İstər K-DST kanalları arasında keçid edin, istərsə də Lazlou-nun şübhəli mühakimələrinə qulaq asın, yaxşı bir radiostansiya Vice City, Los Santos və ya Liberty City küçələrindəki rahat gəzintilərinizi hər dəfə yenidən maraqlı etməyə kömək edir.
Məsələ burasındadır ki, bu sistemin müəyyən yenilənməyə ehtiyacı var. Fanatlar avtomobildəki radioların geri qayıtmasını istəsələr də, helikopter və ya təyyarə idarə edərkən də radio dinləmək imkanının olması əla olardı. Əgər bu tam mümkün deyilsə, bəs oyunda Bluetooth dinamikini çıxarıb elə real həyatda özünüzün topladığınız pleylist yüksək səslə qoşmaq necə fikirdir?
Əlavə olaraq, şəhərdə piyada gəzərkən və ya velosiped sürərkən qulaqcıqlarınızı taxıb musiqi dinləyə biləcəyinizlə bağlı şayiələr də çox həyəcanvericidir. Reddit-də məhz bu mövzuda açılan müzakirələrdən birinin başlığı belə idi: "İnanılmaz dərəcədə ümid edirəm ki, maşından kənarda da qulaqcıqla musiqi dinləyə biləcəyik". İstifadəçilərdən biri yazırdı: "Parkda skamyada oturub, musiqiyə qulaq asaraq həyatın axışını izləyərdim. Saatlarla!"
Eynən real həyatda olduğu kimi, bəlkə də bir daha musiqi (və ya oyundaxili podkastları) dinləməyi dayandırmaq məcburiyyətində qalmayacaqsınız.
04
Daha çox süjetli DLC
Grand Theft Auto IV həqiqi yüklənə bilən süjet məzmununu təqdim edən ilk oyun idi və bu, oyunun ömrünü sələfləri ilə müqayisədə xeyli uzatdı. GTA V isə möhtəşəm Online rejiminin xeyrinə bundan böyük ölçüdə imtina etdi. Bu, əlbətdə ki, əla idi, lakin üstünlüklərdən yararlanmaq üçün mütləq onlayn hesaba ehtiyacınız var idi.
Fanatlar GTA 6-nın hər iki dünyanın ən yaxşı tərəflərini özündə birləşdirməsini istəyirlər. "GTA 6-da nə görmək istəyirsiniz?" sualına azarkeşlərdən biri belə cavab verib: "Əsas süjet bitdikdən sonra onlayn rejimdən kənar edə biləcəyimiz daha çox şey olsun." Həqiqətən də belədir!
GTA 6 Online-ın olacağı qaçılmaz görünür, lakin azarkeşlərin birbaşa konsollarına yükləyə biləcəyi xüsusi missiyalar və yeniləmələr əldə etməməsi üçün heç bir səbəb yoxdur. Bura əsas süjetdə yer almayan sevimli köhnə personajların əlavə edilməsi və ya əvvəllər tamamlanmış missiyalara yeni baxış daxil ola bilər. Hətta oyunun sayısız-hesabsız yeni məkanlarını kəşf etmək üçün tamamilə yeni yollar da təqdim edilə bilər. GTA V-in buraxılışından 13 il keçdiyini nəzərə alsaq, GTA 6-nın süjetini davamlı olaraq genişləndirmək tamamilə ədalətli olardı.
05
Daha dərin avtomobil fərdiləşdirilməsi
Son buraxılışların süjet missiyalarında avtomobillərə nisbətən daha az diqqət ayrılsa da, günün istənilən vaxtında xəyalınızdakı maşına oturub küçələrdə virtual gəzintiyə çıxmağın yeri hələ də tam fərqlidir.
Əvvəlki oyunlarda yaxınlıqdakı avtomobil qarajı təqibçilərdən gizlənmək və bəlkə də maşının rəngini dəyişmək üçün əla məkan idi. Lakin bir neçə diski, rəng palitrasını və stikerləri bir kənara qoysaq, fərdiləşdirmə imkanları elə də zəngin deyildi.
GTA 6-da isə fanatlar bu imkanların tam genişlənməsini istəyirlər. Əsas prinsip budur: əgər bir şeyi xəyal edə bilirsinizsə, avtomobiliniz həm daxildən, həm də dışarıdan dəyişdirilə bilən detalları ilə bunu əks etdirməlidir. Hətta bir addım da irəli gedib Vice City-də öz qanunsuz maşın təmirxananızı açmaq necə olar? Ailə avtomobilinizin mühərrik gücünü maksimuma qaldırmaq istəyirsiniz? Problem yoxdur. ATV-nizi hərbi tank tırtıllarına qaynaq etmək istəyirsiniz? Nə durmusunuz, tam azadsınız!
Bəzi azarkeşlər üçün fırlanan disklər əsl arzudur. Digərləri isə daha geniş korpus dəstləri istəyirlər. Yenə də, hazırda bunların heç biri rəsmi təsdiqlənməyib, lakin GTA-nın həqiqətən təkamül etməsi üçün nəqliyyat vasitələrinin imkanlarına və estetikasına yenidən xüsusi diqqət yetirilməsi möhtəşəm olardı.
06
Daha çox böyük soyğunlar və qarətlər
"Grand Theft Auto" adı bol-bol avtomobil macəralarına işarə etsə də, seriya son vaxtlar sürücülük missiyalarına o qədər də çox fokuslanmayıb. 2001-ci ildə GTA 3 ilə franşiz 3D formatına keçəndən bəri piyada missiyaların oyunun ən diqqətçəkən tərəfi olduğunu iddia edə bilərsiniz. GTA V ehtimal ki, seriyanın ən az avtomobil missiyası olan oyunu idi, lakin bunu bol-bol böyük soyğunlarla kompensasiya etdi.
"Oceans 11" və "Heat" kimi filmlərdən ilhamlanan GTA V və sonrakı GTA: Online spin-off-u silahlı qarət aspektinə daha çox üstünlük verərək, bizə franşiz tarixinin ən yaxşı missiyalarından bəzilərini təqdim etdi.
Qalaq-qalaq nağd pul qazanarkən bu missiyaları yerinə yetirmək imkanı, şübhəsiz ki, GTA: Online-ın bu qədər cəlbedici olmasının əsas səbəblərindən biridir. Fanatlar GTA 6-da da eyni şeyi daha çox görmək istəyirlər. Bu ideyanı daha da inkişaf etdirmək üçün Rockstar soyğunların müxtəlif yollarla həll olunmasını təmin etməlidir. Yenidən oynanılma dəyərini artırmaq üçün hər soyğun üçün 5 və ya 6 tamamilə fərqli yanaşma təsəvvür edin.
Həmçinin daha kiçik missiyalara da diqqət yetirək. Hər şey beş ulduzlu polis təqibi ilə nəticələnən bank soyğunu olmaq məcburiyyətində deyil. Bəlkə daha çox zərgərlik mağazası qarətləri? Yanacaqdoldurma məntəqələri? Malikanə oğurluqları? Hətta kolleksiya kart oyunları konvensiyasını qarət etdiyiniz bir missiya necə olardı?
Reddit-dəki təkliflərdən birində deyilirdi: “Xırda pul üçün mağazalar. RDR2 havası verən qatar soyğunları kimi nəqliyyat vasitələri. Sonda isə GTA V-dəki kimi böyük bank soyğunu.” Qısası, əgər bir şeyi qarət etmək mümkündürsə, fanatlar bunu GTA 6-da görmək istəyirlər.
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