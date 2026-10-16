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Oyunlar
EA SPORTS FC™ 27-də ən sürətli 10 futbolçu
Sürət meydanda ən böyük üstünlüklərindən biri ola bilər. EA SPORTS FC™ 27-də rəqiblərini geridə qoymaq istəyirsənsə, sürəti ilə seçilən bu 10 futbolçuya nəzər sal!
Hazırda Azərbaycanda keçirilən Red Bull Wings Cup turnirində oyunçular EA SPORTS FC™ 27-də bacarıqlarını nümayiş etdirərək həm Açıq Liqa, həm də Universitet Liqası üzrə mübarizə aparırlar. Sən də turnirə qoşularaq özünü sınaya, rəqiblərini geridə qoyub Milli Finala yüksəlmək və Mayamidə keçiriləcək Dünya Finalında ölkəmizi təmsil etmək şansı qazana bilərsən.
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İndi isə EA SPORTS FC™ 27-də ən sürətli 10 futbolçu ilə tanış ol!
01
Kylian Mbappé
- Klub: Real Madrid
- Milliyyət: Fransa
- Mövqe: ST / LW
- Sürət: 96
- Sürətlənmə: 97
- Sprint sürəti: 96
- Ümumi reytinq: 91
Kylian Mbappé EA SPORTS FC™ 27-də həm ən sürətli, həm də ən yüksək ümumi reytinqə malik futbolçudur. Real Madridin hücumçusu yüksək sürətlənmə göstəricisini təsirli sprint sürəti ilə birləşdirir. Sürətini topladıqdan sonra onu dayandırmaq rəqiblər üçün heç də asan deyil.
Buna yüksək driblinq və zərbə göstəricilərini də əlavə etsək, Mbappé-nin hücum xəttində nə qədər təhlükəli futbolçu olduğu aydın görünür. Sürəti onu rəqib müdafiəsini yarmaq və qol imkanları yaratmaq üçün ideal seçimə çevirir.
02
Karim Adeyemi
- Klub: Barcelona
- Milliyyət: Almaniya
- Mövqe: RM
- Sürət: 95
- Sürətlənmə: 96
- Sprint sürəti: 95
- Ümumi reytinq: 82
Yay transferindən sonra Borussia Dortmunddan Barcelona-ya keçən Adeyemi-nin sürəti artıq La Liqa müdafiəçiləri üçün ciddi təhlükə yaradır. Cəmi 24 yaşında olan futbolçunun inkişaf etmək və potensialını daha da artırmaq üçün hələ kifayət qədər vaxtı var.
Onun sürətlənmə və sprint sürəti göstəriciləri yüksək olsa da, dözüm və güc göstəriciləri bəzi çatışmazlıqlar yaradır. Buna görə də Adeyemi-ni bütün oyun boyu fasiləsiz sprint etməyə məcbur etmək düzgün strategiya olmaya bilər. Üstəlik, müdafiəçi ona çatdıqda fiziki mübarizədə topu itirmək riski də var.
03
Oliver Burke
- Klub: Union Berlin
- Milliyyət: Şotlandiya
- Mövqe: ST
- Sürət: 95
- Sürətlənmə: 93
- Sprint sürəti: 96
- Ümumi reytinq: 73
Ultimate Team rejimində gümüş kartı olan Oliver Burke-un ən diqqətçəkən xüsusiyyəti sürət göstəriciləridir. Digər atributları nisbətən aşağı olsa da, bu, onu daha aşağı liqalarda komanda qurmağa üstünlük verənlər üçün Career Mode rejimində münasib seçimə çevirir.
Burke-un Quick Step və Rapid PlayStyle xüsusiyyətləri də onun sürətindən daha səmərəli istifadə etməyə imkan verir. Quick Step kəskin sprint zamanı sürətlənməni artırır, Rapid isə topu driblinqlə irəli apararkən daha yüksək sprint sürətinə nail olmağa kömək edir.
04
Gabriel Silva
- Klub: SC Braga
- Milliyyət: Braziliya
- Mövqe: LW
- Sürət: 95
- Sürətlənmə: 94
- Sprint sürəti: 96
- Ümumi reytinq: 74
Hücum xəttində çevik və müxtəlif mövqelərdə oynaya bilən futbolçu axtaranlar üçün Gabriel Silva yaxşı seçimdir. O, sol cinah hücumçusu, sol və sağ cinah yarımmüdafiəçisi, eləcə də hücumçu mövqelərində oynaya bilir.
Bu xüsusiyyətlər onu ehtiyat oyunçular skamyasından meydana daxil edərək oyunun son dəqiqələrində hücumlara əlavə sürət qatmaq üçün faydalı seçimə çevirir.
Silva Quick Step+ xüsusiyyəti sayəsində kəskin sprint zamanı daha sürətli sürətlənə bilir. Technical xüsusiyyəti isə topla hərəkət edərkən idarə olunan sprinti sürətləndirir və istiqaməti dəqiq dəyişməyə kömək edir. Bu iki xüsusiyyət birlikdə rəqib müdafiəçilər üçün ciddi problem yarada bilər. Bununla belə, Silva-nın gümüş kartlı futbolçu olduğunu da nəzərə almaq lazımdır.
05
Sirlord Conteh
- Klub: Heidenheim
- Milliyyət: Almaniya
- Mövqe: ST
- Sürət: 95
- Sürətlənmə: 94
- Sprint sürəti: 95
- Ümumi reytinq: 69
Sirlord Conteh 2. Bundesliqada partlayıcı sürəti ilə seçilir. O, əsas mövqeyi olan hücumçu rolunda, eləcə də sağ cinahda oynaya bilər.
Lakin onun bəzi zəif tərəfləri də var. Zəif ayaq göstəricisinin cəmi iki ulduz olması, eləcə də güc və dözüm göstəricilərinin aşağı olması imkanlarını məhdudlaşdırır. Bundan əlavə, Conteh bəzi digər hücumçularla müqayisədə qol vəziyyətlərini daha yaxşı reallaşdırmaq üçün lazım olan bitiricilik səviyyəsinə malik deyil.
06
Jean-Mattéo Bahoya
- Klub: Leeds / Frankfurt
- Milliyyət: Fransa
- Mövqe: LM
- Sürət: 94
- Sürətlənmə: 91
- Sprint sürəti: 97
- Ümumi reytinq: 76
Hazırda Leeds klubunda icarə əsasında çıxış edən Bahoya Frankfurt klubuna məxsusdur. Bu keçid onun gələcək potensialına işarə edir. Yüksək sürət göstəriciləri isə onu rəqib müdafiəçilər üçün çətin rəqibə çevirir.
Dördulduzlu texniki fəndlər, driblinq və topa nəzarət göstəriciləri Bahoya-ya sol cinah yarımmüdafiəçisi mövqeyində üstünlük qazandırır. O, həmçinin sol cinah hücumçusu, mərkəz yarımmüdafiəçisi və hücumameyilli yarımmüdafiəçi kimi də oynaya bilir.
Daha irəli mövqedə çıxış etdikdə sürətindən və driblinq bacarığından istifadə edərək cərimə meydançasına daxil ola, yaxud komanda yoldaşları üçün qol imkanları yarada bilər.
07
Tabitha Chawinga
- Klub: OL Lyonnes
- Milliyyət: Malavi
- Mövqe: LW
- Sürət: 94
- Sürətlənmə: 94
- Sprint sürəti: 94
- Ümumi reytinq: 87
Chawinga EA SPORTS FC™ 27-də qadın futbolçular arasında ən yüksək sürət göstəricisinə malikdir. Bununla yanaşı, o, qol imkanlarını dəqiq reallaşdırmaq, topla çevik hərəkət etmək və fiziki mübarizədə müdafiəçilərə müqavimət göstərmək bacarığı ilə də seçilir.
Əsas mövqeyi sol cinah hücumçusu olsa da, mərkəz hücumçusu və hücumameyilli yarımmüdafiəçi kimi də çıxış edə bilər. Bu çoxşaxəlilik ona rəqib müdafiəçiləri mövqelərindən çıxarmaq və hücum xəttində əlavə seçim yaratmaq imkanı verir.
Quick Step+ və Rapid xüsusiyyətləri isə onun sürətini daha da effektiv edir. Birincisi kəskin sprint zamanı sürətlənməni artırır, ikincisi isə topla hərəkət edərkən sprint sürətindən daha yaxşı istifadə etməyə kömək edir.
08
Moussa Diaby
- Klub: Leverkusen
- Milliyyət: Fransa
- Mövqe: RM
- Sürət: 94
- Sürətlənmə: 94
- Sprint sürəti: 94
- Ümumi reytinq: 82
Yay transfer pəncərəsinin sonlarına doğru Al-Ittihad klubundan ayrılan Moussa Diaby Bundesliqaya qayıdıb. Onun sürəti və driblinq bacarığı Leverkusen-ə yarımmüdafiənin hər iki cinahında hücumları inkişaf etdirmək və topu rəqib qapısına daha yaxın ərazilərə daşımaq üçün əlavə imkan yaradır.
EA SPORTS FC™ 27-də Diaby-ni komandanıza cəlb etməyi düşünürsünüzsə, onun güc göstəricisinin 46 olduğunu nəzərə alın. Futbolçu sürət yarışlarında rəqiblərini geridə qoya bilsə də, müdafiəçilər ona çatdıqda topu qorumaq daha çətin ola bilər.
09
Anthony Elanga
- Klub: Newcastle
- Milliyyət: İsveç
- Mövqe: RW
- Sürət: 94
- Sürətlənmə: 93
- Sprint sürəti: 94
- Ümumi reytinq: 79
Manchester United və Nottingham Forest klublarında çıxış etmiş Elanga hazırda Newcastle formasında Premyer Liqanın təhlükəli cinah oyunçularından biri kimi tanınır. Yüksək sürəti ilə yanaşı, yaxşı driblinq və qənaətbəxş bitiricilik göstəricilərinə də malikdir.
Lakin onu digər futbolçulardan fərqləndirən əsas xüsusiyyət zəif ayaq göstəricisinin beş ulduz olmasıdır. Elanga həm sağ, həm də sol ayağı ilə inamlı driblinq edə, ötürmə verə və zərbə endirə bilər. Bu isə müdafiəçilərin onun növbəti hərəkətini əvvəlcədən təxmin etməsini çətinləşdirir.
Nəticədə Elanga müdafiəçini keçərək komanda yoldaşına ötürmə vermək üçün yaxşı imkanlar yarada bilər. Xüsusilə, oyunun sonlarına doğru yorulmuş müdafiəçilərə qarşı onun sürətindən yararlanmaq mümkündür.
10
Gerso
- Klub: Incheon United
- Milliyyət: Portuqaliya
- Mövqe: RM
- Sürət: 94
- Sürətlənmə: 94
- Sprint sürəti: 94
- Ümumi reytinq: 70
Siyahıdakı ən yaşlı futbolçu olan Gerso hazırda Cənubi Koreyanın K League 1 liqasında çıxış edir. Yaşına baxmayaraq, sürət, sürətlənmə və sprint sürəti göstəricilərinin hər birində 94 bala malikdir.
Dördulduzlu texniki fəndlər və üçulduzlu zəif ayaq göstəricisi ona cinahda rəqib müdafiəçiləri keçmək və topu cərimə meydançasına çatdırmaq üçün kifayət qədər imkan yaradır.
Ötürmə və müdafiə göstəricilərinin nisbətən aşağı olması isə Gerso-nun oyun quruculuğu və müdafiəyə qayıdışdan daha çox hücum yönümlü rolda faydalı olduğunu göstərir.