FC 27-də Red Bull kosmetik əşyaları ilə üslubuna rəng qat!

Komandanın geyindiyi forma EA Sports FC 27-də təcrübəni fərdiləşdirməyin vacib bir hissəsidir. Bu il kilidini aça biləcəyin Red Bull forması və digər kosmetik əşyalar var. Onları klubuna əlavə etmək üçün əməl etməli olduğun addımları təqdim edirik.
01
Red Bull Wings formalarını necə əldə etmək olar?
Red Bull formaları sentyabrın 18-də oyun daxilində başlayacaq «Red Bull Wings Cup» turniri ilə bağlıdır. Turnir hər kəs üçün açıqdır və sənə öz regionunun Milli Finalına, eləcə də Mayamidə keçiriləcək «Red Bull Wings Cup» Dünya Finalına vəsiqə qazanmaq üçün mübarizə aparmaq şansı verir.
Həmin vaxta qədər xüsusi dizaynlı Red Bull bankalarının üzərindəki QR kodu skan edərək FC 27 üçün Red Bull Wings formalarının kilidini aça bilərsən. Bankanı alıb kodu skan etdikdən sonra bu səhifədə EA hesabına daxil olmaq və bankanın üzərindəki səkkizrəqəmli kodu daxil etmək tələb olunacaq.
Kodu istifadə edib hesabına əlavə etdikdən sonra bir neçə müxtəlif oyundaxili mükafat qazanacaqsan. Həmin mükafatlar bunlardır:
7 matçlıq 1 icarəlik Oyunçu Kartı
250 Mövsüm Xalı
2 ədəd Red Bull Wings Cup forması
Bankanı əldə etdikdən sonra kodları 27 avqust 2027-ci il tarixinədək istifadə etməlisən. Deməli, Red Bull formalarını əldə etmək üçün demək olar ki, FC 28-in çıxışına qədər vaxtın olacaq.
02
Red Bull stadion və klub kosmetik əşyalarını necə əldə etmək olar?
FC 27-də Red Bull üslubunu yaşıl meydançalara daşı.
Red Bull VIP zona baneri, iki tematik forma və Red Bull tifosu seçilmiş FC 27 oyunçularına avtomatik təqdim olunur.
Əgər 1 noyabr 2026-cı il tarixinədək internetə qoşulu halda eyni EA hesabında həm EA Sports FC 26, həm də EA Sports FC 27 oynamısansa, oyunu işə saldıqda bu kosmetik əşyalar hesabına avtomatik əlavə olunacaq. Əgər artıq oynamısansa və bu şərtlərə cavab verirsənsə, əşyaların gəlib-gəlmədiyini Ultimate Team-in «Club» menyusundakı «Stadium» (Stadion) bölməsindən yoxlaya bilərsən.
03
«Red Bull Wings Cup» turnirinə necə qoşulmaq olar?
Red Bull Wings Cup-da iştirak etmək üçün iki liqadan birini seç: Açıq Liqa və ya Universitet Liqası. Hər iki liqada səni rəqiblərinlə mübarizə və Milli Finala vəsiqə qazanmaq fürsəti gözləyir.
01 - SƏNƏ YAXIN MƏKANI TAP
Sənə ən yaxın universitetdə keçirilən seçim mərhələsinə qoşul və EA SPORTS FC™ 27-nin Rush rejimində yarış.
02 - GƏL. OYUNA QOŞUL. QALİB GƏL.
Seçim mərhələsində bütün bacarığını göstər. Hər qələbə ilə xal qazan və Milli Liderlər Cədvəlində irəlilə.
03 - LİDERLƏR CƏDVƏLİNDƏ YÜKSƏL
İstədiyin qədər seçim mərhələsində iştirak et, xal qazan və Milli Liderlər Cədvəlində mövqeyini yüksəlt.
01 - SƏNƏ YAXIN MƏKANI SEÇ
Qeydiyyatdan keç, sənə uyğun oyun məkanını seç və komandamızın səninlə əlaqə saxlamasını gözlə.
02 - OYUNA QOŞUL
EA SPORTS FC™ 27-ni Kick-Off 95 rejimində oyna, rəqiblərinlə mübarizə apar və turnir cədvəlində irəlilə.
03 - RƏQİBLƏRİNƏ QALİB GƏL. FİNALA VƏSİQƏ QAZAN.
Seçim mərhələlərində qalib gəl, Milli Finala vəsiqə qazan və ölkəni Mayamidə keçiriləcək Dünya Finalında təmsil etmək şansı əldə et!