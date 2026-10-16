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EA SPORTS FC™27-də nələr dəyişib?
EA Sports FC 27 Karyera Rejiminə və oyun mexanikasına əhəmiyyətli dəyişikliklər gətirir, lakin «The Grounds» və bəzi yeni sistemlər hələ məşq meydançasında bir az da vaxt keçirməlidir.
EA Sports FC 27 Karyera Rejiminə və oyun mexanikasına əhəmiyyətli dəyişikliklər gətirir, lakin «The Grounds» və bəzi yeni sistemlər hələ məşq meydançasında bir az da vaxt keçirməlidir.
EA Sports FC 27 artıq bizimlədir; o, yeni futbol mövsümünü, Ultimate Team-də heyət quruculuğunu, Karyera Rejimində idarəetməni və gərgin matçları yaşıl meydançalara gətirir. Müxtəlif rejimlərdə keçirdiyimiz 20 saatlıq təcrübədən sonra onun oyun mexanikasını, yeni özəlliklərini və hər kəsin sevimlisinə çevrilmiş tanış rejimlərini yaxşıca sınaqdan keçirmək imkanı əldə etdik.
EA Sports FC-nin (keçmiş FIFA) gözəlliyi həmişə oyunçulara futboldan istədikləri kimi zövq almaq azadlığı verməsində olub. İstər Ultimate Team-də xəyallarındakı komandanı qurub həftəlik canlı kontentə baş vur, istərsə də Menecer və ya Oyunçu karyerasında komandanı zəfərə apararaq təkoyunçulu təcrübədən zövq al – burada hər kəs üçün bir şey var. EA Sports FC 27 ilə tərtibatçılar bu rejimləri tamamlamaq üçün «The Grounds» şəklində daha sosial bir təcrübə təklif edirlər.
01
«The Grounds» daha böyük yeniliklərin təməlini qoyur
«The Grounds» oyunçuların küçələrdə gəzişərək təkbaşına mini-oyunlar və tapşırıqları tamamladığı, yaxud digər oyunçularla birləşərək bir neçə il əvvəl təqdim olunmuş «Rush» rejiminə bənzər 1v1, 2v2, 3v3 və ya 4v4 matçlarında mübarizə apardığı açıq dünya təcrübəsidir. Bu balaca şəhərçiyi kəşf etdikcə, mahiyyətcə hər bir oyun rejimi üçün menyu seçimi rolunu oynayan müxtəlif ölçülü meydançalarla qarşılaşacaqsan. İstər dostlarınla, istərsə də təsadüfi oyunçularla oynaya bilərsən. Mübarizə apar, sikkələr qazan və fərdiləşdirilmiş oyunçun üçün yeni kosmetik seçimlərin qıfılını aç.
Boş vaxtı dəyərləndirmək üçün bu oyunların bəziləri kifayət qədər əyləncəlidir. Xüsusilə «Balloon ball» (Şar topu) seçilir. Hər oyunçunun üç şarı olur. İki futboldan birini götür və digər oyunçulara zərbə vur. Oyunçunu vurduqda o, bir şarını itirir, ayaqda qalan sonuncu oyunçu isə qalib gəlir. Əgər dostlarının onlayn olmasını tez-tez gözləməli olursansa, bu, həmin boş vaxtı keçirmək və eyni zamanda oyunçunun səviyyəsini qaldırmaq üçün əla yoldur.
«The Grounds» oyun rejimlərində keçirdiyin bütün vaxt sənə oyunçunun səviyyəsini qaldırmaq üçün lazım olan Göstərici XP-si (AXP) qazandırır, bu isə öz növbəsində onun göstəricilərini yaxşılaşdıran Göstərici Xalları (AP) əldə etməyə imkan verir. Bu, xüsusilə «The Grounds» daxilində böyük 11x11 rejimi kimi yerləşdirilən «Clubs» azarkeşləri üçün vacibdir. İndi yalnız «Clubs» matçları oynayaraq AP qazanmaq əvəzinə, bu mini-oyunları tamamlayaraq, bir növ oyunçunla "məşq edib" onun bacarıqlarını cilalaya bilərsən.
«The Grounds»da ətrafda gəzişən və ya müxtəlif oyunları izləyən xeyli personaj var, lakin oyunçular onun təklif etdiyi hər şeyi təxminən 15 dəqiqə ərzində görüb bitirə bilərlər. Burada təsadüfi futbol faktlarını paylaşan divar rəsmləri və heykəllər, həmçinin diqqəti yayındırmaq üçün top vurula biləcək hədəflər var. Lakin həvəsləndirici mükafatların azlığı və oyunların təkrarçılığı bütün bunlarla maraqlanmaq üçün az səbəb saxlayır.
Gözəl fikirdir, lakin hələ ki, bir az bəsit və yarımçıq təsir bağışlayır. «The Grounds» EA-nın ilk cəhdidir, buna görə də ümid edirik ki, gələn ilki versiya daha dolğun və inkişaf etdirilmiş olacaq. Hələlik isə bu məkan dostları gözləyərkən və ya daha böyük oyun rejimlərindəki uzun sessiyalar arasında bir neçə dəqiqə baş qatmaq üçün yaxşı yerdir.
02
Ultimate Team uğurlu formulunu təkmilləşdirməyə davam edir
Seriyanın, şübhəsiz ki, ən məşhur rejimi olan Ultimate Team builki versiyada yalnız kiçik əlavələrlə qarşımıza çıxır. Heyət Yığma Tapşırıqları (SBC-lər) «Streamlined SBCs» (Sadələşdirilmiş SBC-lər) adlanan yeni bir sistem qazanıb. Minimum ümumi reytinq (OVR), Kimya (Chemistry) xalı və ya müəyyən klubdan, milliyyətdən, liqadan olan futbolçu sayı kimi şərtləri ödəyən heyət qurmaq əvəzinə, indi sadəcə tələb olunan "xal" göstəricisini ödəyəcək qədər oyunçu göndərməyin kifayətdir.
Yüksək reytinqli oyunçuların kartları daha çox xal verir, buna görə də tapşırıqları istər bir neçə yüksək reytinqli kart göndərərək, istərsə də yüzlərlə daha aşağı reytinqli kartı istifadə edərək tamamlaya bilərsən. Bu, SBC-ləri heç vaxt sevməyən və buna görə də onları tamamlamaqla əldə olunan gəlirli mükafatlardan məhrum olan oyunçuların daha çox xoşuna gələcək yaxşı bir sistemdir. Mütəmadi SBC edən həvəskarlar üçün indiki sadəliyi ilə bəlkə də çox cəlbedici görünməyəcək, lakin rejimin iqtisadiyyatını nəzarətdə saxlamağa və önümüzdəki 12 ay ərzində balansı qorumağa kömək edəcək.
Bununla belə, oyunun hələ başlanğıc mərhələsində bu yeni SBC-lər haqqında qəti söz demək çətindir. Əgər gələcəkdə bu yeni tapşırıqlar daha çox xal tələb etsə və cəlbedici paketlər ya da xüsusi oyunçu kartları təklif etməyə başlasa, oyunçular bu unikal kartları əldən vermək ilə ən yaxşı futbolçularını qurban vermək arasında çətin seçim qarşısında qala bilərlər.
Ultimate Team-ə gələn digər əlavə isə Qalereya («Gallery») bölməsidir. Oyunçular Ultimate Team-də sahib olduqları və ya əvvəllər malik olduqları kartları müxtəlif kolleksiyaları tamamlamaq üçün təqdim edə bilərlər. Bu da onlara «Gallery Tokens» (Qalereya Jetonları) qazandırır, bu jetonları isə klub üçün kosmetik vasitələrə və ya əsas «Hall of FUT» əşyalarına xərcləmək olar. Bu, üzərində çox vaxt keçirəcəyin bir özəllik deyil və görünür, EA da bunu yaxşı anlayır – çünki kolleksiyanı tamamlamaq üçün seçən kimi «Auto-Complete» (Avtomatik tamamlama) seçimi təklif olunur. Bunu Ultimate Team üçün rəqəmsal stiker albomu kimi düşünə bilərsən. Xoş bir əlavədir, lakin rejimdə inqilab edəcək bir yenilik deyil.
03
Karyera Rejimi idarəetməyə xoş qarşılanan yeni dərinliklər gətirir
Komandanın sükanını ələ alıb onu zəfərə aparmağa üstünlük verənlər üçün FC 27-nin Karyera rejimindəki bir çox dəyişiklik kifayət qədər müsbətdir. Əsas diqqətçəkən yeniliklər dinamik oyunçu reytinqi dəyişiklikləri və inkişafı, transfer danışıqlarında və Süni İntellekt (Sİ) komandalarının öz transfer işlərini idarə etməsindəki təkmilləşdirmələr, eləcə də gözlənilməz hadisələrin əlavə olunmasıdır.
Dinamik oyunçu reytinqləri, şübhəsiz ki, ən böyük dəyişiklikdir. Oyunçunun ümumi reytinqi artıq onun formasından, əhvali-ruhiyyəsindən və matç kondisiyasından asılı olacaq. Əgər o, davamlı olaraq yaxşı oynayırsa, məmnundursa və yaxşı fiziki formadadırsa, ümumi reytinqində artım görmək ehtimalı daha yüksəkdir. Əgər uzun müddət zədəli qalsa və ya narazı olsa, reytinqinin aşağı düşəcəyini gözləyə bilərsən.
Eyni fəlsəfə artıq oyunçunun inkişafına və onun öz potensialına çatmaq bacarığına da tətbiq edilib. Artıq oyunçuların mənimsəyəcəyi müxtəlif inkişaf profilləri var və onların hər biri potensiallarını nə qədər tez reallaşdıracaqlarını kəskin şəkildə dəyişir. Həmçinin, vədedici gənc oyunçunun həqiqətən sənin növbəti ulduzuna çevriləcəyinə dair zəmanət yoxdur. Dinamik oyunçu reytinqlərində olduğu kimi, ardıcıl zəif çıxışlar, aşağı keyfiyyətli məşqçi heyəti və ya narazı oyunçu onun kölgədə qalmasına və geriləməsinə səbəb ola bilər.
Bir az qeyri-sabit və ya qarışıq olsa da, bu, hiss olunacaq dərəcədə irəliləyiş kimi təsir bağışlayır. Bəzən bir oyunçu davamlı olaraq yaxşı oynamasına, ən yaxşı məşqçilərə sahib olmasına və klubda məmnun olmasına baxmayaraq inkişaf etməyə bilər. Digər oyunçular birdən-birə parladığı halda, nəyin onun irəliləyişinə mane olduğuna dair heç bir ipucu verilmir. Bu, pərdəarxasında rol oynayan inkişaf profilləri ilə bağlı ola bilər, lakin oyunçunun inkişafına nəyin təsir etdiyinə dair daha çox aydınlığın olması gələcək yenilənmələrdə və ya gələn ilki versiyada çox yerinə düşərdi
Təəssüf ki, həmin bu qeyri-müəyyənlik daha real görünən yeni transfer prosesinə də kölgə salır. Bütün təfərrüatların təkbətək görüşün tək bir səhnəsində həll olunması əvəzinə, bu dəfə həm transfer haqqı, həm də müqavilə üçün danışıqlar oyun daxilində günlərlə, hətta həftələrlə davam edən zənglər və e-poçtlar vasitəsilə uzanır. Oyunçunu heyətinə qatmaq istəyən digər komandaları üstələmək üçün təkliflər rəqabətədavamlı olmalıdır.
Bu, real həyatdakı uzun sürən transfer proseslərinə daha çox bənzəyir və Football Manager kimi oyunlardakı transfer sisteminə yaxındır, lakin bir neçə dəfə transfer baş tutmadı və səbəbinin nə olduğu aydın olmadı. Yalnız bir neçə gün sonra oyunçunun rəqib komandaya qoşulduğunu görə bilərsən. Bu, həmin komandanın oyunçuya istədiyindən daha yaxşı müqavilə təklif etməsi ilə bağlı ola bilər, lakin mövcud istifadəçi interfeysində bunun baş verdiyi aydın görünmür. İdeal bir transferi əldən vermək məyusedici ola bilər, lakin bu, danışıqlarda verdiyin hər bir qərara ciddilik qatır. Hətta ağlabatmaz görünsə belə, bəzən həmin oyunçu üçün bütün imkanları səfərbər etməyə dəyər.
Oyunçulara həmçinin mütəmadi olaraq «Squad Update» (Heyət Yenilənməsi) bildirişləri təqdim olunacaq. Bunlar gələcəyin menecerlərinə məşqlər sayəsində oyunçunun xoşbəxtlik səviyyəsi, ümumi reytinqi və ya müəyyən bir rola/mövqeyə uyğunlaşma bacarığının yaxşılaşdığı barədə məlumat verməlidir. Lakin bildiriş daxilindən «Squad» (Heyət) bölməsini açdıqda standart heyət ekranına yönləndirilirsən. Nəyin dəyişdiyini, hansı oyunçunun təsirləndiyini və ya vəziyyəti düzəltmək üçün nəyin tələb olunduğunu bildirən heç nə yoxdur.
Bunların yarada biləcəyi qarışıqlıq göstərir ki, bütün azarkeşlərin bu oyun rejimindən maksimum yararlanmasını təmin etmək üçün yönləndirmə sistemində bəzi düzəlişlərə ehtiyac var. Məlum başqa bir futbol idarəetmə simulyatoru bu bildirişləri elə təfərrüatlı edir ki, nə baş verdiyini dəqiq bilir və cavab vermək üçün sənə rahat seçimlər təqdim edir. Gələcək EA FC Karyera rejimlərində bənzər bir sistem böyük fərq yaradardı.
04
EA FC 27-nin oyun mexanikası həm möhtəşəm, həm də əsəbləşdirici anlar yaşadır
EA FC 27-nin oyun mexanikasındakı təkmilləşdirmələr görünür ki, asmalara (və künc zərbələrinə) və müdafiəni daha əyləncəli, həm də təsirli etməyə yönəlib. Yaxşı xəbər odur ki, böyük ölçüdə buna nail olunub. Pis xəbər isə odur ki, ümumilikdə sürət hələ də hər şeydən üstündür.
Künc zərbələrinin yerinə yetirilməsindəki dəyişikliklər oyuna müəyyən dərinlik qatır – sənə cərimə meydançasına daha çox oyunçu əlavə etmək, onları ön və ya arxa dirəyə yönəltmək, yaxud cərimə meydançasından kənara çıxarmaq seçimləri verir. Keçən ilki versiyada demək olar ki, tamamilə effektsiz olan asmalar (cinah ötürmələri) bu il geri dönüb. Topu cinahdan asmaq artıq istədiyin oyunçuya çatır və başla zərbələr də əksər hallarda hədəfi tapır. Bu da keçən illə müqayisədə qol vurmaq üçün daha effektiv variantlar yaradır – xatırladaq ki, keçən il yalnız ən yaxşı və ən sürətli oyunçularınla cəld paslaşmaya və ya dəqiq driblinqə məcbur idin.
Lakin sürətli hücumçular hələ də həddindən artıq güclüdür və müdafiə xəttini çox rahatlıqla yara bilirlər. Müdafiə arxasına atılan paslar daha təsirli edilib və qaçışın vaxtını düzgün seçdikdə bu, sürətli vingerləri və hücumçuları daha da təhlükəli edir. Bu səbəbdən vəziyyəti neytrallaşdırmaq üçün sürətli müdafiəçilərə sahib olmaq və ya mükəmməl ofsayd tələsi qurmağı öyrənmək mütləq şərtə çevrilir.
Bununla belə, müdafiəçilər hücum gedişlərini öncədən sezməyə meyillidirlər və topa müdaxilə etdikdə təkbətək mübarizələrdə topu daha sabit şəkildə qazanırlar. Bu da meydançanın mərkəzində sıxlığın artmasına və topa sahibliyin növbə ilə cəld şəkildə əl dəyişdirməsinə gətirib çıxarır.
Hələ də arada bir topun gözlənilmədən sıçrayaraq ikili mübarizədən "qlitç"lə (müdaxilədən sivişərək) keçdiyi və rəqib hücumçunu qapıçınla təkbətək qoyduğu anlar olur, lakin ümumilikdə müdafiə daha etibarlı təsir bağışlayır və hətta bu məqalənin yazıldığı an üçün bir az həddindən artıq güclü görünür.
Buna görə də oyun mexanikası daha çox boş sahələr tapmaq, müdafiə arxasına atılan paslarla daha ləng müdafiəçilərdən istifadə etmək və rəqibin cərimə meydançasına rahat girməsinin qarşısını almaq üçün müdafiəçilərinin düzgün mövqe tutmasını təmin etməkdən ibarətdir.
Son bir neçə ildə mütəmadi olaraq gördüyümüz kimi, EA Sports şübhəsiz ki, meydançadakı oyun mexanikasını tənzimləyən bir yenilənmə buraxacaq, buna görə də oyunun çıxışından bir-iki ay sonra keçmiş illərə daha bənzər bir mənzərə görəcəyimiz ehtimal olunur.
05
Yekun rəy: Daha güclü, inkişafa hələ xeyli yeri olan bir FC
EA FC 27 tədrici bir təkmilləşmə kimi görünür.
EA Sports FC 27-nin müxtəlif hissələrini təkmilləşdirmək üçün aydın şəkildə vaxt sərf edib və bu dəyişikliklərin bəziləri həqiqətən özünü doğruldur. Karyera rejimindəki təkmilləşdirilmiş Süni İntellekt (Sİ) transfer danışıqları və dinamik oyunçu inkişafı uzunmüddətli təcrübəyə daha çox dərinlik qatır, oyun mexanikasındakı incə tənzimləmələr isə matçları FC 26 ilə müqayisədə daha rəngarəng edir. Nəhayət ki, ötürmələr yenidən təhlükəli qol fürsətləri yaratmaq üçün effektiv yola çevrilib və hücum sürəti ilə müdafiə gücü arasındakı balans üzərində hələ bir az işlənməli olsa da, müdafiə daha reaksiyalı və etibarlı təsir bağışlayır.
Lakin gözə çarpan bəzi nöqsanlar da var. «The Grounds» rejimin ilk versiyası olduğunu hər addımda hiss etdirir. Oyunun sosial və kosmetik tərəfindən zövq alan oyunçular burada özləri üçün daha çox şey tapacaqlar, lakin digər hər kəs üçün rejimin tam potensialını üzə çıxarmaqdan ötrü hələ görüləsi işlər var.
EA FC 27 seriyanı kökündən dəyişən bir inqilabdan daha çox, tədrici bir təkmilləşmə kimi görünür. Burada seriyaya geri dönən oyunçular – xüsusilə də vaxtının çoxunu Karyera Rejimində keçirənlər üçün oyunu alıb oynamağa dəyər edəcək qədər əhəmiyyətli dəyişiklik var. Lakin bəzi yeni sistemlərin hələ də cilalanmağa ehtiyacı var və xüsusilə «The Grounds» EA FC təcrübəsinin vacib hissəsinə çevrilməzdən əvvəl daha dolğun məzmun tələb edən bir özəllik kimi qalır.