Formula 1 təqvimi: 2026 və 2027-ci illərin bütün tarixləri
F1 2026 təqvimi
Raund
Vaxt
Ölkə
Qran Pris
Şəhər
1
Mart 6-8
Avstraliya
Avstraliya Qran Prisi
Melburn
2
Mart 13-15
Çin
Çin Qran Prisi
Şanxay
3
Mart 27-29
Yaponiya
Yaponiya Qran Prisi
Suzuka
4
Aprel 10-12
Bəhreyn
Bəhreyn Qran Prisi
Saxir
5
Aprel 17-19
Səudiyyə Ərəbistan
Səudiyyə Ərəbistan Qran Prisi
Ciddə
6
May 1-3
Amerika Birləşmiş Ştatları
Birləşmiş Ştatlar Qran Prisi
Mayami
7
May 22-24
Kanada
Kanada Qran Prisi
Monreal
8
İyun 5-7
Monaka
Monaka Qran Prisi
Monako
9
İyun 12-14
İspaniya
Barselona–Kataloniya Qran Prisi
Barselona-Kataloniya
10
İyun 26-28
Avstriya
Avstriya Qran Prisi
Şpilberq
11
İyul 3-5
Birləşmiş Krallıq
Birləşmiş Krallıq Qran Prisi
Silverstoun
12
İyul 17-19
Belçika
Belçika Qran Prisi
Spa-Frankorşan
13
İyul 24-26
Macarıstan
Macarıstan Qran Prisi
Budapeşt
14
Avgust 21-23
Niderland
Niderland Qran Prisi
Zandfort
15
Sentyabr 4-6
İtaliya
İtaliya Qran Prisi
Monza
16
Sentyabr 11-13
İspaniya
İspaniya Qran Prisi
Madrid
17
Sentyabr 24-26
Azərbaycan
Azərbaycan Qran Prisi
Bakı
18
Oktyabr 9-11
Sinqapur
Sinqapur Qran Prisi
Sinqapur
19
Oktyabr 23-25
ABŞ
Birləşmiş Ştatlar Qran Prisi
Ostin
20
Oktyabr 30 - Noyabr 1
Meksika
Meksika Qran Prisi
Mexiko şəhəri
21
Noyabr 6-8
Braziliya
Braziliya Qran Prisi
San-Paulu
22
Noyabr 19-21
ABŞ
Birləşmiş Ştatlar Qran Prisi
Las Vegas
23
Noyabr 27-29
Qətər
Qətər Qran Prisi
Lusail
24
Dekabr 4-6
Əbu-Dabi
Əbu-Dabi Qran Prisi
Yas Marina
F1 2027 təqvimi
Raund
Vaxt
Ölkə
Qran Pris
Trek
1
Mart 12-14
Bəhreyn
Bəhreyn Qran-prisi
Saxir
2
Mart 19-21
Səudiyyə Ərəbistan
Səudiyyə Ərəbistanı Qran-prisi
Ciddə
3
Aprel 2-4
Avstraliya
Avstraliya Qran-prisi
Melburn
4
Aprel 9 -11
Yaponiya
Yaponiya Qran-prisi
Suzuka
5
Aprel 16- 18
Çin
Çin Qran-prisi
Şanxay
6
Aprel 30 - May 2
ABŞ
Miami Qran-prisi
Miami
7
May 21-23
Kanada
Kanada Qran-prisi
Monreal
8
İyun 4- 6
Monaka
Monako Qran-prisi
Monako
9
İyun 18-20
Portuqaliya
Portuqaliya Qran-prisi
Portimão
10
İyul 2-4
Birləşmiş Krallıq
Britaniya Qran-prisi
Silverstoun
11
İyul 9-11
Avstriya
Avstriya Qran-prisi
Şpilberq
12
İyul 23-25
Belçika
Belçika Qran-prisi
Spa-Frankorşam
13
İyul 30 - Avgust 1
Macarıstan
Macarıstan Qran-prisi
Budapeşt
14
Sentyabr 3-5
İtaliya
İtaliya Qran-prisi
Monza
15
Sentyabr 10-12
İspaniya
İspaniya Qran-prisi
Madrid
16
Sentyabr 24-26
Azərbaycan
Azərbaycan Qran-prisi
Bakı
17
Oktyabr 1-3
Türkiyə
Türkiyə Qran-prisi
İstanbul
18
Oktyabr 8-10
Sinqapur
Sinqapur Qran-prisi
Sinqapur
19
Oktyabr 22-24
ABŞ
ABŞ Qran-prisi
Ostin
20
Oktyabr 29-31
Meksika
Mexiko Qran-prisi
Mexiko
21
Noyabr 5-7
Braziliya
Braziliya Qran-prisi
San-Paulu
22
Noyabr 18-20
ABŞ
Las-Veqas Qran-prisi
Las-Veqas
23
Dekabr 3-5
Qətər
Qətər Qran-prisi
Lusail
24
Dekabr 10-12
Əbu-Dabi
Əbu-Dabi Qran-prisi
Yas Marina
2026-da bizi daha nələr gözləyir?
Çempionluq döyüşünün sonu
2027-də daha çox Sprint, daha çox həyəcan
2027-ci ildə F1 Sprint yarışları:
Tarix
Qran Pri
Məkan
Mart 12–14
Bəhreyn
Saxir
Aprel 2–4
Avstraliya
Melburn
Aprel 9–11
Yaponiya
Suzuka
May 21–23
Kanada
Monreal
Iyun 4–6
Monako
Monako
Iyul 2–4
Böyük Britaniya
Silverstoun
Sentyabr 3–5
İtaliya
Monza
Noyabr 5–7
Braziliya
San- Paula
Dekabr 3–5
Qətər
Lusail
Dekabr 10–12
Əbu-Dabi
Yas Marina