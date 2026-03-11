2026-cı il F1 mövsümündə çıxış edəcək komandalar və sürücülər

2025-ci il F1 mövsümü sürücülər çempionluğu uğrunda üç güclü pilotun gərgin mübarizəsi ilə başa çatdı. Oracle Red Bull Racing komandasının dördqat çempionu Maks Ferstappen isə beşinci ardıcıl titul üçün cəmi iki xal fərqlə geridə qaldı. Lakin Verstappen və digər Formula 1 sürücüləri uzun müddət gözləməyəcəklər, 2026 mövsümü 6 martda Avstraliya Qran Prisi ilə başlayacaq. Qarşıda çox maraqlı bir mövsüm var.
Yeni texniki qaydalar, çempionata qoşulan iki yeni komanda, debüt edəcək sürücülər və yenidən yarışlara qayıdan tanınmış pilotlar - bütün bunlar 2026-cı il F1 mövsümünü daha da maraqlı edir. İndi isə gəl 2026-cı ildə mübarizə aparacaq bütün komandalar və sürücülər haqqında qısa bələdçimizlə tanış ol.
01
Oracle Red Bull Racing
Keçirilmiş yarışlar
417
Konstruktorlar üzrə çempionluqlar
6
Sürücülər üzrə çempionluqlar
8
Qazanılmış yarışlar
130
2025 Konstruktorlar Çempionatında mövqeyi
3-cü yer (451 xal)
Maşın
Red Bull RB22
Mühərrik
Ford Red Bull Powertrains
Oracle Red Bull Racing Formula 1-də 21-ci mövsümünə aydın məqsədlə başlayır: 2025-ci ildə Konstruktorlar Çempionatını üçüncü yerdə başa vurduqdan və dördqat dünya çempionu Maks Ferstappen beşinci titulunu cüzi fərqlə qaçırdıqdan sonra komanda həm Konstruktorlar, həm də Sürücülər çempionluğunu yenidən qazanmağı hədəfləyir.
Yeni mövsüm komanda üçün həm sürücü heyəti, həm də avtomobil baxımından böyük dəyişikliklər gətirəcək. Əvvəlki mühərrik tərəfdaşı Honda artıq komandada deyil və yeni RB22 avtomobili Red Bull Powertrains tərəfindən Ford ilə əməkdaşlıq çərçivəsində hazırlanıb.
Maks Ferstappen
Milliyyəti
Niderland
Startların sayı
233
Qələbələr
71
Poul mövqeləri
48
Sürücülər Çempionluğu titulları
4
Karyerası ərzində topladığı ümumi xal
3.444.5
“Bütün komandamızla və birlikdə əldə etdiyimiz böyük dönüşlə qürur duyuram. Biz heç vaxt təslim olmadıq və vəziyyəti dəyişə biləcəyimizə həmişə inanırdıq,” – deyə Maks Ferstappen 2025-ci il Dünya Çempionatının finalından sonra bildirib. Həmin yarışda hollandiyalı mövsümdə səkkizinci qələbəsini qazanıb və bu göstərici digər bütün sürücülərdən daha yüksək olub.
Nəticədə bu, ona beşinci ardıcıl dünya çempionluğu üçün kifayət etmədi - Verstappen xallar sıralamasında ilk dəfə çempion olan Lando Norris-dən cəmi iki xal geri qaldı. 2026 mövsümündə isə onun məqsədi aydındır: yenidən mübarizə aparmaq və beşqat dünya çempionu olmaq.
İsak Hadjar
Milliyyəti
Fransa
Startların sayı
23
Qələbələr
0
Podiumlar
1
Sürücülər Çempionluğu titulları
0
Karyerası ərzində topladığı ümumi xal
51
İsak Hadjar 2026-cı il üçün Oracle Red Bull Racing komandasının yeni üzvüdür, o, burada Yuki Tsunoda-nın yerini tutur. Gənc fransalı yalnız 2025-ci ildə Formula 1-də debüt etsə də, Visa Cash App Racing Bulls komandası ilə inanılmaz dərəcədə təsirli debüt mövsümü keçirdi; bu, Zandvoortdakı Hollandiya Qran Prisində debüt podiumu da daxil olmaqla, orada möhtəşəm sürüşü ilə üçüncü yeri tutması ilə yadda qaldı.
2025-ci ildəki möhtəşəm çıxışları sayəsində Hadjarə 2026-cı il üçün Oracle Red Bull Racing komandasında Verstappenin komanda yoldaşı olmaq kimi arzu edilən fürsət verilib. Hadjarın həm istedadı, həm də Verstappenin yanında ayaqda dura biləcək sürəti var və o, Formula 1-də daha çox podium qazanmaqla idman aləminin ən yaxşı gənc sürücülərindən biri kimi statusunu möhkəmləndirmək istəyir.
Oracle Red Bull Racing-ə keçməyə hazıram və onların da məni bu cür görməsinə görə şad və qürur duyuram
Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 2024 mövsümündən etibarən yeni adı ilə yarışır; əvvəllər İtaliyanın Faenza şəhərində yerləşən komanda Scuderia Alphatauri (2020–23) və Scuderia Toro Rosso (2006–19) adları ilə əsas sinifdə çıxış edib.
Gənclər üçün Red Bull komandası gənc istedadlar üçün sıçrayış platforması hesab olunur və illər ərzində Sebastian Vettel və Max Verstappen kimi F1 dünya çempionları siyahısına daxil olan bir sıra adları məşhur edib. Racing Bulls komandası 2026 mövsümündə Ford Red Bull Powertrains-in tamamilə yeni mühərriki ilə yarışacaq, yeni VCARB03 avtomobilini isə Liam Lawson və debütant Arvid Lindblad idarə edəcək.
Liam Lawson
Milliyyəti
Yeni Zenlandiya
Startların sayı
35
Qələbələr
0
Poul mövqeləri
0
Sürücülər Çempionluğu titulları
0
Karyerası ərzində topladığı ümumi xal
44
Liam Lawson çox yönlü avtomobil yarışı pilotudur. 2023-cü ildən Formula 1-də yarışmazdan əvvəl o, AF Corse komandası ilə DTM çempionatında çıxış edib və 2021-ci ildə ümumi sıralamada ikinci yeri tutub. O, həmçinin FIA Formula 2 Çempionatında üçüncü olub. Lawson 2023-cü ildə Niderland Qran Prisində komandanın ehtiyat sürücüsü kimi Formula 1-də debüt edib.
Lawson 2025-ci ildə Oracle Red Bull Racing komandasına keçib, lakin iki yarışdan sonra Racing Bulls komandasına qayıdıb. Burada Yeni Zelandiyalı sürücü ümumilikdə 38 çempionat xalı toplayaraq Sürücülər Çempionatında 14-cü yeri tutub. 2026-cı ildə isə o, ən azı ilk 10-luğa düşməyi hədəfləyir.
Arvid Lindblad
Milliyyəti
Great Britain
Startların sayı
0
Qələbələr
0
Poul mövqeləri
0
Sürücülər Çempionluğu titulları
0
Karyerası ərzində topladığı ümumi xal
0
Arvid Lindblad Racing Bulls komandasının yeni sürücüsü 2026-cı il F1 start cədvəlində yeganə debütantdır. O, 2025 mövsümündə Formula 2-də Campos Racing komandası üçün yarışıb və Ciddədə keçirilən Səudiyyə Ərəbistanı Qran Prisinin Sprint yarışını qazanaraq, F2 tarixinin ən gənc qalibi olub. Bu nəticə ilə o, Formula 1-ə böyük diqqət və yüksək gözləntilərlə gəlir.
Lindbladın böyük istedadı olduğu şübhə doğurmur. O, 2024-cü ildə Formula 3-də digər sürücülərdən daha çox qələbə qazanıb və 2025-ci ildə Formula 2-də göstərdiyi nəticələrə görə Aramco Ən Yaxşı Performans Mükafatına layiq görülüb. Formula 1-ə keçid onun üçün son üç ildə üçüncü yeni kateqoriya olacaq. Bu, böyük addımdır, lakin həm Lindblad, həm də Racing Bulls komandası onun idmanın ən yüksək səviyyəsində uğur qazanacağına inanır.
03
McLaren Formula 1
Keçirilmiş yarışların sayı
994
Konstruktorlar çempionluğu
10
Sürücülər üzrə çempionluqlar
13
Qazanılmış yarışlar
203
2025 Konstruktorlar Çempionatında mövqeyi
1st place
Maşın
McLaren MCL40A
Mühərrik
Mercedes
Britaniyanın əfsanəvi komandası McLaren Formula 1 paddokunun həm ən köklü, həm də ən uğurlu komandalarından biridir. “Papayalar” Formula 1 tarixində 994 yarışda iştirak edib, Konstruktorlar Çempionatını 10 dəfə – o cümlədən 2024 və 2025-ci illərdə – qazanıb və 13 dəfə Sürücülər Çempionu çıxarıb.
Bruce McLaren tərəfindən yaradılan komanda Böyük Britaniyanın Woking şəhərində yerləşir. McLaren 2026-cı il Formula 1 mövsümünə hazırkı Konstruktorlar Çempionu kimi başlayacaq. Komanda yeni mövsümdə də eyni sürücülərlə yarışacaq və heyətdə hazırkı Sürücülər Çempionu da yer alacaq.
Lando Norris
423 xal toplayan Lando Norris 2025-ci ilin son yarışında ilk dəfə Sürücülər Çempionatının qalibi oldu və Formula 1-in ən son britaniyalı çempionuna çevrildi. Abu-Dabi Qran Prisində qazandığı üçüncü yer bu titulu qazanmaq üçün kifayət etdi.
Lando Norris 2019-cu ildən Formula 1-də yarışır və ötən mövsüm yeddi yarış qazanıb. O, 2026 mövsümünə də titul uğrunda əsas namizədlərdən biri kimi başlayır.
Bu, Lando üçün çox xüsusi bir andır və ümid edirəm ki, o, bundan həqiqətən zövq alacaq. İlk çempionluq qələbəsi ən emosional anlardan biridir və uşaqlıqdan qurulan bir arzudur.
Oskar Piastri 2025 mövsümünü uğurla başa vurdu o, yeddi qələbə qazandı, Sürücülər Çempionatında çox kiçik fərqlə üçüncü yeri tutdu və mövsümün sonuna qədər titul uğrunda mübarizədə qaldı. Melburnda anadan olan avstraliyalı pilot 2026-cı ildə də McLaren komandası üçün yarışacaq və bu, onun Formula 1-də dördüncü mövsümü olacaq.
Komanda yoldaşı kimi Piastri də 2025 mövsümündə yeddi yarış qazanıb. Mark Webberin himayəsində yetişən gənc avstraliyalı 2026-cı il Sürücülər Dünya Çempionatı uğrunda əsas favoritlərdən biri sayılır.
04
Mercedes-AMG
Yarışlar
341
Konstruktorlar Çempionluğu
8
Sürücülər Çempionluğu
9
Qələbələr
131
2025 Konstruktorlar Çempionatında mövqe
2-ci yer
Bolidi
W18
Mühərrik
Mercedes
Alman avtomobil istehsalçısı Mercedes-Benz-in rəsmi zavod komandası ilk dəfə 1954-cü ildə Formula 1-də yarışdı. Xuan Manuel Fanxionun sayəsində komanda ardıcıl iki dəfə Sürücülər Dünya Çempionatını qazandı. Lakin bir müddət sonra Mercedes əsas seriyadan ayrıldı.
38 ildən sonra Mercedes 1993-cü ildə Formula yarışlarına qayıtdı və əvvəlcə Sauber komandası üçün mühərrik təchizatçısı kimi çıxış etdi. 1995-ci ildən etibarən McLaren ilə əməkdaşlıq edən komanda üç dəfə Sürücülər Çempionatını qazandı.
2010-cu ildən isə Mercedes öz zavod komandasını idarə edir. Komanda 2014–2020-ci illər arasında yeddi mövsüm ardıcıl olaraq həm Konstruktorlar, həm də Sürücülər Çempionatını qazandı.
2026 mövsümündə Toto Wolff-un rəhbərlik etdiyi Mercedes komandası 2025-ci ildəki eyni sürücü heyəti ilə – Corc Rassell və Kimi Antonelli ilə – yarışacaq.
Corc Rəssell
FIA Formula 2 çempionatını qazandıqdan sonra 2019-cu ilin mövsümünün əvvəlində Corc Rəssell Williams ilə Formula 1-ə keçdi və orada üç il qaldı. O, 2022-ci il mövsümü üçün Mercedes-ə keçdi; təcrübəli britaniyalı ilk ilində yeddi dəfə podiuma çıxdı və Braziliya Qran Prisində ilk qələbəsini qazandı. 2025 mövsümündə Russell səkkiz dəfə podiuma qalxıb və Kanada ilə Sinqapurda iki yarış qazanıb, nəticədə Pilotlar sıralamasında dördüncü yeri tutub.
Andrea Kimi Antonelli
İtalyan gənc istedadı Kimi Antonelli 2025 mövsümünün əvvəlində çətin bir vəzifəni üzərinə götürdü – Ferrari-yə keçən Luis Hamiltonu əvəz etdi. Gənc sürücü trasdakı çıxışları ilə bu məsuliyyətə hazır olduğunu göstərdi.
Antonelli Braziliya Qran Prisində ikinci, Kanada və Las-Veqas Qran Prilərində isə üçüncü yeri tutdu. O, həmçinin Yaponiya Qran Prisində iki yaş rekordu qırdı: 18 yaş 225 günündə Formula 1 yarışında liderliyə yüksələn ən gənc sürücü oldu.
Bundan əlavə, o, yarışda ən sürətli dövrəni vuran ən gənc sürücü rekordunu da əldə etdi.
05
Scuderia Ferrari
Yarışlar
1,121
Konstruktorlar Çempionluğu:
16
Sürücülər Çempionluğu
15
Qələbələr
248
2025 Konstruktorlar Çempionatında mövqe
4-cü yer
Bolidi
-
Mühərrik
Ferrari
Scuderia Ferrari Formula 1 tarixinin ən uğurlu və ən köklü komandalarından biridir. Komanda Konstruktorlar Çempionatını 16 dəfə, Sürücülər Çempionatını isə 15 dəfə qazanıb və 1950-ci ildən bəri Formula 1-də fasiləsiz iştirak edir.
Lakin Maranellodan olan bu İtaliya komandası sonuncu dəfə çempionluq sevincini demək olar ki, iki on il əvvəl yaşayıb. Formula 1 üçün bu, kifayət qədər uzun müddət hesab olunur.
Ferrari sonuncu titulunu 2008-ci ildə qazanıb. 2025 mövsümü üçün rekord dünya çempionu Lyuis Hamiltonun komandaya qoşulması isə nə komandanın, nə də sürücünün gözlədiyi nəticəni gətirmədi.
Nəticədə Ferrari Konstruktorlar Çempionatını dördüncü yerdə başa vurdu. Sürücülər Şarlz Lekler və Lyuis Hamilton mövsümü müvafiq olaraq beşinci və altıncı yerlərdə tamamladılar və mövsüm ərzində heç bir qələbə qazana bilmədilər.
Ferrari 2026 Formula 1 mövsümündə də eyni sürücülərə güvənir və ümid edir ki, yeni qaydalar komandaya yenidən ön sıralara yaxınlaşmağa kömək edəcək..
Şarlz Lekler
Leclerc 2019-cu ildə F1-ə qayıdıb və indiyədək səkkiz Qran-Pri qazanıb, hətta 2022-ci il Dünya Çempionatında Maks Ferstappenin ardınca ikinci yeri tutub. 2025-ci ildə o, yeddi dəfə podiuma qalxıb və bu il yenidən titul uğrunda mübarizədə olacağına ümid edir.
Lyuis Hemilton
Yeddi dəfə Sürücülər Dünya Çempionu olan Lewis Hamilton Formula 1 tarixinin ən böyük sürücülərindən biri sayılır. 2026 mövsümündə o, start gridində ən təcrübəli sürücülərdən biridir. Britaniyalı sürücüdən daha uzun müddətdir Formula 1-də yarışan yalnız Fernando Alonsodur.
Hamilton keçən il Mercedes-dən Ferrari-yə keçdi və qarışıq bir mövsüm yaşadı. O, mövsüm ərzində bir dəfə də olsun podiuma çıxa bilmədi. Görəsən, Hamilton bunu bu mövsüm dəyişə biləcəkmi?
06
Williams F1 Komandası
Yarışla
850
Konstruktorlar Çempionluğu
9
Sürücülər Çempionluğu
7
Qələbələr
114
2025 Konstruktorlar Çempionatında mövqe
5-ci
Bolidi
Williams FW48
Mühərrik
Mercedes
Britaniyanın Williams komandası Formula 1 tarixinin ən köklü komandalarından biridir. Komanda 1977-ci ildən bəri hər mövsüm start gridində yer alır.
Williams motorsport tarixində 114 Qran-Pri qələbəsi qazanıb, yeddi Sürücülər Dünya Çempionluğu və doqquz Konstruktorlar Dünya Çempionluğu əldə edib.
Xüsusilə 1990-cı illərdə komanda çox güclü idi. Nigel Mansell, Alain Prost və Jacques Villeneuve kimi əfsanəvi sürücülərlə Williams 1992–1997-ci illər arasında yeddi Konstruktorlar çempionluğu və dörd Sürücülər titulunu qazandı.
2026 mövsümündə Williams komandası Aleksandr Albon və Karlos Sainz Jr. cütlüyü ilə yarışacaq. Albon 2025-ci ildə il Azərbaycan Qran Prisində üçüncü yeri tutaraq komandaya 2017-ci ildən bəri ilk podiumunu qazandırmışdı.
Alex Albon
Alex Albon 2019-cu ildə Toro Rosso ilə Formula 1-də debüt edib və həmin mövsümün gedişində Red Bull Racing komandasına keçib. Tayland-Britaniya əsilli sürücü 2022-ci ildən Williams komandasında yarışır və 2026 mövsümündə də komandanın vacib və sabit üzvlərindən biri olacaq
Karlos Sayns Jr.
Carlos Sainz Jr. 2026 mövsümündə Williams komandasında Alex Albonun yanında yarışacaq. O, əvvəllər Toro Rosso (2015–2017) və Ferrari (2022–2024) komandalarında çıxış edib.
Off-road motorsport əfsanəsi Carlos Sainz-in oğlu olan sürücü ötən mövsüm Azərbaycan və Qətər Qran Prilərində qazandığı iki podium nəticəsi ilə Williams komandasında və Formula 1-də böyük diqqət çəkdi.
07
Aston Martin Formula Bir Komandası
Yarışlar
161
Konstruktorlar Çempionluğu
0
Sürücülər Çempionluğu
0
Qələbələr
1
2025 Konstruktorlar Çempionatında mövqe
7-ci
Bolidi
Aston Martin AMR26
Mühərrik
Honda
Britaniyanın ənənəvi avtomobil istehsalçısı Aston Martin 2018-ci ildən Formula 1-də iştirak edir. Komanda 2021-ci ildən isə Aston Martin adı ilə yarışır.
Komandanın ən böyük uğurlarından biri 2020-ci ildə Konstruktorlar Çempionatında dördüncü yeri tutmasıdır. Həmin mövsümdə komanda tarixində ilk və indiyə qədər yeganə qələbəsini də qazandı. Sergio Pérez Bəhreyn Qran Prisində qalib gəldi.
Fernando Alonso
O, 40 yaşını keçsə də, Fernando Alonsonun karyerasının sonu hələ görünmür. Formula 1-in ən çox yarışda iştirak edən sürücüsü və ikiqat dünya çempionu artıq öz dövrünün ən böyük sürücülərindən biri kimi əfsanəvi yerini möhkəmləndirib və 2026-cı ildə Aston Martin üçün yenidən mübarizə aparacaq; bu, Britaniyalı komanda ilə dördüncü mövsümü və F1-də 23-cü ili olacaq.
Lance Stroll
Lance Stroll Formula 1-də debütünü 2017-ci ildə edib və 2022-ci ildən bəri Aston Martin komandasında yarışır. Kanadalı sürücünün ən böyük uğurlarından biri debüt mövsümündə Bakıda keçirilən Azərbaycan Qran Prisində üçüncü yeri tutmasıdır.
2025 mövsümündə isə o, altı yarışda xal qazana bilib.
08
Haas F1 Komandası
Yarışlar
214
Konstruktorlar Çempionluğu
0
Sürücülər Çempionluğu
0
Qələbələr
0
2025 Konstruktorlar Çempionatında mövqe
8th place
Bolidi
Haas VF-26
Mühərrik
Ferrari
ABŞ-a məxsus Haas komandası 2016-cı ildən Formula 1-də yarışır. Komanda üçüncü mövsümündə Konstruktorlar Çempionatında beşinci yeri tutaraq diqqət çəkmişdi.
Haas hələ Formula 1-də yarış qələbəsi qazanmayıb. Komandanın ən böyük uğuru 2022-ci mövsümdə əldə etdiyi pole position olub.
2026-cı ildən etibarən isə Haas-ın titul sponsoru Toyota Gazoo Racing olacaq. Bu əməkdaşlıq komandaya böyük uğurlar gətirə bilər. Yapon istehsalçısının motorsport bölməsi xüsusilə Dünya Ralli Çempionatında çox güclüdür və hazırda FIA WRC İstehsalçılar Çempionatının çempionudur.
2026 mövsümündə TGR Haas F1 Team Esteban Okon və Oliver Bearman cütlüyü ilə yarışacaq.
Esteban Ocon
Esteban Ocon-un karyerası 2006-cı ildə kartinqdə başlayıb. O, DTM seriyasından sonra 2016-cı ilin ikinci yarısında Formula 1-də debüt edib və hazırkı start gridində ən təcrübəli sürücülərdən biridir.
Onun ən böyük uğuru 2021-ci ildə Macarıstan Qran Prisində qazandığı qələbədir və bu nəticə hələ də karyerasının ən yaddaqalan anlarından biri sayılır.
Oliver Bearman
Gənc britaniyalı sürücü Oliver Bearman 2024-cü ildə Səudiyyə Ərəbistanı Qran Prisində Carlos Sainz Jr.-ın yerinə çıxaraq Formula 1-də debüt edib. Elə həmin il Haas komandasında karyerasını başa vuran Kevin Magnussenin yerini tutub.
Bearman 2025 mövsümünün əvvəlindən komandanın əsas sürücülərindən biridir və performansı ilə bir çox F1 mütəxəssisini təsirləndirib. Buna görə də Haas onu 2026 mövsümü üçün də komandada saxlayıb.
09
Alpine F1 Komandası
Yarışlar
473
Konstruktorlar Çempionluğu
2
Sürücülər Çempionluğu
2
Qələbələr
36
2025 Konstruktorlar Çempionatında mövqe
10th place
Bolidi
-
Mühərrik
Mercedes
Alpine F1 komandası 2021-ci mövsümün əvvəlində Renault komandasının yerini aldı. Əslində Alpine markası daha əvvəl, 1968-ci ildə A350 modeli ilə Formula 1 üçün bolid hazırlamışdı, lakin həmin maşın rəsmi yarışlarda istifadə olunmamışdı.
Yeni ad altında komanda 2021-ci mövsümdə ilk qələbəsini qazandı və sonrakı illərdə orta qrupun ön sıralarında yer aldı.
Lakin sürücü dəyişikliklərindən sonra Alpine 2025 mövsümünü məyusedici şəkildə 10-cu yerdə başa vurdu. Komanda 2026 mövsümündə Pierre Gasly və Franco Colapinto ilə nəticələrini yaxşılaşdırmağı hədəfləyir.
Pierre Gasly
Pyer Qasli indi doqquzuncu Formula 1 mövsümünə başlayır; fransız sürücü 2017-ci ildə Scuderia Toro Rosso komandasında debüt edib. Onun indiyə qədər ən böyük uğuru 2020-ci ildə Scuderia AlphaTauri üçün İtaliya Qran Prisini qazanmaq olub və o, 2023-cü ildən bəri Alpine komandasının sürücüsüdür.
Franco Colapinto
Argentinalı sürücü Franco Colapinto 2024 və 2025 mövsümlərində Formula 1-də qismən iştirak edib. O, indiyədək əsas seriyada 26 yarış keçirib.
Colapinto isə mövsümə tam zamanlı sürücü kimi ilk dəfə 2026-cı ildə başlayacaq.
10
Audi F1 Komandası
2026-cı ildə Formula 1-ə qoşulan iki yeni komandadan biri məşhur alman istehsalçısı Audi-dir. Komanda R26 bolidi üçün tamamilə yeni zavod mühərriki hazırlayır.
Audi uzun illər Formula 1-də çıxış edən Sauber komandasının yerini tutacaq. Yeni komandanın və bolidin rəsmi təqdimatının yanvar ayında keçirilməsi planlaşdırılır.
Audi komandaya rəhbərlik etmək üçün böyük təcrübəyə malik Jonathan Wheatley-ə güvənir. O, 1991-ci ildən Formula 1-də çalışır və 2006–2024-cü illər arasında Red Bull Racing ilə böyük uğurlar qazanıb.
Gabriel Bortoleto
Gabriel Bortoleto 2025 Formula 1 mövsümündə diqqət çəkən digər debütantlardan biri oldu. O, mövsüm ərzində 19 dünya çempionatı xalı toplayaraq özünü yaxşı tərəfdən göstərdi.
Braziliyalı sürücü Formula 1-ə gəlməzdən əvvəl Formula 3-də (2023) və Formula 2-də (2024) ardıcıl çempion olmuşdu.
2026-cı ildə isə o, Formula 1-də yeni dövrə başlayan dünyanın ən məşhur avtomobil brendlərindən birinin heyətində yarışmaq imkanı qazanacaq.
Nico Hülkenberg
Nico Hülkenberg 2026-cı il F1 mövsümündə bir daha Almaniyanı təmsil edəcək; bu, onun əsas sinifdə 15-ci ilidir. Populyar sürücü ilk dəfə podiuma çıxmağı 2025-ci il mövsümünə qədər gözləməli oldu; o zaman Böyük Britaniya Qran Prisində üçüncü yeri tutdu. İndi isə alman avtomobilçiliyinin simalarından biri sayılan bu sürücü idmana qoşulur.
11
Cadillac F1 Komandası
Yarışlar
0
Konstruktorlar Çempionluğu
0
Sürücülər Çempionluğu
0
Qələbələr:
0
Bolidi
-
Mühərrik
Ferrari
2026-cı ilin əvvəlində Cadillac F1 komandasının da Formula 1-ə qoşulması ilə çempionatda yenidən 11 komanda yarışacaq. Bu isə Formula 1-ə əlavə bir Amerika komandası və daha çox həyəcan gətirəcək.
ABŞ avtomobil nəhəngi General Motors-un rəsmi komandası ilk mövsümdə Ferrari mühərriklərindən istifadə edəcək. Komanda həmçinin iki təcrübəli və tanınmış sürücü ilə müqavilə imzalayıb – meksikalı Sergio Pérez və “uçan fin” kimi tanınan Valtteri Bottas.
Yeni bolid isə 2026-cı il fevralın 8-də keçiriləcək Super Bowl zamanı ictimaiyyətə təqdim olunacaq. Bu, avtomobil təqdimatı üçün mümkün olan ən böyük platformalardan biridir.
Serjio Pérez
Serxio “Çeko” Peres yenidən Formula 1 start gridinə qayıdır və bu, milyonlarla meksikalı azarkeşi sevindirir. 2023-cü il Dünya Çempionatının gümüş mükafatçısı 2022–2024-cü illərdə Oracle Red Bull Racing komandasında Maks Ferstappenlə birlikdə yarışaraq istedadı və yarış bacarıqları ilə diqqət çəkmişdi.
Bir illik fasilədən sonra Çeko yenidən Formula 1-ə qayıdır. 2026 mövsümü onun karyerasında artıq 15-ci mövsüm olacaq və bəlkə də indiyə qədərki ən böyük çağırışlardan biridir.
Valtteri Bottas
Cadillac F1 komandası Valtteri Bottası da heyətinə qataraq daha bir çox təcrübəli sürücü əldə edib. Finlandiyalı sürücü 2019 və 2020-ci illərdə Dünya Çempionatında ikinci yeri tutub.
Bottas Mercedes komandasında bir il ehtiyat sürücü kimi çalışdıqdan sonra yenidən yarışlara qayıdır və əvvəlki uğurlarını təkrarlamağa ümid edir.
Onun Formula 1 tarixində bir rekord da var: Bottas 2016-cı ildə Meksika Qran Prisində saatda 372,5 km sürətə çataraq F1 tarixində qeydə alınmış ən yüksək sürət rekorduna imza atıb.
