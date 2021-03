Komanda işini qaydaya salmaq üçün 5 platforma

Basecamp də eyni formatda işləyən platformadır. Burada platformanın yaradıcıları iş prosesinin qurulmasının fəlsəfəsinə daha çox istiqamətləniblər deyə platforma daha detallı və daha kütləvidir. Platformanı istifadə etməklə yanaşı yaradıcıların “It Doesn't Have to Be Crazy at Work” adlı kitabını oxumağını da tövsiyə edirik. Onlar məhz bu kitabdakı prinsiplərə əsaslanaraq iş yerində xaosun və stressin qarşısını almağın yolunu yaradıblar. Bu yol isə Basecamp-dan keçir!