Komandada görmək istəyəcəyin ən yaxşı "FIFA 22"oyunçuları

Futbolsevərlərin gözünü yollarda qoyan "FIFA 22", nəhayət ki, oktyabr ayında təqdim edildi. Hər il olduğu kimi bu il də oyunla bağlı ən çox maraq yaradan məqamlardan biri məhz hansı oyunçuların daha güclü olmasıdır. Əlbəttə, “ən yaxşı” anlayışı müxtəlif meyarlara əsasən aydınlaşdırıla bilər, bu yazıda isə "FIFA 22"-nin reytinqləri əsasında seçilmiş ən yaxşı oyunçularını görəcəksən.

"FIFA 22"-nin ən yaxşı 10 oyunçusu

Ümumiyyətlə, FİFA oyunundakı futbolçu reytinqləri hər zaman mübahisəyə açıq olub — bəzi oyunçulara lazımından artıq dəyər verildiyi, bəzilərinin isə gözardı edildiyi düşünülüb. Builki reytinqlər isə əvvəlki illərə nisbətən daha ədalətli görünür — İlk 10-luqda çoxu öz sevimli futbolçusunun adını tapa bilər. Unutma ki, komandana oyunçu seçərkən bu siyahıya diqqət yetirsən, rəqiblərini qabaqlamaq şansın çoxalacaq:

Lionel Messi (Paris Sen-Jermen FK) — 93

Robert Levandovski (Bayern Münhen FK) — 92

Kriştiano Ronaldo (Mançester Yunayted FK) — 91

Kevin De Bruyne (Mançester Siti FK) — 91

Kilian Mbappe (Paris Sen-Jermen FK) — 91

Neymar Jr. (Paris Sen-Jermen FK) — 91

Yan Oblak (Atletiko Madrid) — 91

Harri Keyn (Tottenhem Hotspur FK) — 90

Nqolo Kante (Çelsi FK) — 90

Manuel Noyer (Bayern Münhen FK) — 90

İngiltərə Premyer Liqası

FIFA 22 © EA Sports

Bildiyin kimi, futbol dünyasında bu ilin ən bomba transferlərindən biri Premyer Liqada baş verib — artıq Kriştiano Ronaldo Mançester Yunayted oyunçusudur! “Qırmızı şeytanlar”ın illərdir gözlədiyi bu möcüzənin reallaşması öz əksini "FIFA 22"oyunun Premyer Liqa reytinqlərində də tapıb. Birinci sırada məhz Ronaldonun adını görsək də, digər oyunçular da öz bacarıqları ilə könülləri qazanmış adlardır.

Kriştiano Ronaldo (Mançester Yunayted FK) — 91

Kevin De Bruyne (Mançester Siti FK) — 91

Harri Keyn (Tottenhem Hotspur FK) —90

Nqolo Kante (Çelsi FK) — 90

Məhəmməd Salah (Liverpul FK) — 89

Vircil van Dayk (Liverpul FK) — 89

Heung-min Son (Tottenhem Hotspur FK) — 89

Alisson Beker (Liverpul FK) — 89

Ederson (Mançester Siti FK) — 89

Sadio Mane (Liverpul FK) — 89

Bundesliqa

Bundesliqa © Red Bull Leipzig

Alman futbol klubları arasından ən yaxşıların seçildiyi bu sıralamada daha çox Bayern Münhendən oyunçular görmək yəqin səni təəccübləndirməyəcək.

Robert Levandovski (Bayern Münhen FK) — 92

Manuel Noyer (Bayern Münhen FK) — 90

Coşua Kimmix (Bayern Münhen FK) — 89

Erlinq Braut Haland (Borussiya Dortmund FK) — 88

Leon Qoretzka (Bayern Münhen FK) — 87

Tomas Müller (Bayern Münhen FK) — 87

Kinqsli Koman (Bayern Münhen FK) — 86

Mats Yulian Hummels (Borussiya Dortmund FK) — 86

Koen Casteels (Volfsburq FK) — 86

Serc Qnabri (Bayern Münhen FK) — 85

La Liqa

La Liga © EA Sports

Həm Kriştiano Ronaldo, həm də Lionel Messinin ayrılması La Liqa üçün danılmaz bir itki olub. Bu hadisə Avropanın futbol dünyası üçün böyük dəyişikliklərə səbəb olsa da, La Liqada hələ də dəyişməyən bir nüans var: oyunçular arasında dəyərli və bacarıqlı adlar çoxdur.

Yan Oblak (Atletiko Madrid) — 91

Mark-Andre ter Ştegen (Barselona FK) — 90

Tibo Kurtua (Real Madrid FK) — 89

Kərim Benzema (Real Madrid FK) — 89

Luis Suarez (Atletiko Madrid) — 88

Kazemiro (Real Madrid FK) — 89

Serxio Aqüero (Barselona FK) — 87

Toni Kroos (Real Madrid FK) — 88

Frenki de Yonq (Barselona FK) — 87

Luka Modriç (Real Madrid) — 87

İtaliya A Seriyası

FIFA 22 © EA Sports

İtaliya A Seriyasına nəzər yetirdikdə diqqəti futbolçulardan daha çox çəkən bir şey var: komanda adları fərqlidir. Belə ki, Yuventus FK yerinə “Piemonte Calcio”, Latsio FK yerinə “Latium”, Atalanta FK yerinə isə “Bergamo Calcio” adlarına rast gəlirik. Lisenziya məsələlərinə görə bəzi klub adları fərqli olsa da, ilk 10-luqda olan oyunçular bütün futbolsevərlərə tanışdır.

Paulo Dibala (Piemonte Calcio) — 87

Voyçex Şesni (Piemonto Calcio) — 87

Çiro İmmobile (Latium) — 87

Lorenzo İnsine (Napoli FK) — 86

Milan Şkrinyar (İnter Milan FK) — 86

Samir Handanoviç (İnter Milan FK) — 86

Kalidu Kulibali (Napoli FK) — 86

Corco Kellini (Piemonte Calcio) — 86

Leonardo Bonuççi (Piemonte Calcio) — 85

Stefan de Vrey (İnter Milan FK) — 85