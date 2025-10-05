© Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool
F1
Maks Verstappen haqqında bilməli olduğun 5 maraqlı fakt
Max Verstappen dördqat Formula 1 Dünya Çempionudur. Sürətin canlı simvolu olan “uçan holland”ı daha yaxından tanı — budur, F1 dünyasını fəth edən bu əfsanə haqqında 5 əsas fakt!
2024-cü ilin noyabrında Las Veqasın parlaq işıqları altında Max Verstappen ardıcıl dördüncü Formula 1 Dünya Çempionluğunu qazandı. Bununla da o, idman tarixinin ən böyük pilotlarından biri kimi yerini daha da möhkəmləndirdi.
Verstappenin rekordlarla dolu karyerası, dayanmaq bilməyən azmi və özünəməxsus sürücülük tərzi onu dünya miqyasında tanınan bir simaya çevirib.
Bəs bu holland pilotunu bu qədər güclü edən nədir? Gəlin hazırkı Formula 1 çempionu haqqında beş maraqlı və diqqətçəkən fakta birlikdə nəzər salaq.
01
Maks Formula 1 tarixini yenidən yazır.
Max Verstappen Formula 1 tarixindəki bir çox rekordu yenidən yazıb.
2014-cü ilin avqustunda Red Bull Junior Team-ə qoşulan Max, cəmi 17 yaş 3 günlük olarkən, 2014-cü il Yaponiya Qran Prisində Toro Rosso (indiki AlphaTauri) komandasının tərkibində sərbəst yürüşlərdə debüt etdi. Bununla da o, Formula 1 yarış həftəsində iştirak edən ən gənc pilot kimi tarixə düşdü. 2015-ci ilin Avstraliya Qran Prisində isə rəsmi debütünü edərək F1 tarixində yarışa çıxan ən gənc pilot oldu. Cəmi iki həftə sonra, Malayziya Qran Prisində 7-ci yeri tutaraq dünya çempionatı xalını qazanan ən gənc pilot titulunu da əldə etdi.
Bir il sonra, 2016-cı ilin İspaniya Qran Prisində Red Bull Racing komandasındakı ilk yarışında qələbə qazanaraq 18 yaş 228 günlüyündə F1 tarixinin ən gənc yarış qalibi və podiuma çıxan ən gənc sürücüsü oldu. Həmin dövrdə o, həm də yarışa liderlik edən ən gənc pilot kimi tarixə düşdü. Elə həmin ilin Braziliya Qran Prisində 19 yaş 44 günlüyündə ən gənc “ən sürətli dövrə” sahibi oldu. Daha sonra, 2021-ci ildə Avstriya Qran Prisində Max 23 yaş 277 günlüyündə “Grand Chelem” (pol mövqeyi, ən sürətli dövrə və bütün dövrələrdə liderliklə qələbə) qazanan ən gənc pilot oldu.
Verstappenin adı ilə bağlı digər rekordlar arasında 2023-cü ildə bir mövsümdə ən çox qələbə (19) və ən çox xal (575), eləcə də 2025-ci ildə Monzada qeydə aldığı Formula 1 tarixinin ən sürətli dövrəsi (1 dəqiqə 18.792 saniyə) yer alır.
02
O, rekordları alt-üst edən qalibiyyət seriyaları ilə tanınır
2014-cü ildə F3 Avropa Çempionatında debüt mövsümündə Max Van Amersfoort Racing komandası ilə yeddi yarışda qalib gəldi. Onun bu uğurlu çıxışı Red Bull-un müşahidəçisi Helmut Markonun diqqətini çəkdi və nəticədə Verstappen sürətlə Red Bull Junior Team-lə müqavilə imzaladı.
Təxminən on il sonra o, yeni bir möhtəşəm qalibiyyət seriyasına başladı. 2023-cü ildə Monzada qazandığı 10-cu qələbə ilə Sebastian Vettel-in doqquz ardıcıl qələbə rekordunu geridə qoydu. Bu rekordu isə xüsusi bir tərzdə təkrarlamışdı: əvvəlki yarışda, yağışlı hava şəraitində öz vətənində – Zandvoort trekində dominant qələbə qazanaraq holland azarkeşlərini sevincə qərq etmişdi.
03
O, yarış paddoklarında böyüyüb.
Max Verstappen demək olar ki, yarışların içində böyüyüb. Onun atası, Jos “The Boss” Verstappen, bir zamanlar Niderlandın Formula 1 tarixində ən uğurlu pilotu sayılırdı — ta ki, oğlu Max bu rekordu qırana qədər. Jos səkkiz il Formula 1-də yarışıb, Michael Schumacher ilə Benetton komandasının tərkibində komanda yoldaşı olub və iki dəfə podiuma yüksəlib. O, xüsusilə 1994-cü ildə Hokkenhaym Qran Prisində boks zonasındakı yanğından möcüzəvi şəkildə xilas olması ilə yadda qalıb.
Maxın anası Sophie Kumpen də yarışçı idi. O, karyerası ərzində Jenson Button, Giancarlo Fisichella və hətta gənc yaşlarında Christian Horner kimi sürücülərlə eyni trasda mübarizə aparıb. Yəni, Max-ın uğur hekayəsi əsl yarış ailəsinin genlərindən başlayır.
Hətta özü Formula 1-də yarışarkən belə, Jos Verstappen bütün boş vaxtını oğluna – Max-a – sürməyi öyrətməyə həsr etmişdi. O, Max-ın istedadını dörd yaşından etibarən formalaşdırmağa başlayıb və illərlə həm onun mentorluğunu, həm menecerliyini, həm də əsas mexanik rolunu üzərinə götürüb.
Jos, ailə dostu Richard Pex ilə birləşərək bir karvan alıb və Max, Richard və onun üç oğlu – Yard, Jorrit və Stan – ilə birlikdə kartinqin mərkəzi sayılan İtaliyaya yollanıb. “Biz hər yerə birlikdə gedirdik,” – deyə Jos xatırlayır. “Zaman keçdikcə işimiz daha da peşəkarlaşdı. Mühərrikləri sazlayırdıq, test stendləri qururduq və daima avadanlıq almaq üçün kartinqin Məkkəsi sayılan İtaliyaya gedib-gəlirdik.”
Bu illər ərzində qurulan dostluqlar da qalıcı oldu – Pex qardaşları bu günə qədər Max Verstappenin ən yaxın dostlarıdır.
04
O, virtual yarış dünyasında da ulduzdur.
Formula 1 bolidindən və Milton Keynesdəki Red Bull Racing-in simulyator mərkəzindən uzaqda Max vaxtının bir hissəsini oyunlara və e-idman yarışlarına sərf edir. O, həm rəsmi Formula 1 oyununda, həm də iRacing adlı məşhur yarış simulyatorunda yarışmağı sevir.
Verstappen Team Redline – iRacing üzrə ilk dünya çempionu komanda – ilə əməkdaşlıq edir. 2019-cu ildə o, Virtual Le Mans Series turnirində qələbə qazanıb və bu yarışlar arasında Virtual 24 Hours of Spa qalibiyyətini də Lando Norris ilə birlikdə əldə edib. Onlar sükan arxasında növbə ilə yarışaraq möhtəşəm nəticə göstəriblər.
Bu təcrübə Max üçün sadəcə əyləncə deyil, həm də fokusunu, reaksiya sürətini və strategiya qabiliyyətini daima inkişaf etdirməyin bir yolu sayılır.
05
Onun iki vətəndaşlığı və bir neçə evi var.
Max Verstappen rəsmi olaraq Niderland lisenziyası ilə yarışır, lakin o, 1997-ci il sentyabrın 30-da Belçikanın Hasselt şəhərində anadan olub və həm Niderland, həm də Belçika vətəndaşlığına malikdir. Buna görə də həm Niderland, həm də Belçika Qran Priləri onun üçün “ev yarışı” sayılır.
Hazırda o, Monakoda yaşayır və uşaqlığının böyük hissəsini də orada keçirib. Buna görə də Monako Qran Prisi də onun üçün təkcə təqvimin ən prestijli yarışı deyil, həm də bir növ “evdə yarış” hissi yaradır.
Red Bull Racing Avstriya bayrağı altında yarışır və bu, komandanın yetişdirdiyi keçmiş Red Bull Junior Team üzvü üçün Red Bull Ring-in də tanış və doğma bir trek olduğu anlamına gəlir.
Bundan əlavə, komandanın bazası Böyük Britaniyanın Milton Keynes şəhərində yerləşir. Bu səbəbdən Silverstounda keçirilən Britaniya Qran Prisi Red Bull Racing üçün rəsmi olmasa da, “ev yarışı” sayılır.
06
Bonus fakt:
Max Verstappenin sevimli yeməyi pomidor şorbasıdır. Sadə, amma klassik bir seçim – uzun yarış həftələrindən sonra rahatlıq və ev dadı gətirən bir ləzzət.