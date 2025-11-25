© Meg Oliphant/Getty Images/Red Bull Content Pool
Max Verstappen yüksəlişdədir: Titula gedən yol nədir?
Max Verstappen və Oracle Red Bull Racing Las-Veqas Qran-Prisində hər şeyi ideal şəkildə etdilər. Bəs titul qazanmaq şansı hələ də varmı? Əlbəttə var — və bunu necə edə biləcəklərinə baxaq.
2025 Formula 1 mövsümü artıq son mərhələsinə yaxınlaşır və bu həftəsonu bütün diqqət ilin sonuncudan əvvəlki Qətər Qran-Prisinə yönəlib. Oracle Red Bull Racing və Max Verstappen mövsümün əvvəlində çətinliklərlə üzləşdiyi üçün titul yarışında McLaren pilotları Lando Norris və Oscar Piastrinin arxasınca düşməli oldular. Amma yay fasiləsindən sonra vəziyyət tam dəyişdi və keçən həftə Las-Veqasda əldə olunan möhtəşəm nəticədən sonra — Verstappen qalib gəldi, rəqibləri isə diskvalifikasiya olundu — onlar beşinci dəfə çempionluğa ümidlərini tamamilə qoruyurlar.
01
Yay fasiləsindən sonra nə baş verdi?
Yay fasiləsindən sonra ilk yarış olan Niderland Qran-Prisində ikinci yeri qazandıqdan sonra, Verstappen ardıcıl iki qələbə əldə etdi — Monzada və Bakıda podiumun ən yüksək pilləsinə çıxdı.
Sinqapurda isə ikinci yeri ilə kifayətlənməli oldu, amma yenə də hər iki McLaren pilotunun qarşısında finiş edərək onların xal üstünlüyünü azaldmağa davam etdi.
Ostin-də, ABŞ Qran-Prisində, Verstappen tamamilə qarşısıalınmaz görünürdü — həm sprintdə, həm də əsas yarışda qalib gələrək dördqat dünya çempionunun soyuqqanlığı ilə performans göstərdi.
Mexikoda isə işlər daha çətin idi. Starta 5-ci yerdən başlayan Verstappen maksimumunu ortaya qoyaraq, Lando Norris və Charles Leclerc-in arxasında üçüncü yeri tutdu — bu yarış onun üçün xallar itkisini minimuma endirmə mübarizəsinə çevrildi.
Sao-Paulo’dakı Braziliya Qran-Prisi isə sıralanma turundakı çətinliklərdən sonra yenidən bir “qurtarma əməliyyatı”na çevrildi — amma eyni zamanda Verstappeni ən möhtəşəm performanslarından biri ilə göstərdi.
Yeni güc qurğusu səbəbilə pitleyn-dən başlayan niderlandlı pilot inanılmaz bir sürüşlə irəliləyərək podiumda 3-cü sıraya qədər yüksəldi. Norris qarşısında xal itirsə də, bu fərq çox daha böyük ola bilərdi.
Və sonra gəldi Las-Veqas — burada Verstappen tam dominant performans göstərdi. Yarışın əvvəlində poul sahibi Norris-i keçərək liderliyi ələ aldı və damalı bayrağa qədər yarışı tam nəzarətdə saxladı.
Norris son dövrlərdə yanacaq problemi səbəbilə tempi aşağı salmağa məcbur qaldığı üçün, Verstappen finişə 20 saniyəlik fərqlə çatdı.
Amma titul mübarizəsinə yeni nəfəs verən əsas hadisə yarış bitdikdən bir neçə saat sonra baş verdi: hər iki McLaren pilotu bolidlərindəki skid block aşınmasının normadan artıq olması səbəbilə diskvalifikasiya olundu.
Bu qərar təkcə Las-Veqas nəticələrini deyil, həm də çempionat cədvəlini alt-üst etdi — çünki Verstappen xal fərqini kəskin şəkildə azaltdı.
02
Psixoloji üstünlük?
Max-ın hazırda yaxşı tempi var, amma papaya rəngli rəqiblərinə qarşı başqa bir üstünlüyü də mövcuddur. Həm Piastri, həm də Norris bu il zirvədə bitirsələr, ilk dəfə dünya çempionu olacaqlar. Max isə artıq bunu dəfələrlə yaşayıb. O, gərgin titul mübarizəsi ilə necə davranacağını, təzyiqi necə idarə edəcəyini və finiş xəttini keçmək üçün nəyin lazım olduğunu çox yaxşı bilir.
İndi onun formundan maksimum istifadə edib rəqiblərinə təzyiqi artırmağın vaxtıdır. Bu həftəsonu Qətərdə, sonra isə 7 dekabrda Əbu-Dabidə qələbə qazansa, bütün təzyiq McLaren duetinin üzərinə düşəcək.
Qətərdən sonra xal fərqi bir az da azalsa, Norris və Piastrinin buna necə reaksiya verəcəyi bilinmir — və bu da Max üçün növbəti həftə beşinci çempionluğunu qazanmaq şansı yarada bilər.
03
Hazırkı pilotlar cədvəli necə görünür
Qətər Qran-Prisi həftəsonu başlamazdan əvvəl pilotların çempionatındakı ilk beşlik belədir.
Lando Norris – McLaren – 390 xal
Oscar Piastri – McLaren – 366 xal
Max Verstappen – Red Bull – 366 xal
George Russell – Mercedes – 294 xal
Charles Leclerc – Ferrari – 226 xal
04
İndi nə baş verməlidir?
Qısa desək, Verstappen son iki yarışda Piastridən ən azı 1 xal çox, Norris-dən isə 24 xal çox toplamalıdır.
Əgər niderlandlı hər iki yarışı qazanarsa, Piastrinin qarşısında mövsümü öndə bitirəcək — bu hissə kifayət qədər sadədir. Amma Norris-in ciddi xal itirməsi lazımdır. Qələbəyə görə 25 xal verildiyini nəzərə alsaq, daha bir diskvalifikasiya onun işinə çox yarayardı.
Mümkün nəticə kombinasiyaları çoxdur, hamısını sadalamaq mümkün deyil, amma əsas məntiq budur:
Əgər Norris hər hansı iki yarış həftəsonundan birində Verstappeni 2 və ya daha çox xalla qabaqlasa, titul ona gedəcək.
İndi Max üçün vəziyyət tam olaraq “ya hamısı, ya heç nə” kimidir — amma biz onun əvvəllər mümkünsüzü mümkün etdiyini də görmüşük.
Son iki yarışdan gözləyə biləcəyimiz budur:
05
Qətər Qran-Prisini nə vaxt izləmək olar?
Qətər Qran-Prisini izləmək üçün aşağıdakı vaxtlara hazır olmalısısan:
Free Practice 1 – 28 noyabr, 14:30 CET (13:30 UTC)
Sprint sıralanma turu – 28 noyabr, 18:30 CET (17:30 UTC)
Sprint yarışı – 29 noyabr, 15:00 CET (14:00 UTC)
Sıralanma turu (Qualifying) – 29 noyabr, 19:00 CET (18:00 UTC)
Yarış – 30 noyabr, 17:00 CET (16:00 UTC)