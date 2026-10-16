Max Verstappen Malayziyadakı qələbəsini Sinqapurda da təkrarladı
© Getty Images/Red Bull Content Pool
F1

Sinqapur qələbəsi Max Verstappenin çempionluq şansları üçün nə vəd edir?

Oracle Red Bull Racing pilotu Malayziyadakı qələbəsinin ardınca Sinqapurda da iki dəfə zirvəyə yüksəldi.
Tom Hopkins tərəfindən yazılıb
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Bu hekayənin bir hissəsi

Maks Ferstappen

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Summary

  1. 1
    Verstappenin Sinqapurdakı hökmran həftəsonu
  2. 2
    Verstappenin mövsümü rəqəmlərlə
  3. 3
    Son forma çempionat mübarizəsi üçün nə deməkdir?
  4. 4
    Verstappen 2026 çempionluğunu hələ də qazana bilərmi?
Malayziyada keçirilən Bəhreyn Qran-prisindəki qələbəsindən cəmi bir həftə sonra Max Verstappen bu uğuru Sinqapurda iki qələbə ilə möhkəmləndirdi: əvvəlcə şənbə günü Sprint yarışında, ardınca isə bazar günü Qran-pridə finiş xəttini birinci keçdi.
Verstappen son 10 Qran-pridə artıq səkkiz dəfə podiuma qalxıb. Bu müddətdə ondan daha çox podium qazanan yeganə pilot isə çempionatın lideri Kimi Antonelli olub.
Niderlandlı pilotun bu parlaq seriyası Oracle Red Bull Racing-in Avstriyadakı ev yarışından başladı. O vaxtdan bəri Verstappen altı dəfə ikinci və ya üçüncü yeri tutub, iki dəfə qalib gəlib, digər iki yarışı isə başa vura bilməyib (DNF).

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Lakin bu iki uğursuz yarış Verstappenin seriyanın qalan hissəsində göstərdiyi sabitliyin kölgəsində qalır. Sinqapur qələbəsi isə bunun ən təzə nümunəsidir.
01

Verstappenin Sinqapurdakı hökmran həftəsonu

Max Verstappen Sinqapurda qələbəsini qeyd edir

Max Verstappen Sinqapurda qələbəsini qeyd edir

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Sprint yarışındakı qələbəsinin ardınca dördqat F1 dünya çempionu Sinqapur Qran-prisində ilk dəfə qalib gəldi. Karyerasının 250-ci Qran-pri startında Verstappen yarışı əvvəldən axıradək lider kimi başa vurdu və 2026-cı ildə ardıcıl ikinci qələbəsini qazandı.
Niderlandlı pilot yarışa «pole» mövqeyindən (pole position – start düzülüşündə birinci yer) başladı, start işıqları sönən anda rəqiblərinin hücumunu dəf etdi və ardınca rahat fərq yaratdı. «Marina Bay» küçə trekinin 62 dövrəsi boyunca bu üstünlüyü bir an belə əldən vermədi. Bu qələbə sayəsində o, pilotların ümumi reytinqində dördüncü pilləyə yüksəldi.
Nəticəni dəyərləndirən Verstappen bildirdi: “Nəhayət Sinqapurda qalib gəlmək möhtəşəm hissdir. Burada dəfələrlə yarışmışıq və bir neçə fürsəti əldən vermişik, ona görə də nəhayət podiumun ən yüksək pilləsinə çıxmaq mənim üçün çox xüsusidir.
Avtomobil bütün həftəsonu yaxşı işlədi və özümü çox rahat hiss etdim. Yarış boyu sürətimiz yüksək idi. Fərqi qorumaq üçün bəzən var gücümlə sıxmalı olsam da, «təmiz havaya» (clean air – öndəki avtomobilin yaratdığı turbulent axından azad məsafə) çıxdıqdan sonra əsl ritmimi tuta bildim.”
Mövsümün qalan hissəsindən danışarkən isə əlavə etdi: “Hazırda hər yarışa ayrıca yanaşırıq və hər fürsətdən maksimum yararlanmağa çalışırıq. Ən vacibi zövq almağa davam etməyimizdir. Ümid edirəm ki, komanda olaraq bu uğurlu axını növbəti bir neçə yarışa da daşıya biləcəyik. Ostin tamamilə fərqli və olduqca kələ-kötür trekdir, ona görə də oraya çatanda vəziyyətin necə olacağını görəcəyik.”
02

Verstappenin mövsümü rəqəmlərlə

Race winner Max Verstappen, second-placed Charles Leclerc and third-placed Andrea Kimi Antonelli on the podium at the F1 Grand Prix of Singapore at Marina Bay Street Circuit.

Verstappen riyazi baxımdan hələ də dünya çempionu ola bilər

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Verstappen pilotların reytinq cədvəlində dördüncü yerdədir və cədvəlin zirvəsindəki Kimi Antonellidən 119 xal geri qalır. Doqquz podiumla bu göstəricidə ikinci yerdədir – ondan öndə yalnız 14 podiumu olan Antonelli dayanır. Bu sıralamada niderlandlı pilotdan sonra səkkiz podiumla George Russell gəlir.
Yarışı başa vura bilmədiyi (DNF) mərhələlər nəzərə alınmasa, Verstappenin orta finiş mövqeyi hazırda 3,23 təşkil edir; Antonellidə bu göstərici 2,69-dur. Avstriya Qran-prisindən bəri isə DNF-lər çıxılmaqla mənzərə tamam dəyişir: Verstappenin orta finiş mövqeyi 2,00, Antonellininki isə 3,60-dır.
03

Son forma çempionat mübarizəsi üçün nə deməkdir?

Red Bull 2026-cı il avtomobilini inkişaf etdirməyə davam etdiyi bir vaxtda Verstappen son yarışlarda ardıcıl olaraq xal toplamağı sürdürür.
“Bəzən başqalarının uğursuzluğundan bir az faydalanırıq. Eyni zamanda, imkanlarımızdan tam yararlanmağa, bəzən isə bəlkə də gözləniləndən bir qədər yaxşı çıxış etməyə çalışırıq. Bu da yaxşıdır. Hazırda edə biləcəyimiz yeganə şey budur,” – deyə Verstappen sentyabrın ortalarında keçirilən İspaniya Qran-prisindən sonra bildirmişdi.
O vaxtdan bəri Verstappen Azərbaycan Qran-prisində podiuma qalxıb – burada son dövrələrdə fərqi əridərək finiş bayrağına George Russelldan cəmi 0,196 saniyə geridə çatıb – ardınca isə Bəhreyn və Sinqapur Qran-prilərində qalib gəlib.
“Çempionatda əslində qazanmalı bir şeyimiz yoxdur, elə deyilmi? Məncə, Kimi çox-çox öndədir. Şəxsən mənim üçün ikinci, üçüncü, yaxud dördüncü olmağımın heç bir fərqi yoxdur. Sadəcə sona qədər zövq almaq, bilirsiniz, hər gün qələbəyə can atmaq istəyirəm,” – deyə Verstappen Sinqapur qələbəsindən sonra deyib.
04

Verstappen 2026 çempionluğunu hələ də qazana bilərmi?

Riyazi baxımdan Oracle Red Bull Racing pilotunun 2026-cı il Pilotlar çempionatını qazanması hələ də mümkündür. Lakin bunun üçün o, qalan bütün yarışlarda qalib gəlməli, Antonelli isə mövsümün sonunadək 50 xaldan çox toplamamalıdır.
Çempionluğa aparan mümkün yollardan biri:

Yarış

ABŞ

Meksika

Braziliya

Las-Veqas

Qatar

Əbu-Dabi

Cəmi

Verstappen

25

25

25

25

25

25

371

Antonelli

0

2

8

8

6

6

370

Russell

15

15

18

18

15

18

337

Sinqapurdan sonra F1 pilotlarının reytinq cədvəli:

Mövqe

Pilot

Komanda

Xal

1

Kimi Antonelli

Mercedes

340

2

George Russell

Mercedes

238

3

Lewis Hamilton

Ferrari

229

4

Max Verstappen

Red Bull

221

5

Charles Leclerc

Ferrari

215

6

Lando Norris

McLaren

201

7

Oscar Piastri

McLaren

138

8

Isack Hadjar

Red Bull

97

9

Liam Lawson

Racing Bulls

75

10

Pierre Gasly

Alpine

41

2026 F1 təqvimində növbəti mərhələ 25 oktyabr, bazar günü keçiriləcək ABŞ Qran-prisidir. Ondan sonra mövsüm başa çatana qədər daha beş yarış keçiriləcək.

Bu hekayənin bir hissəsi

Maks Ferstappen

NetherlandsNetherlands
Profilə Baxmaq
F1