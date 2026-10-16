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F1
Sinqapur qələbəsi Max Verstappenin çempionluq şansları üçün nə vəd edir?
Oracle Red Bull Racing pilotu Malayziyadakı qələbəsinin ardınca Sinqapurda da iki dəfə zirvəyə yüksəldi.
Malayziyada keçirilən Bəhreyn Qran-prisindəki qələbəsindən cəmi bir həftə sonra Max Verstappen bu uğuru Sinqapurda iki qələbə ilə möhkəmləndirdi: əvvəlcə şənbə günü Sprint yarışında, ardınca isə bazar günü Qran-pridə finiş xəttini birinci keçdi.
Verstappen son 10 Qran-pridə artıq səkkiz dəfə podiuma qalxıb. Bu müddətdə ondan daha çox podium qazanan yeganə pilot isə çempionatın lideri Kimi Antonelli olub.
Niderlandlı pilotun bu parlaq seriyası Oracle Red Bull Racing-in Avstriyadakı ev yarışından başladı. O vaxtdan bəri Verstappen altı dəfə ikinci və ya üçüncü yeri tutub, iki dəfə qalib gəlib, digər iki yarışı isə başa vura bilməyib (DNF).
Lakin bu iki uğursuz yarış Verstappenin seriyanın qalan hissəsində göstərdiyi sabitliyin kölgəsində qalır. Sinqapur qələbəsi isə bunun ən təzə nümunəsidir.
01
Verstappenin Sinqapurdakı hökmran həftəsonu
Sprint yarışındakı qələbəsinin ardınca dördqat F1 dünya çempionu Sinqapur Qran-prisində ilk dəfə qalib gəldi. Karyerasının 250-ci Qran-pri startında Verstappen yarışı əvvəldən axıradək lider kimi başa vurdu və 2026-cı ildə ardıcıl ikinci qələbəsini qazandı.
Niderlandlı pilot yarışa «pole» mövqeyindən (pole position – start düzülüşündə birinci yer) başladı, start işıqları sönən anda rəqiblərinin hücumunu dəf etdi və ardınca rahat fərq yaratdı. «Marina Bay» küçə trekinin 62 dövrəsi boyunca bu üstünlüyü bir an belə əldən vermədi. Bu qələbə sayəsində o, pilotların ümumi reytinqində dördüncü pilləyə yüksəldi.
Nəticəni dəyərləndirən Verstappen bildirdi: “Nəhayət Sinqapurda qalib gəlmək möhtəşəm hissdir. Burada dəfələrlə yarışmışıq və bir neçə fürsəti əldən vermişik, ona görə də nəhayət podiumun ən yüksək pilləsinə çıxmaq mənim üçün çox xüsusidir.
Avtomobil bütün həftəsonu yaxşı işlədi və özümü çox rahat hiss etdim. Yarış boyu sürətimiz yüksək idi. Fərqi qorumaq üçün bəzən var gücümlə sıxmalı olsam da, «təmiz havaya» (clean air – öndəki avtomobilin yaratdığı turbulent axından azad məsafə) çıxdıqdan sonra əsl ritmimi tuta bildim.”
Mövsümün qalan hissəsindən danışarkən isə əlavə etdi: “Hazırda hər yarışa ayrıca yanaşırıq və hər fürsətdən maksimum yararlanmağa çalışırıq. Ən vacibi zövq almağa davam etməyimizdir. Ümid edirəm ki, komanda olaraq bu uğurlu axını növbəti bir neçə yarışa da daşıya biləcəyik. Ostin tamamilə fərqli və olduqca kələ-kötür trekdir, ona görə də oraya çatanda vəziyyətin necə olacağını görəcəyik.”
02
Verstappenin mövsümü rəqəmlərlə
Verstappen pilotların reytinq cədvəlində dördüncü yerdədir və cədvəlin zirvəsindəki Kimi Antonellidən 119 xal geri qalır. Doqquz podiumla bu göstəricidə ikinci yerdədir – ondan öndə yalnız 14 podiumu olan Antonelli dayanır. Bu sıralamada niderlandlı pilotdan sonra səkkiz podiumla George Russell gəlir.
Yarışı başa vura bilmədiyi (DNF) mərhələlər nəzərə alınmasa, Verstappenin orta finiş mövqeyi hazırda 3,23 təşkil edir; Antonellidə bu göstərici 2,69-dur. Avstriya Qran-prisindən bəri isə DNF-lər çıxılmaqla mənzərə tamam dəyişir: Verstappenin orta finiş mövqeyi 2,00, Antonellininki isə 3,60-dır.
03
Son forma çempionat mübarizəsi üçün nə deməkdir?
Red Bull 2026-cı il avtomobilini inkişaf etdirməyə davam etdiyi bir vaxtda Verstappen son yarışlarda ardıcıl olaraq xal toplamağı sürdürür.
“Bəzən başqalarının uğursuzluğundan bir az faydalanırıq. Eyni zamanda, imkanlarımızdan tam yararlanmağa, bəzən isə bəlkə də gözləniləndən bir qədər yaxşı çıxış etməyə çalışırıq. Bu da yaxşıdır. Hazırda edə biləcəyimiz yeganə şey budur,” – deyə Verstappen sentyabrın ortalarında keçirilən İspaniya Qran-prisindən sonra bildirmişdi.
O vaxtdan bəri Verstappen Azərbaycan Qran-prisində podiuma qalxıb – burada son dövrələrdə fərqi əridərək finiş bayrağına George Russelldan cəmi 0,196 saniyə geridə çatıb – ardınca isə Bəhreyn və Sinqapur Qran-prilərində qalib gəlib.
“Çempionatda əslində qazanmalı bir şeyimiz yoxdur, elə deyilmi? Məncə, Kimi çox-çox öndədir. Şəxsən mənim üçün ikinci, üçüncü, yaxud dördüncü olmağımın heç bir fərqi yoxdur. Sadəcə sona qədər zövq almaq, bilirsiniz, hər gün qələbəyə can atmaq istəyirəm,” – deyə Verstappen Sinqapur qələbəsindən sonra deyib.
04
Verstappen 2026 çempionluğunu hələ də qazana bilərmi?
Riyazi baxımdan Oracle Red Bull Racing pilotunun 2026-cı il Pilotlar çempionatını qazanması hələ də mümkündür. Lakin bunun üçün o, qalan bütün yarışlarda qalib gəlməli, Antonelli isə mövsümün sonunadək 50 xaldan çox toplamamalıdır.
Çempionluğa aparan mümkün yollardan biri:
Yarış
ABŞ
Meksika
Braziliya
Las-Veqas
Qatar
Əbu-Dabi
Cəmi
Verstappen
25
25
25
25
25
25
371
Antonelli
0
2
8
8
6
6
370
Russell
15
15
18
18
15
18
337
Sinqapurdan sonra F1 pilotlarının reytinq cədvəli:
Mövqe
Pilot
Komanda
Xal
1
Kimi Antonelli
Mercedes
340
2
George Russell
Mercedes
238
3
Lewis Hamilton
Ferrari
229
4
Max Verstappen
Red Bull
221
5
Charles Leclerc
Ferrari
215
6
Lando Norris
McLaren
201
7
Oscar Piastri
McLaren
138
8
Isack Hadjar
Red Bull
97
9
Liam Lawson
Racing Bulls
75
10
Pierre Gasly
Alpine
41
2026 F1 təqvimində növbəti mərhələ 25 oktyabr, bazar günü keçiriləcək ABŞ Qran-prisidir. Ondan sonra mövsüm başa çatana qədər daha beş yarış keçiriləcək.