Müxtəlif mədəniyyət və ənənələrdə rəqsin rolu

Red Bull Dance Your Style-ın isə bir rəqs forması var o da, küçə rəqsi kimi danına Hip-Hop. Məhz Hip-Hop stilində olan bütün fərqli rəqsləri 3 iyun, Heydər Əliyev Mərkəzinin parkında keçiriləcək Red Bull Dance Your Style yarışında görə biləcəksən. Saat 19:00-da bu həyəcanı görmək üçün Red Bull Dance Your Style -da tamaşaçı kimi iştirak et və qalibi seç.