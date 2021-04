Müəllimsiz xarici dili inkişaf etdirməyin 5 yolu

Nə edəcəyimizi bilmədən öyrənməyə başlamağımız qəliz məsələdir. Yaxşı deyiblər: planlama işin yarısıdır. Ona görə də, ilk iş kimi planlamanı düzgün qurmaq lazımdır. Sən də həftənin hansı günlərini və ya gündə neçə saatını öyrənmə prosesinə sərf edəcəyini müəyyənləşdir. Həmçinin, hansı gün hansı materialdan yararlanacağını öncədən təyin et. Unutma ki, dil öyrənmək ümumilikdə uzun (bəlkə də, heç vaxt bitməyən) prosesdir və zamanını necə lazımdır alacaq. Qısa müddətdə çox şey öyrənməyə can atmaq özünü vaxtından öncə yormağın və dildən bezməyinlə nəticələnə bilər. Odur ki, qrafiki uzun müddətlik marafon üçün nəzərdə tut və beynini lazımından artıq yükləməməyə diqqət et.