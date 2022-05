Musiqisevərlərin xüsusən bəyənəcəyi 5 film

School of Rock (2003)

Səncə, bir insan niyə rok qrup qurmaq qərarına düşər? Roku sevdiyi üçün? Məşhurlaşmaqdan ötrü? Bəlkə, sadəcə əylənmək məqsədilə? “Sing Street” filminin baş rol ifaçısının məqsədi isə bir az gözlənilməzdir — xoşuna gələn qızın diqqətini cəlb etmək. Amma qurduğu qrup o qədər uğurlu olur ki, başda sadalanan 3 səbəb də elə nəticəyə çevrilir. Qrupun bəzi original musiqiləri isə — “Drive It Like You Stole It” və “To Find You” — xüsusi marağa səbəb olur və mükafat qazanır.