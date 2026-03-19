Red Bull Four 2 Score: İndi növbə Azərbaycan küçələrindədir!

Qaydalar fərqlidir, adrenalin isə maksimum: Red Bull Four 2 Score 2026-cı ildə Azərbaycanın küçələrini fəth etməyə gəlir! Qapıçı yox, fasilə yox, sadəcə 10 dəqiqəlik saf rəqabət. Meydançada öz sözünü deməyə, asfaltın hərarətini hiss etməyə hazırsansa, oyun başlayır!
Qaydalar: qələbəyə aparan yol
Bu, öyrəşdiyin klassik futbol deyil. Red Bull Four 2 Score 4-ə-4 formatında keçirilən, tempin bir saniyə belə aşağı düşmədiyi sürətli bir yarışmadır. Kiçik meydançada cəmi 10 dəqiqə davam edən matçlarda komandaların yalnız bir əvəzləmə hüququ var. Burada taktika və zamanlama hər şeydir.
Ən kritik məqam isə "double point" qaydasıdır: oyunun həm ilk, həm də son dəqiqəsində vurulan qollar ikiqat (2 xal) hesablanır. Bu o deməkdir ki, saniyələr içində məğlubiyyətdən möhtəşəm bir qələbəyə imza ata bilərsən. Sürətli ayaqlar bəs etməz, həm də iti zəka və yaradıcılıq tələb olunur.
Regional kvalifikasiyalar:
Səni Azərbaycanın müxtəlif regionlarında keçiriləcək gərgin seçmə mərhələləri gözləyir. Hər regionun öz enerjisi, hər komandanın öz üslubu var. Mübarizə 18-19 aprel tarixlərində cənubun qaynar enerjisi ilə Lənkəran kvalifikasiya mərhələsində başlayır. Ardınca, 25-26 aprel tarixlərində estafeti Gəncə təhvil alır və buranın qədim küçə futbolu ənənəsi meydanda öz sözünü deyəcək.
Marafona 1, 2 və 3 may tarixlərində paytaxt Bakıdakı seçmələr yekun vuracaq və ən güclü qəhrəmanlar bəlli olacaq. Nəhayət, 9 mayda baş tutacaq Milli Finalda Azərbaycanın ən yaxşı komandası adını tarixə yazdıracaq.
İddialı rəqiblər və taktika
Maraqlısı nədir bilirsən? Bəzi komandalar mürəkkəb məşq planları cızarkən, ötən ilin səkkizdəbir finalçıları məsələyə daha rahat yanaşır. Onlar onsuz da hər həftəsonu birlikdə futbol oynayır. Meydançadakı rahatlığı və əyləncəni qoruyub saxlamaq onlara bəs edir.
Oyunçular öz texnikalarına və ani qərarvermə bacarıqlarına tam güvənir. Məqsəd sadəcə baxımlı oyun göstərmək yox, həm də mütləq qələbə qazanmaq sayılır.
Torontoda Dünya Finalı həyəcanı
Milli Finalın qalibi sadəcə ölkə çempionu olmaqla kifayətlənməyəcək. Onları qarşıda okeanın o tayında böyük bir sınaq gözləyir. Red Bull Four 2 Score Dünya Finalı 2026-cı il 29 avqust tarixində Kanadanın Toronto şəhərində gerçəkləşəcək.
Azərbaycanın ən yaxşıları qlobal arenada dünyanın ən güclü komandalarına qarşı ölkəmizi təmsil etmək şansı qazanacaq. Meydançada böyük klub adları və ya keçmiş nailiyyətlər heç bir məna kəsb etmir asfalt üzərində ancaq sənin indiki bacarığın və komanda ruhun önə çıxır.
