İŞTİRAK ŞƏRTLƏRİ

1.1 Bu Təşviq, qeydiyyat ofisi Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, AVSTRİYAda yerləşən Red Bull GmbH tərəfindən, Red Bull-un korporativ tərəfdaşları, agentlikləri və xidmət təminatçılarının ("Təşkilatçı") dəstəyi ilə həyata keçirilir.