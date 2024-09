Red Bull Soapbox Yarışının Ən Yaradıcı Arabaları!

"The Lego Joker Flys Cross the Track" bu yarışın ən diqqət çəkən konseptlərindən biri idi. Adından da göründüyü kimi, bu avtomobil məşhur Coker və Leqo mövzularını bir araya gətirir. Avtomobilin dizaynı parlaq rənglər və leqo bloklarını xatırladan xarakterik bucaqları ilə diqqət çəkir. Bununla belə, bu maşın Cokerin çılğın və əyləncəli tərzini əks etdirir. "The Lego Joker" avtomobili, yarış zamanı təkcə sürəti ilə deyil, həm də şou ilə seçilib. Leqo temalı avtomobil yumoristik və rəngarəng dizaynı ilə tamaşaçılardan tam qiymət alıb.