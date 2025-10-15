Tetris oyununun kölgədə qalan versiyaları

80-ci illərdən bu yana yaranan sadə, amma maraqlı oyunun bu günə qədər 500 milyondan çox nüsxəsinin satıldığını və demək olar ki, yayınlanmadığı oyun platformasının qalmadığını bilirdin? Amma bu gün klassik Game Boy və ya mobil versiyalardan danışmayacağıq. Gəl orijinalın uğurunu təkrarlamağa çalışıb kölgədə qalan və heç kimin xatırlamadığı Tetris oyunlarına nəzər salaq.
Tetris amma 3D: Welltris (PC: 1989)
Tetris-ə fərqli bucaqdan baxmağa çalışan ilk versiyalardan biri Welltris idi. Bu oyunda bloklar yuxarıdan aşağı yox, öndən arxaya bir quyunun içinə düşür. Sən isə bu dəfə 2D yox, 3D məkanda blokları həm üst-üstə, həm də yan-yana düzgün yerləşdirməyə çalışırsan. Fikir maraqlı səslənsə də, bir problem var. Tetris-in uğurunun əsas səbəbi onun çox sadə olmasında idi. Welltris isə bu sadəliyi bir az qəlizləşdirmişdi və məhz buna görə də çoxları tərəfindən tez bir zamanda unuduldu.
Göydən düşən papaqlar: Hatris (1990: NES, Game Boy)
Bu dəfə blokların əvəzinə yuxarıdan düşən papaqları üst-üstə yığmalısan. Oyunun mexanikası daha çox rəng uyğunlaşdırma oyunlarına bənzəyirdi, çünki eyni tip papaqları beş dəfə üst-üstə qoyanda onlar yox olurdu. Hər papağın fərqli ölçüsü var idi. Məsələn, bir neçə kiçik ölçülü "bowler" papağını yığa bilərdin, amma bir-iki dənə böyük silindr şlyapa üst-üstə yığıldısa, vəssalam, ekranın başına çatmaq an məsələsi idi. Bu versiya Welltris-ə nisbətən daha sadə görünsə də uğurlu ola bilməmişdi.
Üst-üstə üzlər: Faces... Tris 3 (1991: Amiga, MS DOS)
Adından da məlum olduğu kimi bu versiyada insan üzünün hissələrini birləşdirməli idin. Məqsəd çənə, ağız, burun, gözlər və alını ardıcıl olaraq düzüb tam bir sifət yaratmaq idi. Əgər bütün hissələr eyni simaya aid olarsa, əlavə bonus qazanmış olacaqdın. İlk baxışda maraqlı səslənir, elə deyil? Amma reallıqda o qədər çətin idi ki, əksər oyunçuların səbri çox tez tükənirdi. Elə bu səbəbdən Faces… Tris 3 orijinal Tetrisin uğuruna yaxınlaşa bilmədi.
Hərflərdən sözlərə: Wordtris (1991: PC, SNES, Game Boy)
Wordtris-də sənə blokların içində hərflər verilirdi. Məntiq isə bu hərfləri aşağı düşərkən mənalı sözlər yaratmaq üçün istifadə etmək idi. Sözü düzəltdikdə həmin hərflər yox olurdu. Təbii ki, söz nə qədər uzun 4olurdusa, o qədər çox xal qazanırdın. Wordtris bəlkə də öz dövrü üçün çox mürəkkəb idi, amma bir neçə il sonra Bookworm adlı başqa bir oyun eyni ideyanı götürüb daha sadə bir mexanika ilə böyük uğur qazandı. Wordtris isə tarixə qarışaraq unuduldu.
Partlayan fiqurlar: Tetris 2 / Bombliss (1991: Game Boy, NES)
Bayaqdan gördüyümüz bu maraqlı versiyalardan sonra Nintendo sanki onların heç biri mövcud olmayıbmış kimi Tetris 2-ni təqdim etdi. Bu oyunda məqsəd eyni naxışlı blokları bir araya gətirib sıradan çıxarmaq idi. Amma Nintendo oyunu daha maraqlı etmək üçün bloklara bombalar da əlavə etmişdi. Bu bombalar bəzən ilişib qaldığın blokları təmizləyərək sənə kömək edir, bəzən isə səylə qurduğun kombinasıyanı yox edirdi. Tetris 2 / Bombliss adı ilə klassik oyunun davamı kimi görünsə də orijinal oynayışa yad olan elementlərin əlavə edilməsi onun uğursuz olmasında başlıca səbəblərdən biri oldu.
Kürəni Tetrislə parçala: Tetrisphere (1997: Nintendo 64)
Nintendo 64 üçün çıxarılan bu oyun, orijinal Tetris-dən ən çox fərqlənən versiya idi. Adından da göründüyü kimi, Tetrisphere-də oyun nəhəng bir kürənin üzərində baş verirdi. Sənə verilən Tetris bloklarını kürənin üzərinə ataraq onun səthindəki hissələri qoparmalı və tədricən mərkəzə çatmalı idin. Nüvəni azad etdikdə mərhələni keçmiş olurdun. Tetrisphere heç vaxt orijinal klassik qədər populyar olmasa da, öz dövründə az, amma sadiq bir pərəstişkar kütləsi qazanmağı bacarmışdı.
Gördüyün kimi, Tetris sadəcə tanıdığımız klassik bloklardan ibarət olmayıb. Tarix boyu papaqlar, sifətlər, sözlər və hətta partlayan bombalarla formulanı dəyişdirməyə çalışıblar. Bu cəhdlərin hər biri maraqlı görünsə də, heç biri orijinalın sadəliyini təkrarlaya bilməyib.