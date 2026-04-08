Dağ velosipedləri
Tarix və sürətin kəsişməsi: Tomas Öhler Əlincə qalasını fəth edir
Tomas Öhler sıldırım qayaları və 1500 pilləni aşaraq əfsanəvi Əlincə qalasını velosipedlə fəth edir!
Əsrlərin sınağından çıxmış yenilməz qala və qravitasiyaya meydan oxuyan ikiqat “Guinness” rekordçusu. Sıldırım qayalarla əhatələnmiş 1500 daş pilləni velosipedlə qalxmaq insana nələr yaşadır? Gəl zirvəyə birlikdə qalxaq!
Naxçıvan dağları bu dəfə tamam fərqli bir həyəcanla oyandı. Bu, sadəcə tarixi məkana edilən adi bir səfər olmadı. Qarşıda Qafqazın ən möhtəşəm abidələrindən biri adı dastanlara çevrilmiş Əlincə qalası dayanırdı. Tomas Öhler isə 1700 metr yüksəklikdə pedalları çevirərək burada yeni bir əfsanənin əsasını qoydu.
Şərqin gizli “Maçu Piççu”su
Məkan sadəcə quru daşlardan ibarət sıradan istehkam deyil. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında adı çəkilən bu abidənin tarixi I–VI əsrlərə qədər uzanır. Əlincə qalası Naxçıvan şəhərindən təxminən 30 kilometr aralıda, Zəngəzur silsiləsinin cənub-şərq hissəsində, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Culfa rayonu ərazisində, Əlincəçayın sağ sahilində yerləşir.
Bu zirvəni görənlər onu tez-tez Perunun məşhur “Machu Picchu” abidəsi ilə müqayisə edirlər. Möhtəşəm mənzərə və çətin relyef insanı dərhal öz təsiri altına alır. Dağın ən yüksək nöqtəsində yerləşən “Şahtaxtı” terrasında isə vaxtilə hökmdarların sarayları ucalıb.
Tarixə meydan oxuyan zirvə
Tarixə qısa nəzər salsaq Əmir Teymurun orduları düz 14 il qala divarlarına sinə gərib. Yalnız daxili çəkişmələr nəticəsində qapılar açılıb. Qalanın dözümünün sirrini anlamaq üçün Teymur şəxsən zirvəyə qalxaraq heyrətini gizlədə bilməyib.
Ərazi 600 döyüşçünün atları ilə birlikdə sərbəst yerləşməsinə imkan verib. Dar keçi cığırları və qayalarda ovulmuş yeddi su hovuzu xüsusi strategiya tələb edir. İndi isə həmin qayalar yeni bir iradə nümayişinə şahidlik edir.
Sərhədləri yıxan avstriyalı
Kimsə niyə özünü belə riskə atsın? 42 yaşlı Tomas Öhler üçün mümkünsüzlük anlayışı sadəcə xəyallarda qalır. Atası ralli sürücüsü olan idmançı hələ gəzməyi öyrənməmişdən öncə üçtəkərli velosipeddə yarışmağa başlayıb. Velosiped trialı üzrə dünyanın ən güclü simalarından biri kimi tanınır. 1997-ci ildən başlayan karyerasına altı Avstriya çempionluğu, Avropa və dünya birinciliklərini sığdırıb. O, hər hərəkəti ilə fizika qanunlarını rahatca inkar edir.
"Guinness"ə gedən yol
Öz adını "Guinness" rekordlar kitabına düz iki dəfə yazdırıb. Tomas 2008-ci ildə velosipedlə 3 metr hündürlüyə tullanaraq 800 tamaşaçını şoka salmağı bacarıb. Daha sonra 400 metrlik maneəli qaçış zolağını iki təkər üzərində cəmi 44.62 saniyəyə keçərək fərqli bir tarix yazır. Küveyt küçələrində qırmızı işıqda dayanan yük maşınlarının üstündən tullanmaq onun üçün adi isinmə hərəkətlərinə bənzəyir. Təkərlərin gücü ilə gözünü həmişə ən yüksək zirvələrə dikir.
Zirvəyə aparan 1500 daş pillə
Yalçın qayalarla yuxarı dırmaşmaq təkbaşına böyük cəsarət tələb edir. Ssenarini indi iki təkər üzərində, sükan arxasında xəyalında canlandır.
Tomasın marşrutu kəskin qalxışlar, sərt bucaqlar və dar keçidlərlə tam mühasirəyə alınıb. Gözünü hədəfdən çəkməyən trial ustası, əsrlik daşların üzərindən ustalıqla atlayır. Əlincə dağının ətəklərindən başlayan pillələr zirvəni tamamilə əhatə edir. İdmançı qalanın mərkəzinə doğru inamla irəliləyir.
Saniyələrlə ölçülən sıfır səhv payı
Qalada hər pedal fırladışında tarazlığı qorumaq həyati əhəmiyyət daşıyırdı. 1700 metrdən artıq yüksəklikdə ən kiçik ehtiyatsızlıq ciddi nəticələrə səbəb ola bilərdi. İllərin təcrübəsi və sarsılmaz iradə onu addım-addım hədəfinə yaxınlaşdırırdı. Təbiətin və tarixin vəhdət təşkil etdiyi məkanda müasir idmanın nəbzi güclü şəkildə hiss olunurdu.
Zirvəyə çatdığı an yalnız dağ küləyinin səsini eşidirdi. Tomas 1500 pilləni arxada qoyaraq qədim abidəyə tam fərqli bir ruh qatdı.
Tomas Öhler bu çətin fəthi ilə sübut etdi ki, insan iradəsi üçün heç bir qala əlçatmaz deyil.