Wings for Life World Run yarışında neçə km qaçacağını əvvəlcədən hesabla

"Əslində nə qədər qaçacağam?” hər qaçışçının düşündüyü sualdır. İstər 5 km hədəflə, istərsə də marafon məsafəsi ilə çıxış et, əsas məsələ yarışda mümkün qədər uzun qalmaq və Catcher Car-dan öndə olmaqdır. Bunun üçün isə hər kilometr üzrə orta tempini əvvəlcədən hesablamaq vacibdir.
01
Məsafə hədəfinizə çatmaq üçün lazım olan tempo
Wings for Life World Run-da qaçmağın iki yolu var: ya hisslərinə güvənib tempini yolda tənzimləyərək nə qədər qaça biləcəyini görmək, ya da əvvəlcədən konkret hədəf qoyub ona doğru qaçmaq.
İkinci yanaşmanı keçmiş triatlonçu Kamilla Pedersen seçir - o, heyrətamiz 100 km məsafəni hər kilometrə 4 dəqiqə 8 saniyə temp ilə qət etməyi planlaşdırır
Belə bir hədəfə çatmaq böyük dözüm tələb etsə də, ən vacib məqam düzgün tempi tapmaqdır. Bu, bütün səviyyəli qaçışçılar üçün keçərlidir. Çox yavaş başlasan, Catcher Car səni tez yaxalayacaq. Amma düzgün ritmi tapsan, gözlədiyindən daha uzun müddət qabaqda qala bilərsən.
Xoşbəxtlikdən, bu təxminləri azaltmaq üçün Wings for Life müəyyən məsafəyə çatmaq üçün hansı tempdə qaçmalı olduğunu göstərən xüsusi kalkulyator hazırlayıb. Hədəf kalkulyatorundan istifadə etmək üçün buraya klikləyin və ya aşağıdakı sadə izahı nəzərdən keçir.
- 5 km: 51 dəqiqə - km-ə 10:17
- 10 km: 1 saat 12 dəqiqə - km-ə 07:12
- 21 km: 1 saat 54 dəqiqə - km-ə 05:26
- 42 km: 3 saat 5 dəqiqə — km-ə 04:24
02
Catcher Car nədir?
Wings for Life World Run yarışında Catcher Car hərəkət edən finiş xəttidir. Startdan 30 dəqiqə sonra təqibə başlayır və bütün qaçışçılar tutulana qədər tədricən sürətlənir.
Son mərhələlərdə Catcher Car-ın sürəti kəskin artır və hətta ən güclü qaçışçılar da sonda tutulur. Sonuncu idmançılar adətən 65–75 km aralığında yaxalanır.
03
Wings for Life World Run üçün necə məşq etmək olar
atcher Car-dan qabaqda qalmaq istəyirsənsə, qəhrəmanlıq məşqlərindən çox, ardıcıllıq daha vacibdir.
Bunu 2025-ci ildə 71,6 km qaçaraq rekord nəticə göstərən və orta hesabla təxminən 3:30 dəq/km temp saxlayaraq sonda tutulmuş Yaponiya təmsilçisi Jo Fukuda da təsdiqləyir..
Eksklüziv müsahibəsində Fukuda vurğulayır ki, yalnız bir uzun qaçışa fokuslanmaq məşq üçün ən yaxşı yanaşma deyil. Bunun əvəzinə, davamlılıqla dözümlülüyü artırmaq üçün hər gün 12–13 km qaçmağı tövsiyə edir.
Onun ikinci əsas məsləhəti isə budur: məşqləri həm yarış tempindən sürətli, həm də daha yavaş tempdə etmək. Fukuda müntəzəm olaraq yarış tempindən xeyli sürətli 1 km-lik intervallar qaçır və bunu daha uzun, rahat gündəlik qaçışlarla birləşdirir. Nəticədə isə bədən yarış günü həmin ideal orta tempi özü tapır.
04
Wings for Life World Run 2026-ya necə qeydiyyatdan keçmək olar?
