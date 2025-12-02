Qaçış
Wings for Life World Run-ı sevmək üçün 5 səbəb
Finiş xətti olmayan bu qlobal qaçışa sən də qoşul! 10 may 2026-da keçiriləcək Wings for Life World Run-a niyə qeydiyyatdan keçməlisən? Gəl səbəblərə baxaq.
Wings for Life World Run 10 may 2026-da keçiriləcək və qeydiyyat 5 noyabrdan açıqdır. Bu o deməkdir ki, artıq tədbirin necə işlədiyini, necə qatılmaq olduğunu və harada iştirak edə biləcəyini öyrənməyin tam zamanıdır.
Budur, səni 2026 Wings for Life World Run-da minlərlə iştirakçıdan biri olmağa vadar edəcək beş əsas səbəb!
01
Çox. Böyük. Əyləncə
Minlərlə insanın eyni anda yaxşı bir məqsəd üçün bir araya gəlməsi inanılmaz pozitiv bir enerji yaradır. Yaş, milliyyət və hətta zaman qurşaqlarının qarışdığı – üstəlik gülməli kostyumların da olduğu – belə bir tədbirdə bir kilometrə daha çox təbəssüm təsəvvür etmək çətindir.
Trail runner Dylan Bowman hər il Wings for Life World Run-da iştirak edir, o cümlədən App vasitəsilə. O deyir: “Hətta öz məhəlləndə qaçsan belə, böyük bir işin parçası olduğunu hiss edirsən. Catcher Car yaxınlaşdıqca onu canlandıran funksionallıq var — bu, ən əyləncəli hissədir. Tamamilə unikaldır.”
Aşağıdakı videoya baxaraq İsveç idmançıları — Max Palm (freeski), Patrik Nilsson (Ironman/triatlon), Martin Söderström (mountain bike) və Mikaela Åhlin-Kottulinsky (touring car racing) — yarış gününə necə hazırlaşdıqlarını görə bilərsən: onlar 600 at gücündə rallı avtomobilinə qarşı qaçırlar və sükan arxasında isə həmvətənləri Kevin Hansen və Timmy Hansen var.
9 dəq.
Ralli avtomobili vs qaçış
02
Harada istəsən qaça bilərsən
Wings for Life World Run App ilə sən hər yerdə qaça bilərsən. Mənzərənin dadını çıxararkən, onurğa beyni zədəsi olan insanlara da ümid vermiş olacaqsan.
Harada qaçmağından asılı olmayaraq, sən komandanın bir hissəsi ola bilərsən.
Formula 1-in Oracle Red Bull Racing Wings for Life World Run komandasından tutmuş, reqbi ulduzu Siya Kolisi kimi idmançılara qədər — dünyanın ən güclü idman adları sənin komanda kapitanın ola bilər!rom Formula One’s Oracle Red Bull Racing Wings for Life World Run team to athletes like rugby superstar Siya Kolisi, you can have global sporting powerhouses as your team captains!
03
Bragging rights
Dünyanın ən böyük qlobal tədbirlərindən birinin bir hissəsi olduğunu neçə dəfə deyə bilirsən ki? Sənin adın Global Result List-də olacaq və tətbiq fotolarını və videolarını paylaşmağı inanılmaz dərəcədə asanlaşdırır.
Triatlonçu Courtney Atkinson bu təcrübəni çox sevir və belə deyir:
“Düşünürəm ki, Wings for Life World Run başladığı gündən bəri heç birini qaçırmamışam. Bu yarış dünyanın hər yerindən fərqli insanlarla birlikdə qaçmağın yaratdığı o geniş və müxtəlif cəmiyyətlərə çox güclü xitab edir.”
Sən dünyanın müxtəlif yerlərindən olan insanlarla birlikdə qaçırsan.
04
Uğursuz olmaq mümkün olmayan format
Bu qaçışda sabit finiș xətti yoxdur — nə qədər qaçmaq istədiyini özün müəyyən edirsən. Məqsədi sən seçirsən və buna çatmaq üçün lazım olan tempi hesablamağa kömək edən Goal Calculator da var.
Atkinson izah edir ki, iştirakçılar çox vaxt gözlədiklərindən daha çox nəticə əldə edirlər:
“Bu yarışı digərlərindən fərqləndirən odur ki, Catcher Car yaxınlaşanda, içində həmişə bir az da olsa sprint gücü tapırsan. İnsanların məqsədi, məsələn, 7 km, 15 km və ya 30 km olsa belə, hər biri düşündüyündən bir az artığını edə bilir.”
05
Yaxşılıq üçün yaxşı bir iş
Wings for Life World Run-a qoşulduğun anda sən başqaları üçün də addım atırsan, çünki qeydiyyat haqlarının 100 faizi onurğa beyni zədələrinə müalicə tapmağı hədəfləyən Wings for Life fonduna gedir. Üstəlik, idman etməklə, əylənməklə və dünyanın hər yerindən insanlarla bağ qurmaqla sən həm də özün üçün möhtəşəm bir iş etmiş olursan.
Wings for Life World Run səfiri Sandile Mkhize, 2013-cü ildə onurğa beyni zədəsindən sonra əlil arabasından asılı yaşayan bir idmançı, ilk dəfə yarışa qatıldığında tədbirin qlobal miqyasının və təmiz havada sərbəst şəkildə hərəkət etməyin yaratdığı hissin onu necə cəlb etdiyini belə təsvir edir:
“İnsanları bir araya gətirən və ya ortaq insanlığımızı ifadə etməyə imkan yaradan hər şey həmişə xüsusi olacaq,” — deyə o bildirir. “Düşünürəm ki, bunun kimi başqa heç nə yoxdur.”
Wings for Life World Run tətbiqi iOS və Android üçün mövcuddur.
Bu hekayənin bir hissəsi