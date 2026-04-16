Xəyallarının işinə başlamaq üçün 7 əsas sirr

CV-ni görünməz rəqibinə qarşı optimallaşdır
Şirkətlərin 75%-i müraciətləri avtomatik süzgəcdən keçirir, buna ATS (Applicant Tracking System) deyilir. CV bu sistemə düşmədən insan gözünə çatmır. Vəzifə elanındakı açar sözləri araşdır, onları təbii şəkildə istifadə et. Sadə formatda, oxunaqlı şriftlə yaz. Cədvəl, qrafika, mürəkkəb dizayn bunlar ATS üçün yolverilməzdir. Hər müraciətə görə kiçik də olsa, fərdi uyğunlaşmalar et.
Elan çıxmadan əvvəl sən elana çat
Mövcud işlərin 70-80%-i açıq elan olmadan doldurulur. Bu proseslər tövsiyə və ya daxili irəliləyişlə baş verir. LinkedIn-də hədəf şirkətin işçilərinə mesaj yaz, əhatəni aktivləşdir. "İş axtarıram" demə, "sektorunuzdakı imkanlar haqqında qısa söhbət edə bilərikmi?" de. Fərq böyükdür. Şirkətin HR-ına deyil, gələcək rəhbərinə birbaşa yaz. Qərar onun əlindədir.
Müsahibəni söhbətə çevir, sorğuya yox
"Zəifliyiniz nədir?" sualına "çox işləyirəm" cavabı vermə, bu 2005-ci ildə işləyirdi. İşəgötürənlər bu gün səmimiyyət axtarır. Hər suala konkret nümunə ilə cavab ver, STAR metodu ilə: Situation, Task, Action, Result. Müsahibənin yarısını sən idarə et, daha çox sual ver. Maraqlanan adam kimi görün. Müsahibə bitəndə soruşmadığın sual itirdiyin fürsətdir.
Brendini sıfırdan qur, onlayn varlığın CV-dən güclüdür
LinkedIn profilin boş qalıbsa, mövcud deyilsən. Sahənlə bağlı məqalələr paylaş, şərhlər yaz, fikirlərin olsun. İşəgötürənlər müsahibəyə çağırmadan əvvəl səni Google-da axtarır. Sən özün haqqında görünəni idarə edə bilmirsənsə, başqası idarə edəcək. Portfolio, şəxsi vebsayt, GitHub, Behance, sahəndən asılı olaraq aktiv ol. "Sizi izləyirəm, məqaləniz haqqında sualım var" cümləsi 100 CV-dən güclüdür.
Şirkəti elə dərindən araşdır ki, sanki orada işləyirsən
Sayta baxıb "innovativ şirkət" demə. Şirkətin son rübdəki addımlarını, rəqiblərindən fərqini, CEO-nun son çıxışını öyrən. Müsahibədə bu bilikdən istifadə et. "Siz keçən ay bu strategiyanı tətbiq etdiniz, bu sahədə mənim təcrübəm birbaşa uyğun gəlir" de. Bu səviyyə hazırlıq nadir qarşılanır, dərhal seçilirsən. LinkedIn, şirkətin press-relizləri, sektor xəbərləri, bütün mənbələri istifadə et.
Rədd cavabını son kimi qəbul etmə
"Geri dönüş almadım" ifadəsi heç də söhbəti bağlamır. Düzgün “follow-up” peşəkarlıq göstəricisidir, heç də sıxıcılıq deyil. Müsahibədən sonra 24 saat içində qısa, şəxsiləşdirilmiş təşəkkür e-poçtu göndər. 2 həftə sonra nəzakətlə nəticə barədə soruş. Rəqiblərin bu addımı atmır, sən atmalısan. Orta hesabla işə götürülmək üçün 16-21 müraciət lazım gəlir. Səbr də strategiyanın bir hissəsidir.
Maaş müzakirəsindən qaçma, bu qazanma fürsətidir
İlk rəqəmi sən söyləmə. Bazar araşdırması əsasında gözləntini bil. "Uyğunlaşa bilərəm" demək zəiflikdir. Bir az araşdırma et və konkret rəqəm söylə. Əgər şirkətin təklifi azdırsa yalnız maaşı deyil, bütün paketi müzakirə et: bonuslar, uzaqdan iş, inkişaf büdcəsi, əlavə məzuniyyət. Maaş sualını "mən bazar qiymətinin nə olduğunu araşdırdım" ilə başlat. Bununla artıq ciddi olduğunu rahatlıqla göstərə biləcəksən.