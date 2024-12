© Photo by Sean Do on Unsplash

“Arcane” serialı popuyar “League of Legends” oyununun motivləri əsasında çəkilib. Oyunu oynayanlar bilir ki, hər il IGaming sektorunda möhtəşəm və təmtəraqlı turnirlər keçirilir, sözügedən oyun da siyahıda yer alır. Qalibə isə böyük məbləğdə pul mükafatı verilir. “League of Legends” oyununun ərtafında hər zaman böyük səs-küy olub. Yəqin elə bu səbəbdən də yaradıcıları oyunun motivləri əsasında serialın çəkilişinə qərar veriblər. Yaxşı da ediblər, çünki serial həqiqətən də istər ilk sezonu ilə 2021-ci ildə, istərsə də bu ilin noyabr ayında rezonans yarada bildi. Tənqidçilərin və tamaşaçıların yüksək rəyləri, IMDB və Rotten Tomatoes-da ən yüksək reytinqləri və bütün dünyada böyük fanat bazası ilə Arcane Netflix-in 2021-ci ilin ən yaxşı relizlərindən biridir. Əslində, “League of Legends” oyunu fanatları üçün çəkilmiş bu serial geymerlikdən uzaq olanların belə ürəyini fəth edə bildi.

