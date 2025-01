Yeni ilə yeniliklərlə: Hədəflərini yenilə, həyatını dəyiş!

FIA Formula One World Championship 2020 Zandvoort, Netherlands

FIA Formula One World Championship 2020 Zandvoort, Netherlands

Bunu kağız üzərində etmək daha yaxşı olar. Hər sahədə uğur və uğursuzluqların haqqında yaz: münasibətlər, karyera, ailə, sağlamlıq, dostlar, hobbi. Təhlil et - mövcud vəziyyət səni qane edirmi, yoxsa hələ də üzərində işləmək üçün nəsə var? Düşün, həyatında nəyisə dəyişdirmək üçün kifayət qədər güclü bir istəyin varmı? Əgər sadəcə həyatından şikayətlənməyib, öz üzərində işləməyə başlayacaqsansa, dəyişikliklərə hazırsansa və öz parlaq gələcəyin üçün çox çalışmaq istəyirsənsə, o zaman ikinci mərhələyə keç. Əgər belə bir istəyin yoxdursa, deməli dəyişiklik vaxtın hələ gəlməyib. Güvən, motivasiya və iradə hər hansı bir işdə uğurun əsas açarıdır.

Bunu kağız üzərində etmək daha yaxşı olar. Hər sahədə uğur və uğursuzluqların haqqında yaz: münasibətlər, karyera, ailə, sağlamlıq, dostlar, hobbi. Təhlil et - mövcud vəziyyət səni qane edirmi, yoxsa hələ də üzərində işləmək üçün nəsə var? Düşün, həyatında nəyisə dəyişdirmək üçün kifayət qədər güclü bir istəyin varmı? Əgər sadəcə həyatından şikayətlənməyib, öz üzərində işləməyə başlayacaqsansa, dəyişikliklərə hazırsansa və öz parlaq gələcəyin üçün çox çalışmaq istəyirsənsə, o zaman ikinci mərhələyə keç. Əgər belə bir istəyin yoxdursa, deməli dəyişiklik vaxtın hələ gəlməyib. Güvən, motivasiya və iradə hər hansı bir işdə uğurun əsas açarıdır.

Bunu kağız üzərində etmək daha yaxşı olar. Hər sahədə uğur və uğursuzluqların haqqında yaz: münasibətlər, karyera, ailə, sağlamlıq, dostlar, hobbi. Təhlil et - mövcud vəziyyət səni qane edirmi, yoxsa hələ də üzərində işləmək üçün nəsə var? Düşün, həyatında nəyisə dəyişdirmək üçün kifayət qədər güclü bir istəyin varmı? Əgər sadəcə həyatından şikayətlənməyib, öz üzərində işləməyə başlayacaqsansa, dəyişikliklərə hazırsansa və öz parlaq gələcəyin üçün çox çalışmaq istəyirsənsə, o zaman ikinci mərhələyə keç. Əgər belə bir istəyin yoxdursa, deməli dəyişiklik vaxtın hələ gəlməyib. Güvən, motivasiya və iradə hər hansı bir işdə uğurun əsas açarıdır.

2. İstəklərinin siyahısını tərtib et

2. İstəklərinin siyahısını tərtib et

2. İstəklərinin siyahısını tərtib et

Gələcəkdə nəyə can atacaqsan? Dəyişikliklər cədvəlini planlaşdır və yaz. Vaxt çərçivələri haqqında danışarkən, imkanlarını real qiymətləndirməyə çalış. Unutma ki, hər şeyi bir anda əldə etmək mümkün deyil. Dəyişikliklər tədricən baş verməlidir (pis vərdişlərdən imtina etmək istisna olmaqla - onlardan tədricən imtina etmək fikri başladığın işi heç vaxt bitirməmək riski daşıyır). Hər bir məqsədə çatmaq üçün nə etməli olduğunu düşün. Nəticələri yaz, onları bölərək tapşırıqlar şəklində formalaşdır.

Gələcəkdə nəyə can atacaqsan? Dəyişikliklər cədvəlini planlaşdır və yaz. Vaxt çərçivələri haqqında danışarkən, imkanlarını real qiymətləndirməyə çalış. Unutma ki, hər şeyi bir anda əldə etmək mümkün deyil. Dəyişikliklər tədricən baş verməlidir (pis vərdişlərdən imtina etmək istisna olmaqla - onlardan tədricən imtina etmək fikri başladığın işi heç vaxt bitirməmək riski daşıyır). Hər bir məqsədə çatmaq üçün nə etməli olduğunu düşün. Nəticələri yaz, onları bölərək tapşırıqlar şəklində formalaşdır.

Gələcəkdə nəyə can atacaqsan? Dəyişikliklər cədvəlini planlaşdır və yaz. Vaxt çərçivələri haqqında danışarkən, imkanlarını real qiymətləndirməyə çalış. Unutma ki, hər şeyi bir anda əldə etmək mümkün deyil. Dəyişikliklər tədricən baş verməlidir (pis vərdişlərdən imtina etmək istisna olmaqla - onlardan tədricən imtina etmək fikri başladığın işi heç vaxt bitirməmək riski daşıyır). Hər bir məqsədə çatmaq üçün nə etməli olduğunu düşün. Nəticələri yaz, onları bölərək tapşırıqlar şəklində formalaşdır.

Çox vaxt məsuliyyətlərdən qorxduğumuz üçün özümüzü uçuruma itələyirik. Hər gün həyatımızın bütün sahələrini dəyişə biləcək nə qədər fürsəti əldən veririk: iş təklifləri, səfərlər, master-klasslar, konsertlər, ev heyvanı sahiblənmək və s. “Yox” deyirik, yaxşı şeylərin həyatımıza daxil olmasına belə şans vermirik və bunun üçün bəhanələr axtarırıq. "Yes Man" filmini xatırlayırsan? Həyatına “HƏ” deməyə çalışmısan?

Çox vaxt məsuliyyətlərdən qorxduğumuz üçün özümüzü uçuruma itələyirik. Hər gün həyatımızın bütün sahələrini dəyişə biləcək nə qədər fürsəti əldən veririk: iş təklifləri, səfərlər, master-klasslar, konsertlər, ev heyvanı sahiblənmək və s. “Yox” deyirik, yaxşı şeylərin həyatımıza daxil olmasına belə şans vermirik və bunun üçün bəhanələr axtarırıq. "Yes Man" filmini xatırlayırsan? Həyatına “HƏ” deməyə çalışmısan?

Çox vaxt məsuliyyətlərdən qorxduğumuz üçün özümüzü uçuruma itələyirik. Hər gün həyatımızın bütün sahələrini dəyişə biləcək nə qədər fürsəti əldən veririk: iş təklifləri, səfərlər, master-klasslar, konsertlər, ev heyvanı sahiblənmək və s. “Yox” deyirik, yaxşı şeylərin həyatımıza daxil olmasına belə şans vermirik və bunun üçün bəhanələr axtarırıq. "Yes Man" filmini xatırlayırsan? Həyatına “HƏ” deməyə çalışmısan?