10 prepreka, 30 pokušaja: Millauer izveo savršenu vožnju na snowboardu

Clemens Millauer već se okušao u brojnim neobičnim snowboard izazovima, ali njegov najnoviji projekt podigao je stvari na potpuno novi nivo. U austrijskom Kreischbergu postavio je sebi zadatak da poveže 10 potpuno različitih snowboard elemenata u jednu neprekidnu vožnju, na posebno osmišljenoj stazi prepunoj šina (railova), greda za održavanje ravnoteže, wall rideova, prijelaza i skokova.

Međutim, savladavanje svake prepreke predstavljalo je tek polovinu izazova. Morao je održavati odgovarajuću brzinu, ravnotežu i putanju tokom cijele vožnje kako bi sve prepreke prešao u jednom čistom i neprekidnom pokušaju. Budući da je svaki doskok utjecao na savladavanje naredne prepreke, jedna greška mogla je značiti povratak na početak i ponovno započinjanje cijelog izazova.

Pogledajte kako je Millauer savladao stazu dugu 400 metara ispunjenu preprekama.

10 prepreka, jedna savršena vožnja

Staza, svojevrsna verzija poligona iz emisije Ninja Warrior, ali na snowboardu, postavila je pred Millauera 10 jedinstvenih prepreka, od kojih je svaka zahtijevala posebnu tehniku, pristup i brzinu. Za razliku od uobičajenog niza trikova, nije imao mogućnost da se zaustavi i pripremi između pojedinačnih prepreka.

Umjesto toga, nakon svakog doskoka morao se savršeno pripremiti za narednu prepreku. Prevelika brzina mogla je učiniti savladavanje sljedećeg elementa nemogućim, dok ga je premala brzina mogla spriječiti da preskoči određeni razmak.

Kreativna staza je zahtijevala precizno tempiranje, brzinu i kontrolu © Sam Strauss/Red Bull Content Pool

"Kada sam prvi put prošao stazom, odmah sam shvatio da će ovo biti ogroman izazov. Kada vozite tako dugom stazom s 10 veoma različitih prepreka, svaka od njih mora biti savršeno savladana. Ako samo jednu ne uspijem preći dovoljno čisto, to će se odraziti na ostatak vožnje", izjavio je Millauer, koji je poznat i po tome što je 2021. godine uspješno izveo spektakularni izazov Snowboard Reverse.

Na primjer, za preskakanje skakaonice bilo je potrebno postići veliku brzinu, ali je Millauer odmah nakon toga morao usporiti kako bi savladao dvostruki wall ride. Ovaj izazov nije zahtijevao samo tehničku vještinu nego i preciznost, dosljednost i na kraju, veliku dozu strpljenja.

Od Millauerove mašte do staze na snijegu

Vođen željom da se okuša u izazovu kakav ranije nije imao, Millauer je aktivno učestvovao u osmišljavanju i izgradnji posebno prilagođene staze. Sam je nacrtao prepreke, a zatim angažovao Charlesa Beckinsalea i njegovu ekipu za oblikovanje snježnih konstrukcija kako bi njegove ideje pretvorili u stvarnost.

Clemens Millauer je pomogao u dizajniranju zastrašujuće staze © Markus Berger/Red Bull Content Pool Quotation Zaista je nevjerovatan osjećaj kada ono što ste nacrtali odjednom postane stvarnost Clemens Millauer

Toplo vrijeme i kiša otežali su ionako zahtjevan zadatak izgradnje 10 prepreka koje nisu trebale funkcionisati samo pojedinačno, nego i kao povezana cjelina kojom se može neprekidno voziti. Nakon desetak dana izgradnje, prilagođavanja i testiranja, sve je bilo spremno. U taj proces spada i 18-satna smjena koju je ekipa odradila neposredno prije snimanja.

"Zaista je nevjerovatan osjećaj kada ono što ste nacrtali odjednom postane stvarnost", rekao je Clemens.

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Preostalo je još samo jedno pitanje, a ono glasi: Može li Millauer zaista savladati cijelu stazu?

30 pokušaja za savladavanje staze

Nimalo iznenađujuće, povezivanje svih prepreka u jednu besprijekornu vožnju pokazalo se kao nimalo jednostavan zadatak. Već nakon prvih nekoliko pokušaja bilo je jasno da će za povezivanje svih 10 prepreka biti potrebno mnogo vremena, ali i poprilično eksperimentisanja i učenja na greškama. Dvostruki wall ride pokazao se posebno problematičnim za Millauera, kojem je za savladavanje samo ove prepreke bilo potrebno dvadesetak pokušaja.

"Ta prepreka mi je zaista zadala mnogo problema. Nikada u životu nisam vozio preko nečega sličnog. A onda je odjednom sve došlo na svoje mjesto. Jednom sam uspio preći preko zida, a nakon toga sam sve bolje i bolje savladavao tu prepreku", kazao je Millauer.

Clemens Millauer na vrhu – spreman da osvoji Kreischberg © Sam Strauss/Red Bull Content Pool Pogled odozdo dok Millauer savladava rail © Markus Berger/Red Bull Content Pool

Nakon toga, Double Rail Cube Pad je zahtijevao precizan prijelaz bez proklizavanja u stranu ili gubitka visine, dok se Rainbow Rail, prepreka visoka osam metara, pokazala zastrašujućom. Održavanje odgovarajuće brzine bilo je od ključnog značaja.

Završni doskok na kockastu platformu predstavljao je još jedan test kontrole i smirenosti. Nakon tridesetak pokušaja, Millauer je konačno uspio povezati svih 10 prepreka u jednu uspješnu i neprekidnu vožnju.

Nakon 30 pokušaja… konačno savršena vožnja © Sam Strauss/Red Bull Content Pool