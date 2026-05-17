24 sata Nürburgringa: Maxov tim dominirao, zbog kvara ostao bez pobjede

Nizozemski F1 vozač Oracle Red Bull Racinga Max Verstappen ostvario je impresivan debitanstski nastup na utrci ADAC RAVENOL 24h Nürburgring, vodio je veći dio legendarne 24-satne utrke prije nego što je njegov tim Mercedes-AMG Team Verstappen Racing ostao bez vodeće pozicije nešto više od tri sata prije kraja zbog kvara pogonske osovine na njihovom automobilu #3 Mercedes-AMG GT3. Četverostruki svjetski prvak Formule 1, koji je dijelio automobil s Danijem Juncadellom, Lucasom Auerom i Julesom Gounonom, pružio je niz vrhunskih vožnji tokom dana i noći u svojoj prvoj 24-satnoj utrci, čime je potvrdio sposobnost prilagođavanja različitim disciplinama autosporta.

Nakon odustajanja Mercedes-AMG Team Verstappen Racinga, sestrinski Mercedes s brojem 80 preuzeo je vodstvo i stigao do ukupne pobjede, dok je #84 Red Bull Team ABT Lamborghini Huracán GT3 EVO2 završio na drugom mjestu nakon velikog povratka poslije pucanja gume u prvom krugu. Rekordnih 352.000 gledalaca prisustvovalo je vikendu utrke 24 sata Nürburgringa, što mnogi nazivaju "Verstappen efektom" jer se upravo Max smatra zaslužnim za ogromno interesovanje fanova.

Napad je počeo već u prvom krugu, kada je Juncadella napredovao s četvrte pozicije dok je na automobilu Red Bull Team ABT s brojem 84, koji je startovao s pole positiona, pukla guma. Verstappen je preuzeo automobil s brojem 3 za svoj prvi stint na stazi Nordschleife dok je bio na trećoj poziciji, a ni kratki izlazak na travu nije ga usporio. Nakon što je uhvatio ritam, nizom atraktivnih preticanja probio se na prvo mjesto već tokom svog prvog stinta.

Od tog trenutka je Mercedes s brojem 3 vodio neprekidnu borbu u vrhu poretka, uz savršeno usklađenu rotaciju četvorice vozača. Nakon Verstappenovog uvodnog duplog stinta, Gounon je nastavio vožnju, prije nego što je Auer sjajnim nastupom ponovo preuzeo vodstvo. Juncadella je potom vozio tokom noćnih sate, vodeći žestoku borbu sa sestrinskim automobilom s brojem 80. Dva fabrička Mercedesa su napravila veliku prednost u odnosu na ostatak konkurencije i rijetko su bili udaljeni više od 20 sekundi tokom cijele utrke.

Verstappen je bio u centru pažnje tokom noći. Nizozemac je povećao prednost na gotovo pola minute ispred sestrinskog automobila, a među najuzbudljivijim trenucima izdvojila se paralelna borba pri brzini od 270 km/h na pravcu Döttinger Höhe, kada je automobil s brojem 80 završio na mokroj travi prije nego što se uspio vratiti na stazu, kao i strpljivo preticanje kojim je Verstappen nakon više od 20 minuta potjere vratio automobil s brojem 3 na prvo mjesto.

Utrka 24 sata Nürburgringa važi za jednu od najtežih u autosportu, a tokom vikenda je veliki dio od ukupno 161 učesnika ispao zbog mehaničkih kvarova, nesreća i promjenjivih uslova na zloglasnoj stazi Nordschleife. Do trenutka kada je zastavica označila kraj, samo 18 od 41 GT3 automobila koji su startovali utrku još uvijek je bilo u pogonu.

Ulaskom u posljednja četiri sata utrke Verstappen je povećao prednost na 33 sekunde prije nego što je tokom ulaska u boks predao automobil Juncadelli. Nažalost, problem se pojavio samo tri kruga kasnije. Početno upozorenje ABS sistema preraslo je u vibracije iz stražnjeg desnog dijela automobila, nakon čega se jedva vratio do garaže, gdje su mehaničari ustanovili puknuće pogonske osovine i ozbiljno oštećenje stražnje osovine.

Pošto je popravka trajala gotovo sat vremena, pobjeda više nije bila moguća, ali je tim odlučio popraviti automobil kako bi se vratio na stazu u završnim krugovima.

"Razgovarali smo s Maxom i ostala tri vozača, svi su bili veoma razočarani. Ali odlučili smo vratiti ovaj prelijepi automobil na stazu za posljednja dva ili tri kruga, pokazati ga navijačima koji su nas bodrili 20 sati i pokušali nas dovesti do pobjede", rekao je menadžer Stefan Wendl (Mercedes-AMG).

Uprkos tome što je ostao bez pobjede, Max je uživao u novom iskustvu utrkivanja.

"Vrlo nesretan i frustrirajući kraj, ali takve stvari se mogu dogoditi. Ipak, zaista sam uživao u iskustvu zajedno s Gounonom, Auerom i Juncadellom. Hvala timu i svima oko staze na podršci", izjavio je Verstappen.

Juncadella, koji je bio za upravljačem kada je došlo do problema, stoički je prihvatio razočarenje.

"Naravno da je ovo srceparajuće, ali autosport je ponekad takav. Mnogo je stvari koje ne možete kontrolisati. Mehanički aspekt autosporta zna biti veoma surov, a ovaj put je bio takav prema nama. Nažalost, utrka je za nas trajala tri sata predugo i nismo uspjeli stići do kraja. Ipak, moramo biti ponosni na sve što je urađeno. Tim je bio nevjerovatan u odlukama tokom utrke. Max se sjajno zabavljao, svi smo to mogli vidjeti. Možda sada imamo razlog da se vratimo", kazao je Juncadella.

Vozeći prvi put zajedno s Verstappenom, Lucas Auer se osvrnuo na atmosferu u timu.

"Posljednji put kada smo vozili zajedno, bili smo rivali, a definitivno je bolje imati ga za timskog kolegu jer je prava mašina. Veoma je zabavan, veliki radnik i nevjerovatno je brz", istakao je Auer.

Sestrinski Mercedes s brojem 80 ekipe Team RAVENOL za koji su vozili Maro Engel, Luca Stolz, Fabian Schiller i Maxime Martin, donio je prvu pobjedu na utrci 24 sata Nürburgringa za Mercedes-AMG nakon deset godina, iako su nakon sudara u sesiji Top Qualifying startovali tek s 25. mjesta. Red Bull Team ABT zadržao je drugo mjesto uprkos kasnoj kazni zbog prekršaja tokom Code 60 perioda, završivši 16 sekundi ispred trećeplasiranog Walkenhorst Aston Martina.

Vozač Red Bull Team ABT-a Luca Engstler, koji je dijelio automobil s brojem 84 s Mirkom Bortolottijem i Patricom Niederhauserom, nije mogao vjerovati da je tim stigao do drugog mjesta nakon što ih je pucanje gume spustilo na 14. poziciju.

"Bila je to nevjerovatna sedmica. Imali smo odlične kvalifikacije i start iz prvog reda, a onda je početak bio katastrofalan. Došlo je do kontakta i pucanja gume, zbog čega smo zaostajali dvije i po minute. Kasnije smo bili gotovo devet minuta iza lidera. Ali ni u jednom trenutu nisam odustao i sada smo ovdje, što je jednostavno nevjerovatno", istakao je presretni Engstler.

Trkaći inženjer Leon Wippersteg je zasluge za drugo mjesto pripisao kompletnom timu.

"Pripremali smo se godinu da dođemo ovdje i budemo konkurentni. Vozači, inženjeri, mehaničari, partneri, sve mora savršeno funkcionisati da biste ostvarili rezultat. Imali smo pravi paket i rekao bih da smo među najbržim proizvođačima. Mislim da smo sve odradili kako treba i veoma sam ponosan", zaključio je Wippersteg.