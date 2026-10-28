Alisha Palmowski je pokorila seriju F1 Academy, a sada sanja Formulu 1

Alisha Palmowski, britanska vozačica u usponu koja se takmiči u seriji F1 Academy kao članica programa Red Bull Academy Programme, osvojila je šampionsku titulu na pretposljednjoj utrci sezone. Sa samo 20 godina, članica ekipe Campos Racing najmlađa je vozačica koja je osvojila titulu serije F1 Academy, a ujedno i tek druga Britanka kojoj je to pošlo za rukom.

"Ovo je ostvarenje sna. Naporno smo radili kao tim, Campos Racing i Red Bull Racing, i zaista smo obratili pažnju na svaki detalj. Ovo je bilo zaista posebno putovanje", izjavila je Palmowski nakon osvajanja titule.

Ona je tokom 2026. godine dominirala na stazi i pretvorila svoj potencijal u vrhunske rezultate. Na stazi Circuit of the Americas u Austinu, u američkoj saveznoj državi Teksas, dočekala je vikend Velike nagrade SAD-a s četiri pobjede iza sebe i prednošću od 48 bodova. Da bi u Austinu osvojila šampionsku titulu, morala je završiti vikend s prednošću od 40 bodova.

Palmowski je osvojila pole position za obje utrke tokom vikenda u Austinu © Getty Images/Red Bull Content Pool Quotation Ovo je ostvarenje sna Alisha Palmowski

Palmowski je tokom vikenda osvojila 36 bodova, povećavši svoju prednost na 53 boda. Njena jedina rivalka u borbi za titulu uoči utrke u Austinu, Austrijanka Emma Felbermayr koja vozi za ekipu Rodin Motorsport uz podršku Audijevog F1 tima, osvojila je 25 bodova. To znači da Felbermayr više ne može sustići Palmowski, iako je do kraja sezone ostala još jedna utrka, koja će biti održana u Las Vegasu u novembru.

Top 3 vozačice u poretku serije F1 Academy nakon utrke u Austinu:

Alisha Palmowski: 172 boda

Nina Gademan: 119 bodova

Emma Felbermayr: 113 bodova.

Pobjednička sezona Alishe Palmowski u 2026. godini

Britanska vozačica privlačila je pažnju tokom cijele sezone, kombinujući sirovu brzinu s prisebnošću potrebnom da pruži najbolje rezultate u najvažnijim trenucima. Od majstorskog snalaženja na kiši u Montrealu, preko dominacije pred domaćom publikom na Silverstoneu, do odolijevanja pritisku u Zandvoortu, njeni nastupi pokazali su zašto je bila jedna od najistaknutijih vozačica sezone i zašto je zasluženo postala prvakinja.

Alisha je pobijedila u prvoj utrci u Austinu, ali je odustala od glavne © Getty Images/Red Bull Content Pool

Velika nagrada SAD-a, Austin, Teksas

Palmowski je osigurala pole position za prvu utrku (Race 1) i glavnu utrku (Feature Race). Potom je svoju brzinu pretvorila u kontrolisanu pobjedu u prvoj utrci. Nakon što je na startu izgubila vodstvo, pretekla je Payton Westcott i uspješno se nosila s dva ponovljena starta nakon izlaska sigurnosnog automobila na stazu, čime je ostvarila petu pobjedu u sezoni. U utrku s obrnutim startnim poretkom krenula je s osme pozicije, a nakon nekoliko preticanja završila je na drugom mjestu i zabilježila najbrži krug.

Međutim, glavna utrka završila je razočaranjem za nju jer je sudar s Albom Larsen primorao obje vozačice da odustanu. Iako je ostala bez pobjede u posljednjoj utrci vikenda, Palmowski je u Austinu osvojila dovoljno bodova da osigura titulu prvakinje serije F1 Academy.

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Velika nagrada Nizozemske, Zandvoort

U Zandvoortu je Palmowski krenula s pole positiona i vodila u glavnoj utrci od starta do cilja, ali put do pobjede nije bio nimalo jednostavan. Alba Larsen vršila je pritisak u početnoj fazi utrke, primoravajući Palmowski da pažljivo upravlja tempom i trošenjem guma. Palmowski je uspjela povećati prednost i prošla je kroz cilj gotovo tri sekunde ispred Larsen, čime je osigurala četvrtu pobjedu u sezoni.

Alisha Palmowski slavi na postolju u Zandvoortu © Anni Graf/Formula 1 via Getty Image

Velika nagrada Velike Britanije, Silverstone

Pred domaćom publikom Palmowski je glavnu utrku započela s drugog mjesta, ali je već prije prvog zavoja pretekla osvajačicu pole positiona Chiaru Bättig. Nakon toga vodila je u svakom krugu, pokazujući osobine po kojima je postala prepoznatljiva, a to su kontrolisana vožnja, brzina i neumoljivost. Na kraju je pobijedila s malom prednošću.

Velika nagrada Kanade, Montreal

Palmowski je u Montrealu pobijedila u dvije utrke, odnosno u uvodnoj i glavnoj.

Uslovi na stazi Circuit Gilles-Villeneuve bili su kišni, ali je Palmowski ostala pribrana u izuzetno zahtjevnim okolnostima. U glavnoj utrci prošla je kroz cilj čak 10,9 sekundi ispred drugoplasirane vozačice. Navijači na društvenim mrežama upoređivali su njen neumoljivi tempo s Maxom Verstappenom te su joj, u šali, dali nadimak "Alisha Palstappen".

Alisha Palmowski slavi pobjedu u Montrealu 2026. godine © Getty Images / Red Bull Content Pool

Ko je nadarena vozačica Red Bull Racinga u usponu?

Alisha Palmowski je vozačica koju treba pratiti u F1 Akademiji © Getty Images / Red Bull Content Pool

Takmičeći se u F1 Academy u okviru programa Red Bull Racinga, Palmowski predstavlja jednu od najvećih nada u razvoju budućih vozačica. Ova isključivo ženska serija koju predvodi Susie Wolff, osmišljena je kako bi ubrzala napredovanje žena prema višim nivoima automobilskog sporta, pružajući mladim vozačicama veću vidljivost, finansijsku podršku i mogućnosti za razvoj. Palmowski je brzo iskoristila prilike koje joj je taj put pružio.

Devetnaestogodišnja vozačica nastupa za Campos Racing u bojama Red Bulla, a njen napredak tokom posljednjih nekoliko godina bio je izuzetno brz. Prije nego što je prešla u jednosjede, izgradila je reputaciju u kartingu i juniorskim GT utrkama. Na kraju je 2024. godine zauzela drugo mjesto u prvenstvu GB4, uz tri pobjede i 11 plasmana na pobjedničko postolje.

Kako je Palmowski započela karijeru u Formuli 1?

Sjajna vožnja je Alishi donijela pobjedu u Montrealu © Getty Images / Red Bull Content Pool

Palmowski je odrasla u Glossopu, u blizini Manchestera u Velikoj Britaniji, u porodici u kojoj je automobilizam oduvijek bio prisutan. Njen pradjed Mario Palmowski takmičio se u BriSCA F1 utrkama serijskih automobila, dok su njen otac i djed također voljeli utrkivanje i radili u automobilskoj industriji.

"Imam osjećaj da mi je utrkivanje u krvi od rođenja. To dolazi od mog pradjeda i njegove povezanosti s utrkivanjem. Odatle sve zaista potiče kada je riječ o meni", rekla je Alisha za Goodwood Road & Racing.

Međutim, za razliku od mnogih savremenih vozača, Palmowski nije započela karijeru uz ogromnu finansijsku podršku ili porodično trkačko carstvo. U intervjuima je više puta sebe opisala kao "običnu djevojku iz Manchestera".

Naporan rad se Alishi isplatio © Getty Images / Red Bull Content Pool Quotation Imam osjećaj da mi je utrkivanje u krvi od rođenja Alisha Palmowski

Presudan trenutak dogodio se 2015. godine tokom školskog raspusta koji je provela s bakom i djedom. Tada je prvi put vozila karting u zatvorenom prostoru, iako u tom trenutku nije ni znala šta je karting.

"Čim sam sjela u karting, znala sam da se osjećam kao kod kuće. To je bilo ono čime sam željela da se bavim", rekla je šampionka za Goodwood Road & Racing.

Nakon toga, njena strast brzo je prerasla u opsesiju. Takmičila se u lokalnim karting prvenstvima, a zatim je prešla u seriju Daniel Ricciardo, u kojoj je dva puta završila na drugom mjestu u britanskom poretku, 2020. i 2021. godine.

Palmowski pozdravlja fanove u Montrealu © Getty Images / Red Bull Content Pool

Jedna od najvećih prekretnica dogodila se 2022. godine, kada je Palmowski osvojila prestižnu stipendiju Ginetta Junior Scholarship, postavši tek druga vozačica kojoj je to uspjelo, nakon Britanke Jamie Chadwick. Ta stipendija praktično joj je otvorila vrata utrkivanja u jednosjedima.

"Osvajanje stipendije najveći je uspjeh moje karijere i to će uvijek biti, bez obzira na ono što ću tek postići, jer bez te stipendije danas se ne bih takmičila u jednosjedima", kazala je Palmowski u intervjuu za Silverstone.

Kakva je Alisha Palmowski izvan trkačke staze?

Održavanje kondicije je za Palmowski glavna aktivnost izvan staze © Getty Images / Red Bull Content Pool Intervjui i javni nastupi su dio posla vozača i vozačica © Wei Huang / Red Bull Content Pool

Izvan staze Palmowski ostavlja utisak vedre i prizemne osobe, ali i vrijedne i samodisciplinovane sportistkinje. Na njenim profilima na društvenim mrežama, uključujući Instagram i Facebook, mogu se pronaći fotografije s trkačkih vikenda, kao i prizori iz privatnog života među kojima su treninzi u teretani, putovanja, posjete kafićima, porodični trenuci i opuštanje s prijateljima.

Fizička spremnost ima veoma važnu ulogu u njenom životu. Kao i većina mladih vozača i vozačica današnjice, Palmowski veliki dio vremena provodi trenirajući, posebno radeći na jačanju vratnih mišića i izdržljivosti potrebnim za utrkivanje u jednosjedima. Govorila je i o tome koliko uživa u mirnijim trenucima izvan staze nakon intenzivnih trkačkih vikenda.

Šta donosi budućnost?

Kokpit je dom za Alishu Palmowski © Getty Images / Red Bull Content Pool

Kada je riječ o budućnosti, Palmowski nikada nije krila svoje ambicije.

"Svaki mladi vozač reći će da bi volio voziti u Formuli 1, a i ja bih to voljela. To je moj krajnji cilj“, istakla je Alisha za Goodwood.

S osvojenom titulom F1 Academy, Palmowski se sada okreće sljedećem koraku u svojoj karijeri u jednosjedima, nastavku razvoja i napredovanju kroz hijerarhiju automobilskog sporta. Njena sposobnost da dominira u kišnim uslovima, pretvara pole position u pobjede, nosi se s pritiskom i probija kroz konkurenciju, potvrdila je njenu brzinu, konstantnost i trkačko umijeće.

Za vozačicu koja ima ambiciju da stigne do Formule 1, ovo je snažna poruka konkurenciji, a sada ostaje da se vidi koliko daleko može dogurati.