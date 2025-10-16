Organiziraj svoje vrijeme uz ovih pet aplikacija!

Normalno je zaboravljati… No, ono što baš i nije normalno je pet dana zaredom zaboraviti kupiti osnovne namirnice, doći na sastanak ili nazvati obitelj.

je aplikacija koja te može podsjetiti na sve to, ali ti prije svega pomoći u organizaciji vremena tako da možda više ni nećeš zaboravljati. Napravi to-do listu, podijeli ju s prijateljima ili kolegama, sinkroniziraj s računalom, mobitelom ili tabletom, povećaj svoju produktivnost i sjeti se svega što te čeka u danu. Znaš ona članarina za teretanu koju plaćaš unaprijed, a ne koristiš? E, ni nju više nećeš moći zaboraviti.