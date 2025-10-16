Organiziraj svoje vrijeme uz ovih pet aplikacija!

Vrijeme je da ponovno uzmeš kalendar i počneš ga popunjavati? Možda trebaš nešto malo bolje od toga... Kako te ne bi iznenadile sve obveze koje te čekaju, evo aplikacija koje će ti pomoći u organizaciji vremena!
Iako nije aplikacija nego dodatak tvom browseru, Pocket je nešto što ti svakako treba. Dok na poslu skrolaš kroz članke koje nemaš vremena pročitati i pitaš se zašto ništa ne stigneš, instaliraj Pocket. Osim sinkronizacije tvog računala i mobitela, ova aplikacija omogućava ti da članke na koje naiđeš, a ne stigneš pročitati, spremiš za kasnije. Kad to napraviš, premjesti ga u jednu od grupa prema kategoriji u koju članak pripada te nastavi s radnim danom.
Any.do
Normalno je zaboravljati… No, ono što baš i nije normalno je pet dana zaredom zaboraviti kupiti osnovne namirnice, doći na sastanak ili nazvati obitelj. Any.do je aplikacija koja te može podsjetiti na sve to, ali ti prije svega pomoći u organizaciji vremena tako da možda više ni nećeš zaboravljati. Napravi to-do listu, podijeli ju s prijateljima ili kolegama, sinkroniziraj s računalom, mobitelom ili tabletom, povećaj svoju produktivnost i sjeti se svega što te čeka u danu. Znaš ona članarina za teretanu koju plaćaš unaprijed, a ne koristiš? E, ni nju više nećeš moći zaboraviti.
Todoist
Todoist je jedna od najpopularnijih aplikacija za organizaciju vremena. Osim što nudi veliki broj opcija za kreiranje lista obveza, planiranje zadataka i projekata, jednostavna je za korištenje! Čak će te i e-mail poruka podsjećati na svaku obvezu pa budi siguran da ni na što nećeš zaboraviti! Nakon ispunjenih zadataka, možeš pregledati grafikon svojih postignutih uspjeha. Uz sve to, klasična verzija je besplatna.
Google Keep
Od toliko planova se nemaš vremena baviti nekom od ovih aplikacija? Say no more - postoji rješenje i za to! Zaboravi na izgovore jer Google Keep aplikacija, osim unošenja zadataka i obveza, nudi opciju fotografiranja i snimanja glasovnih bilješki! Možeš izrađivati i tablice, grupirati obveze ili dodavati lokaciju...
Evernote
Evernote nudi hrpu alata za lakše organiziranje vremena. Možeš napraviti bilješke, organizirati ih ali i podijeliti ih s kolegama! Ako su ti post-it naljepnice i dalje drage, ovdje čak imaš mogućnost pisanja na njih. Zapisuju, arhiviraj, slikaj ili čak skeniraj, ma čudo!