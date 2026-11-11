Apple Maps kaže 30 minuta do cilja, ali može li F1 bolid brže od toga?

Patrick Friesacher, showrun vozač Oracle Red Bull Racinga, prihvatio je izazov da u šampionskom bolidu RB7 iz 2011. godine pređe dionicu puta koja se proteže od Glengarrifa preko planinskog prevoja Caha Pass pa do Kemarea, za manje od 20 minuta.
Zbog sigurnosti svih učesnika, ceste su zatvorene, na ruti su bili angažovani redari, a sve je pratila i lokalna policija.
Friesacher je potom sjeo u kokpit F1 bolida RB7 i pojurio ka svom odredištu pritom uživajući u lijepom krajoliku, a na cilj je stigao s vremenom 19:54, odnosno šest sekundi prije isteka zadanog roka od 20 minuta.
Video je snimljen u svrhu promocije događaja Red Bull Homerun.