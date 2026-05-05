Arda Saatçi krenuo u nevjerovatan izazov: 600 kilometara za 96 sati

Dvadesetosmogodišnji ultramaratonac i hibridni sportista Saatçi suočava se s izazovom koji je jednak više od 14 maratona u svega četiri dana, sa 6.000 metara uspona, pustinjskom vrućinom, gradskim saobraćajem i ozbiljnim nedostatkom sna, što ga zasigurno očekuje duž rute.

Saatçi je startao 5. maja u 11:00 sati po lokalnom vremenu, odnosno 21:00 sati po našem vremenu i trebao bi stići na mol Santa Monica otprilike u isto vrijeme 9. maja. Pratit će ga njegov tim za podršku, medicinska ekipa i kamere koje snimaju i uživo prenose svaki njegov korak putem kontinuiranog livestreama, uključujući praćenje u realnom vremenu, vitalne podatke, lokaciju, distancu, brzinu, podatke o snu i goste uživo iz svijeta sporta i kulture.

Kao što je već navedeno, ruta počinje u bazenu Badwater, najnižoj tački u SAD-u na 85,5 metara ispod nivoa mora, gdje beskrajna slana ravnica, monotoni putevi, nedostatak hlada i kilometri vidljivosti bez jasnih referentnih tačaka čine ovo mjesto jednom od najsurovijih lokacija na Zemlji. Odatle se kreće kroz pustinjske puteve, prometne autoputeve, dijelove poznate ceste Route 66, urbane koridore, a potom slijedi konačni prilaz Los Angelesu i području mola Santa Monica Pier.

Uslovi mogu uključivati ​​temperature zraka iznad 40 stepeni, temperature površine koje dosežu do 80 stepeni, vlažnost ispod 10 posto, ograničenu hladovinu i gubitak vode do 1,5 litara na sat. Suha toplina stvara "efekt fena za kosu", što otežava otkrivanje dehidracije. Asfalt također može postati dovoljno vruć da ošteti patike za trčanje, što bi moglo prisiliti Saatçija na trčanje bijelom linijom na rubu ceste, jer svjetlija površina apsorbuje manje topline od tamnijeg asfalta i tako ostaje "hladnija".

Arda Saatçi spreman za izazov Red Bull Cyborg Season Ultra 600 © Cameron Moon/Red Bull Content Pool

Pored vrućine, izazov nosi posljedice gotovo četiri dana akutnog nedostatka sna, uključujući potencijalne halucinacije i dezorijentaciju. Pauze će se praviti samo ako je vremenski okvir od 96 sati i dalje dostižan, pri čemu će se svaka minuta sna "mjeriti" u odnosu na cilj prelaska 600 km unutar tog ograničenja.

Prirodni uslovi također dodaju rizik na dugim dijelovima izolacije, s malo infrastrukture ili pristupa naseljima. Mogući su susreti s divljim životinjama među kojima su čegrtuše, škorpioni, pauci, kojoti, a u višim dijelovima je teritorij puma.

Izazov se također poklapa s pripremama za 100. godišnjicu Route 66 ove godine, što daje dodatni kulturni kontekst ruti koja povezuje izdržljivost u pustinji s jednom od najprepoznatljivijih cestovnih mreža u Americi.

Saatçijev ultramaraton od Doline smrti do mola Santa Monica dio je njegovog aktuelnog serijala Red Bull Cyborg Season, kolekcije projekata na duge staze koja uključuje trčanje od sjevera do juga Japana 2025. godine, što je jednako 72 maratona za 43 dana, kao i trčanje od Berlina do New Yorka 2024. godine, kada je prešao 3.000 km za 74 dana.

Fizički i mentalni izazovi

Izazov je fokusiran na izdržavanje vrućine, dehidracije, nedostatka sna i pritiska vremena. Očekuje se da će Saatçi sagorjeti do 60.000 kalorija tokom 96-satnog perioda, balansirajući kretanje, unos hrane, hidrataciju, medicinske preglede i kratke periode odmora.

Arda Saatçi pred svojim sljedećim izazovom: 600 kilometara za 96 sati © Daniel Gracanin / Red Bull Content Pool

San je jedno od najvećih ograničenja. Svako zaustavljanje mora se procijeniti u odnosu na tempo potreban za dolazak do mola Santa Monica unutar ciljanog perioda, pri čemu akutni nedostatak sna povećava rizik od promijenjene percepcije, konfuzije i otežanog donošenja odluka nakon više dana na putu.

Priprema i trening

Kako bi se pripremio za ovaj podvig, Saatçi je završio više dugih trčanja dužine od 80 do 100 km i sedmodnevni blok koji je pokrivao 242 km, uključujući 32-satni period bez sna. Također je simulirao očekivanu vrućinu trčeći na traci za trčanje i noseći termo jakne, čime je pripremao svoje tijelo za visoke temperature koje se očekuju u Dolini smrti i duž rute.

Njegova priprema je kombinovala izdržljivost i trening snage, što mu je omogućilo da održi mišićnu masu i tjelesnu građu manje tipičnu za većinu trkača na duge staze. Prije početka, Saatçi je trenirao u Red Bull Athlete Performance Centru te se aklimatizirao na kalifornijsko okruženje i vremensku zonu.

Sve stanice za spavanje, hidrataciju i unos hrane isplanirane su s njegovim trenerom trčanja kako bi se ograničio gubitak vremena, a istovremeno podržali fizički zahtjevi rute.

"Ovo je upravo ona vrsta izazova koja će me gurnuti do novih granica i potaknuti me da ih pokušam probiti. Uslovi su brutalni, pokušat ću premašiti svoje granice i savladati ovaj izazov najbolje što mogu. Nadam se da ću preći ciljnu liniju s pobjedničkim osmijehom. Moj cilj je da postanem lice sporta, tako da ljudima, bez obzira gdje se nalaze u svijetu, kada čuju riječ 'sport', moje ime padne na pamet. Želim inspirisati što više ljudi, biti uzor i ostaviti trajan trag", izjavio je Arda Saatçi, ultramaratonac i nevjerovatno izdržljivi sportista .

Saatçi namjerava pretrčati 600 km za samo četiri dana © Cameron Moon/Red Bull Content Pool

"Trčanje u Dolini smrti nije klasično trčanje, već sistem pod stalnim stresom. Vrućina, nedostatak sna i unos energije stalno djeluju jedni protiv drugih. Ako jedan faktor zakaže, sve je gotovo. Ključno je da li Arda može ostati funkcionalan 96 sati termički, metabolički i mentalno. Nismo planirali savršeno trčanje, umjesto toga smo radili na sprečavanju kolapsa. Ne gubite od staze, gubite od fizike. Uslovi poput izloženosti toploti, ograničenog hlađenja, unosa energije pod stresom i kumulativnog umora tokom nekoliko dana ne mogu se u potpunosti simulirati. Možete samo pripremiti relevantne sisteme i povećati njihovu stabilnost. Stoga ne možete rekreirati Dolinu smrti, ali možete naučiti da se ne 'raspadnete' u njoj", rekao je Saatçijev trener trčanja Lukasz Wolejko-Wolejszo.

"Integrisali smo noćne utrke i posebno trenirane faze sa do 24 sata bez sna. Tipične sesije odražavaju upravo te zahtjeve: maraton, 30-minutni odmor (spavanje), a odmah zatim polumaraton. Ovi prijelazi su ono što je kasnije važno. Cilj je bio pripremiti tijelo da stabilno funkcioniše čak i pod ekstremnim umorom. Također smo se namjerno pripremali za teren te smo kroz mnoge sesije na stazi navikli tijelo na promjenu površina i tehničkih dionica. Ovo je ključni faktor na ovoj ruti. Također smo posebno kombinovali individualne faktore stresa. Simulirali smo porast nadmorske visine na kontrolisani način na traci za trčanje, na primjer, s osmosatnim sesijama hodanja s nagibom od 5 posto. Na taj način smo namjerno navikli Ardu na hodanje i monotoniju. Dodani su i toplinski stimulansi, sesije vožnje bicikla u sauni pomogle su nam da se tijelo navikne na kontinuirani napor na vrućini. Posebno smo trenirali da odmah nakon kratkih drijemanja isporučimo performanse. Na kraju, ne odlučuju maksimalne performanse, već sposobnost da se nastavi regenerisati i ići naprijed", kazao je Saatçijev fizioterapeut Gzim Ferizi .

Zašto je ovaj izazov važan?

Ultramaraton dug 600 km i gotovo neprekidan od Doline smrti do Los Angelesa, postavlja Saatçija na presjek sporta izdržljivosti, performansa uživo vođenog kreatorima i sportskog pripovijedanja zasnovanog na podacima. Izazov nije zasnovan samo na udaljenosti, nego i na vidljivosti. Gledatelji mogu u realnom vremenu pratiti fizičke i mentalne efekte vrućine, nedostatka sna, unosa kalorija, hidratacije, brzine i umora.

Ultramaraton Arde Saatçija možete pratiti uživo na videoservisu YouTube i Red Bull TV-u od 5. do 9. maja.