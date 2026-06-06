Arnett i Lichtenstein pobjedama u St. Petersburgu ispisali historiju

Uz podršku 50.000 navijača na kopnu i vodi, prvi put u 17-godišnjoj historiji Svjetske serije dvoje američkih skakača stalo je na najvišu stepenicu pobjedničkog postolja na istom takmičenju.

Za Arnett, jedinu takmičarku koja od sudija nije dobila nijednu ocjenu manju od osam, ključ uspjeha bila je konstantnost. Tokom tri dana takmičenja izvela je četiri vrhunska skoka i tako stigla do svoje prve pobjede u skokovima s platforme visoke 21 metar. Tridesettrogodišnjakinja je morala biti na najvišem nivou kako bi prekinula niz od sedam uzastopnih pobjeda Australke Rhiannan Iffland. Smirenost pri posljednjem skoku donijela joj je trijumf za svega 0,1 bod prednosti, čime je izjednačen rekord za najmanju razliku u pobjedi. Ujedno je postala prva Amerikanka koja je slavila još od Cesilie Carlton 2017. godine.

James Lichtenstein i Kaylea Arnett © Romina Amato / Red Bull Content Pool James Lichtenstein © Dean Treml / Red Bull Content Pool Rhiannan Iffland © Dean Treml / Red Bull Content Pool Constantin Popovici © Dean Treml / Red Bull Content Pool Kaylea Arnett © Romina Amato / Red Bull Content Pool Aidan Heslop © Dean Treml / Red Bull Content Pool Lisa Faulkner © Romina Amato / Red Bull Content Pool

"Ovo je zaista čarobno iskustvo. Presretna sam što sam imala toliku podršku publike, atmosfera je bila nevjerovatna. Skakati posljednja donosi potpuno drugačiji osjećaj i ogroman pritisak. Bila sam veoma nervozna i tresla sam se dok sam se penjala uz ljestve, ali morate isključiti misli i vjerovati sebi. Prvi put sam ostvarila lične rekorde u sva četiri skoka i trenutno se osjećam zaista samouvjereno", izjavila je Arnett, kojoj je ovo bio 11. nastup u Svjetskoj seriji.

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Iffland je dodatno pojačala pritisak ocjenama 9,5 za svoj posljednji spektakularni skok (Inward 3 Somersaults ½ Twist Tuck), ali je potom mogla samo posmatrati kako Amerikanka nošena energijom publike na osunčanom pristaništu St. Pete Pier, zadržava mirnoću i dolazi do pobjede. Ipak, Australka je izvela najbolji skok vikenda, čime je osvojila bonus bod za ukupni poredak, u kojem sada ima 12 bodova prednosti u odnosu na Arnett.

"Danas nisam mogla učiniti ništa više od ovoga. Sve pohvale Kaylei, bila je fantastična u sva četiri skoka", rekla je Iffland, kojoj se prvi put od 2018. godine dogodilo da na postolju ispred nje bude neka druga takmičarka osim Kanađanke Molly Carlson.

Treće mjesto u ženskoj konkurenciji osvojila je još jedna domaća predstavnica, a to je Lisa Faulkner. Ona je zahvaljujući odličom nastupu u finalnoj rundi i dobijenim "devetkama" stigla do drugog plasmana na postolje u samo pet nastupa u Svjetskoj seriji.

Nakon što je gledao kako njegova sunarodnjakinja odolijeva velikom pritisku, pažnja se preusmjerila na Lichtensteina i skokove s platforme visoke 27 metara. Kao i Arnett, 31-godišnji Amerikanac je vodio nakon tri runde, ali ga je u finalu čekao težak zadatak nakon odličnog nastupa bivšeg prvaka Aidana Heslopa. Trebale su mu ocjene od najmanje 7,5 kako bi stigao do treće pobjede u karijeri, a ovaj opušteni stanovnik Floride ignorisao je nervozu i izveo najbolji skok cijelog takmičenja (Back 5 Somersaults Tuck) za "devetke". Na kraju je slavio s čak 26 bodova prednosti.

"Nevjerovatan je osjećaj odbraniti pobjedu na domaćem terenu. Zbog buke publike nisam mogao ni čuti spikera, ali znao sam šta moram uraditi i uspio sam. Ovdje su moja porodica i prijatelji, učinio sam ih ponosnim, a i sebe", kazao je Lichtenstein, koji je zadržao stopostotan učinak u SAD-u nakon pobjede na završnici sezone 2025. u Bostonu.

Nakon trećeg mjesta na otvaranju sezone na Baliju, Amerikanac je značajno smanjio zaostatak za britanskim rivalom i sada u ukupnom poretku za Heslopom zaostaje samo dva boda.

Iza vodećeg dvojca, većina takmičara u muškoj konkurenciji nije pružila svoje najbolje nastupe, a na kraju je Rumun Constantin Popovici uspio osvojiti posljednje mjesto na postolju uprkos nastupu ispod svog uobičajenog nivoa.

Naredna stanica za najbolje svjetske skakače u vodu bit će za tri sedmice u Kopenhagenu, gdje će skakati s krova kultne Opere dok se borba za trofeje Kralja Kahekilija dodatno zahuktava.

Red Bull Cliff Diving Svjetska serija, St. Petersburg - rezultati:

- žene:

1. Kaylea Arnett - 361,45 bodova

2. Rhiannan Iffland - 361,35

3. Lisa Faulkner - 345,90

4. Simone Leathead - 327,40

5. Molly Carlson - 320,35

6. Xantheia Pennisi - 313,60

7. Nelli Chukanivska - 300,30

8. Morgane Herculano - 285,55

10. Maike Halbisch - 251,60

11. Ginni van Katwijk - 249,90

12. Iris Schmidbauer - 248,10

- muškarci:

1. James Lichtenstein - 429,60 bodova

2. Aidan Heslop - 403,20

3. Constantin Popovici - 379,55

4. Oleksiy Prygorov - 374,35

5. Catalin Preda - 374,25

6. Davide Baraldi - 361,85

7. Jonathan Paredes - 359,45

8. Sergio Guzman - 352,95

9. Gary Hunt - 346,75

10. Braden Rumpit - 282,05

11. Carlos Gimeno - 186,20

12. Andrea Barnaba - DNS.

Ukupni poredak nakon dvije od šest stanica:

- žene:

1. Rhiannan Iffland - 37 bodova

2. Kaylea Arnett - 25

3. Molly Carlson - 25

4. Lisa Faulkner - 20

5. Simone Leathead - 20

- muškarci:

1. Aidan Heslop - 36 bodova

2. James Lichtenstein - 34

3. Jonathan Paredes - 22

4. Catalin Preda - 18

5. Constantin Popovici - 15.