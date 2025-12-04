Put Arvida Lindblada od juniora do Racing Bullsa i san o tituli

Novi vozač Racing Bullsa Arvid Lindblad na brzom je putu do uspjeha u autosportu praktično otkako je naučio hodati. Britansko-švedski talentovani vozač prvi put je sjeo za upravljač s tri godine, a kasnije se 2021. godine kao 13-godišnjak pridružio "fabrici talenata", što se zasigurno može reći za Red Bull Junior tim.

Kao štićenik bivšeg svjetskog prvaka Formule E Olivera Rowlanda, Lindblad se probijao kroz redove kartinga prije nego što je prešao u juniorske serije formule s 15 godina, gdje je postavio rekord kao najmlađi pobjednik utrka ikada u šampionatima FIA Formula 3 i FIA Formula 2. Sada, sa samo 18 godina, dobio je mjesto u postavi Visa Cash App Racing Bullsa za 2026. godinu, gdje će mu timski kolega biti Liam Lawson.

Lindblad je brzo napredovao kroz Formulu 3 i Formulu 2 © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool Lindblad je fokusiran na debi u Formuli 1 naredne godine © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool

01 Dvadeseti član Red Bull Junior tima koji je stigao u Formulu 1

Velika je vijest za šampionat Formule 1, a još veća za Arvida Lindblada, da će se ovaj mladi vozač nakon samo jedne godine u Formuli 2 pridružiti Liamu Lawsonu, kako bi sljedeće godine formirali zvaničnu vozačku postavu Visa Cash App Racing Bullsa.

"Arvidov brzi napredak označava ga kao jednog od istaknutih mladih talenata u ovom sportu. On i Lawson čine snažan i dinamičan par, onaj koji utjelovljuje ambiciju i mladenački duh VCARB-a, dok ulazimo u transformativnu novu eru Formule 1", rekao je Alan Permane, šef tima Visa Cash App Racing Bullsa.

Lindblad je još jedan vozač Campos Racinga koji je stigao u Formulu 1 © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool Naredna godina će biti veliki izazov i znam da imam mnogo toga za naučiti, ali sam spreman blisko sarađivati s timom. Jedva čekam da počnem Arvid Lindblad

Sa samo 18 godina, ova promocija čini Lindblada 20. vozačem programa Red Bull Junior Team koji je dostigao vrhunac sporta, a to je Formula 1. Ovaj mladi vozač je već demonstrirao sirovu brzinu i ogroman potencijal.

"Otkad sam započeo ovo putovanje s pet godina, uvijek mi je cilj bio biti u Formuli 1, tako da sam ponosan na ovaj korak. Izuzetno sam zahvalan Red Bull Junior Programu i svom ličnom timu na njihovom vodstvu, mentorstvu i vjeri, jer ništa od ovoga ne bi bilo moguće bez njihove podrške. Godina 2026. će biti veliki izazov i znam da imam mnogo toga za naučiti, ali sam spreman blisko sarađivati ​​s timom. Jedva čekam da počnem, bit će to uzbudljiva godina!", kazao je Lindblad.

02 Rana trkačka karijera ispunjena rekordima

Rođen u Londonu 2007. godine, ovaj vozački fenomen ušao je u svijet utrka veoma rano. Motocrossom se počeo baviti s tri godine, prije nego što je prešao na karting kao petogodišnjak. Tamo je brzo privukao pažnju Red Bull Junior tima te se pridružio visoko cijenjenom programu kada je imao 13 godina. Kako je prelazio s kartinga na prave bolide, Lindblad je brzo savladao Formulu 4, a zatim je postao najmlađi pobjednik Sprinta u Formuli 3 i to na svom debiju u Bahreinu u martu 2024. godine. Tada je imao svega 16 godina.

Impresivna dvostruka pobjeda kod kuće u Silverstoneu u Formuli 3 © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool

Iste godine je ostvario dvostruku pobjedu na domaćoj stazi, pobijedivši i u Sprintu i u glavnim utrkama na kultnoj stazi Silverstone. U septembru 2024. godine uslijedio je brz prelazak u nemilosrdnu Formulu 2, kada se Lindblad pridružio visoko cijenjenom timu Campos Racing. Potom je postao najmlađi pobjednik utrke u historiji Formule 2 u Sprintu u Džedi, prije nego što je u Barceloni postao drugi najmlađi osvajač pole positiona ikada nakon Théoa Pourchairea. Poslije toga, bilo je sasvim prirodno da će stići poziv iz "velike lige"

03 Kako balansira utrke i život tinejdžera?

Uprkos tome što je kao dijete bio za upravljačem, Lindblad tvrdi da njegov put do Formule 1 nije uvijek bio gladak. U ranim danima, njegova majka u početku nije bila uvjerena da je autosport održiva karijera.

"Moja mama dolazi iz akademske porodice, nikada nije zamišljala da će ovo biti moguće, tako da je na početku bilo teško. Na kraju se složila s tim, nekako je prihvatila da sam prilično dobar i da postoji šansa da mogu daleko stići te da moramo ići naprijed kao porodica", prisjetio se Lindblad.

Njegova majka je Indijka, a otac Šveđanin. Oni su zajedno pomogli svom sinu da pronađe potrebnu ravnotežu između akademskih obaveza i utrka visokog intenziteta.

"Radio bih jako naporno tokom sedmice, završavao domaće zadaće i dobijao dobre ocjene, a onda bi mi bilo dozvoljeno da se utrkujem vikendom. Pronašli smo pristojan kompromis", otkrio je Arvid.

Lindblad balansirao utrke i učenje, ali je sada u punom F1 modu © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool

Lindblad se sada možda fokusira na utrke u punom kapacitetu vrijeme, ali je 2024. godine morao usklađivati obrazovanje i sport.

"Radim na svojim ispitima, zapravo uživam u školovanju. Imati nešto što će mi odvratiti misli od utrka ključno je za pronalaženje prave ravnoteže", istakao je on.

Fokusiranje na nešto potpuno izvan sporta je dobrodošao predah.

"Nije stresno i ne oduzima mi pažnju od utrka. Kada imam slobodne dane i nemam šta da radim, bitno je imati tu ravnotežu i skrenuti misli s utrka. Kao što svi znamo, ponekad može biti jako naporno, tako da je ta pauza dobra. Dakle, radim na svojim ispitima. Radit ću samo dva, matematiku i hemiju", dodao je Arvid.

S obzirom na to da mu se brzo približava vrhunska karijera koja uključuje brzinu i skretanje u zavojima, ovo su definitivno najbolje opcije predmeta.

04 Legenda Red Bull Racinga ga je inspirisala

Čak i prije nego što je pozvan u Formulu 1, Lindblad je u svojim planovima imao "najbrži cirkus na svijetu". Sjeća se da gledao Formulu 1 na TV-u dok je odrastao te je kao i većina mladih trkača uvijek sanjao o tome da se bavi svojim "zanatom" na najvišem nivou. Međutim, za razliku od većine mladih trkača, inspiracija je došla od susreta s legendom ovog sporta.

"Učestvovao sam u Red Bull Show Runu u Houstonu zajedno s Davidom Coulthardom, što je bilo prilično cool. Vozio sam RB8, bolid koji je osvojio titulu 2012. godine. To je bilo lijepo, ovo je bolid koji sam gledao na TV-u kada sam se zaljubio u sport i nikada nisam ni pomišljao da ću ga imati priliku voziti. To je bilo tako sjajno, a uraditi to s Red Bull timom u Houstonu je nevjerovatno", ispričao je Arvid.

Učešće u Red Bull Show Runu s Davidom Coulthardom © Chris Tedesco/Red Bull Content Pool Učestvovao sam u Red Bull Show Runu u Houstonu zajedno sa Davidom Coulthardom, što je bilo prilično cool. Vozio sam RB8, bolid koji je osvojio titulu 2012. godine Arvid Lindblad

Što se tiče njegovih ambicija, želi da dostigne Coulthardove uspjehe i još više od toga.

"Želim biti svjetski prvak, a idealno više od jednom. Možda je arogantno to reći, ali kada mi se karijera završi, ne znam da li bih bio potpuno sretan da spakujem kofere, a da nemam te titule. Moj san je da postanem višestruki svjetski prvak", jasan je bilo Lindblad.

05 Mentori i rivali su pomogli Lindbladu da napreduje

U juniorskom timu, Lindblad je kao inspiraciju imao Guillaumea "Rockyja" Rocquelina, šefa Vozačke akademije u Oracle Red Bull Racingu. Rocky je čak zadavao domaće zadatke Lindbladu dok je bio mlađi.

"On zaista pokušava pokriti sve ono o čemu vozač utrka treba razmišljati. Rocky ima tako širok spektar znanja i iskustva. Mogućnost da proučim njegov mozak i pokušam da naučim šta mogu od njega je izuzetno korisna, jer je njegovo znanje vjerovatno među najvećim u autosportu", riječi su novog vozača Racing Bullsa.

Vozač i trener utrka Oliver Rowland je još jedan ključni mentor.

"Ollie je bio toliko važan za moju karijeru, bez njega ne bih bio tamo gdje sam danas. Počeli smo raditi zajedno kad sam imao sedam godina. U to vrijeme se utrkivao u Svjetskoj seriji, tako da je bio na svom putu ka Formuli 1, otprilike tamo gdje sam ja sada. Tokom 2017. godine, Ollie, ja i moj mehaničar smo svuda putovali kombijem i s malim šatorom. Odatle je sve počelo i samo je raslo. S njim sam osvojio prvenstvo Velike Britanije, a zatim sam otišao u Evropu. Svaki dan dok sam se utrkivao, slao sam mu poruke o tome kako mi ide", priznao je Arvid.

Bivši prvak Formula E Oliver Rowland je bio dugo uz Lindblada © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool

Što se tiče rivala, Lindblad kaže da je, iako je "nemesis velika riječ", vozača Formule 3 Freddieja Slatera, smatrao rivalom u njihovim mlađim danima, uz Kimija Antonellija, aktuelnog vozača Mercedesa s kojim će se sada ponovo "sukobiti" u Formuli 1.

"On je neko s kim sam se utrkivao u kartingu od vremena kada smo imali oko 11 godina. Zaista ga poštujem. Mislim da je zaista talentovan i zaslužuje prilike koje su mu date. Mislim da su neke od naših bitaka tokom godina bile među onima u kojima sam najviše uživao. Često to kažem, ali osjećam da je on momak protiv kojeg sam se utrkivao i protiv kojeg sam morao dati sve, 100 posto, da bih ga pobijedio." On je definitivno čovjek koji me je najviše gurao do mojih granica", kazao je Lindblad o Antonelliju.

06 Kako se Arvid priprema za Formulu 1?

Vožnja u Formuli 1 zahtijeva više od načina razmišljanja. To je iscrpljujući sport u kojem se vozači bore s ogromnim silama u bolidu i gube značajnu količinu tekućine u tom procesu putem znojenja. Lindblad je spreman za to.

Lindblad već naporno radi da bude spreman za utrke u Formuli 1 © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool

"Imam trenera i radimo puno kardio vježbi i vježbi snage. Oboje je veoma važno. To se posebno odnosi na vrat, jer su G-sile u F1 bolidu zaista velike. Što se tiče kardiovaskularnih vježbi, F1 utrke traju i do dva sata te u kokpitu može postati veoma vruće, tako da morate biti jaki i općenito vrlo spremni", jasan je bio Lindblad.

Želja mu je da u Formuli 1 ostvari karijeru kakvu ima Lewis Hamilton.

"Čak i ako to nije 'politički najkorektniji' odgovor ovdje u Red Bullu, on je Englez pa ga smatram donekle bliskim. Bio je zaista brz i impresivan, navijao sam za njega otkako sam počeo gledati utrke", završio je Lindblad.