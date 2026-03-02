Lindblad vratio F1 bolid u Indiju, napravio show s Gibiežom i Feghalijem

Mladi i talentovani Lindblad je učestvovao u drugom izdanju Red Bull Moto Jama. Ova jedinstvena ekstravagancija autosporta pružila je impresivno iskustvo koje je oduševilo fanove u Indiji te im je omogućila da dožive spektakularne nastupe uživo, ali i da vide Arvida kako vozi F1 bolid.

Lindblad je treći F1 vozač indijskog porijekla, a u Indiji je boravio samo sedmicu prije svog debija u Formuli 1, kako bi nastupio pred fanovima u India Expo Centru u Noidi. Ovaj centar se nalazi u Delhiju NCR, regiji koja je prethodno bila domaćin tri Velike nagrade Formule 1. Arvid je vozio RB8 s livrejom VCARB-a, a to je zapravo bolid koji je Red Bull Racingu donio dvostruku titulu 2012. godine.

Kao dio Red Bull Moto Jama, RB8 u "ruhu" VCARB-a kojim je upravljao Lindblad, obilježio je indijski festival boja Holi, koji se održava 3. marta. U tradiciji uspostavljenoj na Red Bull Showrunu u Indiji, bolid je ispuštao obojeni prah (gulal) u zrak, odražavajući lokalnu proslavu.

Uoči ovog događaja, bivši F1 vozač Karun Chandhok vozio je RB8 na Međunarodnoj stazi Buddh u svrhu demonstracije, što je prvi put u 13 godina da je F1 bolid jurio na tom mjestu.

Ovaj kultni festival također je ponudio prezentaciju različitih disciplina autosporta, pojavilo se i nekoliko drugih sportista koji pripadaju Red Bull porodici, a koji su nastupali u svojim oblastima. Abdo Feghali, libanonski prvak u driftanju, prisustvovao je zajedno sa Arasom Gibiežom, koji je učestvovao u performansu stunt motociklizma. Globalni kaskader Abdulrahman AlGhamdi također je bio dio događaja, zajedno s Romanom Chirikovom, koji je predvodio motocross akciju, te Sebastianom Westbergom i Vivian Ganther, freestyle motocross vozačima.

"Bila je to jedinstvena prilika biti dio Red Bull Moto Jama i voziti F1 bolid u Indiji. Imati priliku biti za upravljačem bolida u ovoj zemlji, čija me je kultura istinski oblikovala tokom djetinjstva, bilo je zaista posebno. Od početka vikenda, posjete historijskim Vratima Indije u Delhiju do posmatranja svih fanova koji su me podržavali tokom showa, bilo je veoma lijepo. Nadam se da su se odlično proveli. Veliko hvala svima koji su učestvovali, nema boljeg načina da započnem svoju F1 sezonu prije odlaska u Melbourne", izjavio je Lindblad.

On će u sezoni Formule 1 za 2026. godinu voziti za VCARB uz Liama Lawsona.