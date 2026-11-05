BACKBONE: Četiri priče o snazi, hrabrosti i ustrajnosti

Dokumentarni film BACKBONE donosi iskrene i dirljive priče četvero ljudi koji su nakon teških nesreća ostali paralizirani, ali nisu odustali od potrage za ispunjenim životom. Kroz njihove uspone, padove, strahove i pobjede, film istražuje snagu ljudskog duha, važnost podrške i mogućnost pronalaska novih životnih ciljeva.
Četiri protagonista dolaze iz različitih sredina, imaju različite snove i životna iskustva, ali ih povezuje trenutak koji je sve promijenio. Među njima je Sam Bloom, čija je nevjerovatna životna priča inspirisala i holivudski film Penguin Bloom, s Naomi Watts u glavnoj ulozi. Tu je i Nico Langmann, koji je uprkos paralizi od ranog djetinjstva izgradio uspješnu profesionalnu karijeru u tenisu i predstavljao Austriju na Paraolimpijskim igrama.
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Backbone - trailer
Backbone tells the stories of ordinary people whose lives are transformed in a fraction of a second - featuring incredible tales of resilience and willpower in the face of spinal injury.
Njihove priče isprepliću se s iskustvima Delije Guggenheim i Thibauda Coudrioua, otkrivajući koliko različito izgleda put od suočavanja s gubitkom do prihvatanja nove stvarnosti. Film ne pokušava prikazati njihove živote kao jednostavne priče o pobjedi nad nedaćama. Naprotiv, ostavlja prostor i za teške dane, sumnje, frustracije i sve one trenutke o kojima se mnogo rjeđe govori.
Posebnu emocionalnu dimenziju filmu daje Lindsey Vonn, jedna od najvećih skijašica svih vremena, koja gledaoce vodi kroz ove četiri priče. I sama se tokom karijere suočavala s teškim povredama i dugim oporavcima, zbog čega dobro razumije koliko je teško ponovo izgraditi samopouzdanje i pronaći snagu za nastavak.
Dokumentarac ujedno skreće pažnju na važnost istraživanja povreda kičmene moždine i rad neprofitne fondacije Wings for Life, čiji je cilj pronalazak lijeka za povrede kičmene moždine.
Jedan od načina podrške ovoj misiji je globalna humanitarna utrka Wings for Life World Run, koja će se sljedeći put održati 9. maja 2027. godine. Cjelokupan iznos startnina i donacija namijenjen je istraživanjima koja bi jednog dana mogla promijeniti živote miliona ljudi širom svijeta.
Dokumentarni film BACKBONE dostupan je za gledanje od 5. novembra na besplatnojplatformiRed Bull TV.