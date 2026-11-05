BACKBONE: Četiri priče o snazi, hrabrosti i ustrajnosti

Četiri protagonista dolaze iz različitih sredina, imaju različite snove i životna iskustva, ali ih povezuje trenutak koji je sve promijenio. Među njima je

Sam Bloom

, čija je nevjerovatna životna priča inspirisala i holivudski film Penguin Bloom, s Naomi Watts u glavnoj ulozi. Tu je i

Nico Langmann

, koji je uprkos paralizi od ranog djetinjstva izgradio uspješnu profesionalnu karijeru u tenisu i predstavljao Austriju na Paraolimpijskim igrama.