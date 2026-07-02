Deset godina nakon što je započeo svoju misiju spuštanja na skijama s najviših planina svijeta i samo godinu nakon svog historijskog spusta s Mount Everesta, Andrzej Bargiel dodao je još jedan svjetski podvig na svoju listu dostignuća.

Poljski ski-alpinista popeo se na Nanga Parbat bez upotrebe dodatnog kisika, a zatim je ostvario prvi neprekidni spust na skijama s ovog planinskog diva visokog 8.126 metara.

Izvorni Red Bull Red Bull Energy Drink Otkrij više

Iako su drugi skijaši ranije stizali do pojedinih dijelova ove rute, niko prije njega nije uspio ostati na skijama od samog vrha pa sve do mjesta gdje na planini završava snježni pokrivač.

Janusz Gołąb i Andrzej Bargiel zajedno su se popeli na Nanga Parbat © Bartłomiej Pawlikowski/Red Bull Content Pool

Bargiel je uspon izveo zajedno s kolegom alpinistom Januszem Gołąbom, kojem se nakon penjanja zahvalio što ga je podržavao tokom cijelog uspona.

Također je rekao da je ovim spustom završio projekt koji je nastajao godinama, a to su uspon i spust na skijama sa svih pakistanskih vrhova viših od 8.000 metara.

01 Zašto prije niko nije uspio izvesti neprekidni spust na skijama s Nanga Parbata?

Zastrašujući Nanga Parbat tokom godina se pokazao smrtonosnim © Bartłomiej Pawlikowski/Red Bull Content Pool

Nanga Parbat je jedna od najviših i najzahtjevnijih planina na svijetu. Uzdiže se na 8.126 metara u pakistanskom dijelu lanca Karakoram i desetljećima predstavlja izazov za planinare.

Za skijaše je najveća prepreka oduvijek bio gornji dio zida Diamir. Visoka, impozantna barijera od seraka blokirala je svaki prethodni pokušaj neprekidnog spusta, prisiljavajući skijaše da nose svoju opremu pješice prije nego što ponovo dođu do snijega.

Ipak, Bargiel je pronašao način, probijajući liniju kroz led i povezujući vrh s krajem planinskog snijega pogodnog za skijanje u jednom neprekidnom spustu.

02 Dolazak do vrha bio je samo pola izazova

Tridesetosmogodišnji Bargiel je proveo sedmice aklimatizirajući se na planini, prije nego što je krenuo u završni napad na vrh iz baznog kampa (4.200 metara) 28. juna. Penjući se bez dodatnog kisika tokom dva dana, stigao je do vrha na visini od 8.126 m i proveo 45 minuta na tom mjestu, prije nego što je zakopčao skije za spust. Ukupno je proveo oko dva sata na visini iznad 7.900 m u takozvanoj "Zoni smrti", gdje nedostatak kisika čini svaku odluku daleko zahtjevnijom.

Quotation Želio bih se zahvaliti cijelom timu i Red Bullu na njihovoj podršci Andrzej Bargiel

"Znao sam da će uspjeh ovog projekta zavisiti od pravog trenutka i pravih uslova u planinama. Sretan sam što smo uspjeli pronaći liniju koja je omogućila da se cijeli spust izvede sigurno. Želio bih se zahvaliti cijelom timu i Red Bullu na njihovoj podršci", rekao je Bargiel nakon završetka ekspedicije.

03 Zašto je Nanga Parbat jedna od najpoznatijih planina na svijetu

Nanga Parbat je dugo jedan od najpoznatijih planinskih vrhova u alpinističkom svijetu. Mnogi penjači su izgubili živote pokušavajući ga osvojiti, a u historiju planinarstva ova planina je ušla 1970. godine, kada je italijanski alpinista Reinhold Messner izveo svoj uspon preko Rupala, ogromnog južnog zida Nanga Parbata i jednog od najviših planinskih zidova na svijetu.

Andrzej Bargiel je ostvario jedan od najtežih podviga u alpinizmu © Bartłomiej Pawlikowski/Red Bull Content Pool

"Bio je to jedan od najsloženijih skijaških projekata koje sam ikada vidio u visokim planinama. Andrzej je tokom cijelog spusta morao stalno procjenjivati i rješavati teren u stvarnom vremenu. Na Nanga Parbatu nema mjesta za slučajnost", rekao je Janusz Gołąb, Bargielov penjački partner na ekspediciji.

Janusz Gołąb je podržao Andrzeja Bargiela u njegovoj avanturi © Bartłomiej Pawlikowski/Red Bull Content Pool

Bargielov spust dodaje novo poglavlje toj historiji otvaranjem rute koja nikada prije nije bila skijana u jednom neprekidnom spustu od vrha do linije snijega.

04 Historija skijanja Andrzeja Bargiela na najvišim planinama svijeta

Andrzej Bargiel uživa u pauzi tokom svoje ekspedicije na Nanga Parbat © Bartłomiej Pawlikowski/Red Bull Content Pool Quotation Na Nanga Parbatu nema mjesta za slučajnost Janusz Gołąb, climbing support on the expedition

Bargiel ima mnogo prethodnih uspjeha kada su u pitanju svjetski podvizi. Godine 2018. postao je prva osoba koja je skijala niz K2, dok je 2025. godine završio još jednu historijsku ekspediciju penjanjem i skijanjem s Mount Everesta bez dodatnog kisika.

Sada, s Nanga Parbatom na listi, Bargiel je ostvario prve skijaške spustove s nekoliko najviših vrhova svijeta bez dodatnog kisika, nastavljajući niz podviga koji je počeo na Broad Peaku prije više od deset godina.