Bez skija i prostora za grešku: Parkour Jasona Paula na opasnom Streifu

Izazov koji je osmislio profesionalni freerunner Jason Paul, uključivao je skok iz helikoptera na snijeg i led, ali ne i prostor za greške. Njegove performanse su bile nevjerovatne, no kaže da ovu avanturu više ne bi ponovio. Evo i zašto.

Paul je gledao prošlogodišnji Hahnenkammrennen kada mu je sinula neobična i zanimljiva ideja, ali i rizična. Dok su se najbolji svjetski skijaši spusta spuštali niz Streif u Kitzbühelu, on se pitao kako bi bilo bez skija krenuti na najozloglašeniju padinu u alpskom sportu i pretvoriti je u freerunning parkour.

Sada je to iskusio, jednom, i to je bilo dovoljno.

"Ne bih ovo ponovio“, rekao Paul nakon što je uspješno realizovao veliki izazov.

2 min Jason Paul turns the Streif into a parkour run Jason Paul runs the Streif on foot. Ice, speed, no second chances.

Od skijaške utrke do freerunning linije

Jason Paul je osjetio uzbuđenje koje samo elitni spustaši dobro poznaju © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Streif nije samo skijaška staza, to je mjesto gdje se greške odmah i skupo kažnjavaju. Između ostalog, izazov su Mausefalle, najstrmiji dio Streifa s ogromnim skokom, Hausbergkante, jedan od najdramatičnijih skokova, kao i završna ravnina gdje se karijere grade ili prekidaju. Paul je sve to znao, što je i bila poenta.

Suština parkoura je pronalaženje linija kroz prostore koje većina ljudi čak ni ne smatra upotrebljivim. Posmatrajući utrku s tribina, Paul je drugačije vidio padinu, ne kao nizbrdicu, već kao niz uzleta, slijetanja i tranzicija.

"Stajao sam kod Mausefallea i pomislio da pruža osjećaj kao mjesto za parkour. Pogledaš prema startnoj kućici, vidiš krov i misli počnu juriti", prisjetio se on.

Snijeg, led i bez prostora za greške

Pripreme za Streif su trajale godinu © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Pretvaranje Paulove ideje u stvarnost trajalo je godinu i to ne da se usavrše trikovi, već da se uvidi da li su uopće mogući, odnosno izvodljivi.

Snijeg i led su suprotnost onome što parkour sportisti žele. Nema prianjanja, nema predvidljivosti, nema oprosta. Svaki skok donosi nešto drugačije, a svako slijetanje predstavlja rizik.

"Streif ne oprašta greške. To važi za skijaše, ali i za mene", jasan je bio Jason.

Veći dio njegovih priprema odvijao se daleko planina. Paul živi u Tokiju gdje nema snijega ni leda. Većina posla bila je zapravo mentalni dio, proučavanje snimaka, izračunavanje uglova, uvježbavanje slijetanja u glavi, odnosno u mislima.

"Jedino što sam zaista mogao vježbati je potez pri izlasku iz helikoptera. To sam vježbao na visokoj šipki u teretani", otkrio je Paul.

Početak rizične avanture - skok iz helikoptera

Jason Paul je krenuo u avanturu u stilu Jamesa Bonda © Little Shao/Red Bull Content Pool

Paulov odgovor na brutalni uvodni dio Streifa bio je jednostavan, a to je da ne krene s tla.

Dok je pilot Flying Bullsa Mirko Flaim držao helikopter mirnim, Paul je visio s klizača, a zatim se spustio s visine od oko četiri metra na Red Bull Energy Station. Odatle je ponovo skočio, ovog puta na zaleđeni krov startne kućice.

"Osjećao sam se kao u akcionom filmu. Ovo je jedan od onih trenutaka koji se jednom dogode u životu", istakao je oduševljeni freerunner.

Tada je došlo vrijeme za ozbiljnu akciju, tribine su postale prepreke, a strmi nagib ispod Mausefallea pretvorio se u kontrolisani tobogan. Svaki pokret je bio precizan, jer bi svaka greška bila skupa.

Rizik na Hausbergkanteu

Jason Paul i skijaš Sebi Mall © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Najzahtjevniji trenutak dogodio se na Hausbergkanteu, skoku koji definiše Streif, a Paul je ubacio dodatnu komplikaciju. Umjesto da mu priđe sam, udružio se sa skijašem Sebijem Mallom, držeći se za njega prije nego što su izveli zajednički salto unazad preko ivice.

Tajming je morao biti precizan, a ravnoteža savršena. Drugog pokušaja nije bilo.

"Čim sam poletio, znao sam da je dobro. U djeliću sekunde, sve je bilo naopako. Sunce je sijalo, bilo je nevjerovatno", kazao je Paul.

Na cilju u stilu parkoura

Jason Paul prelazi cilj u velikom stilu © Little Shao/Red Bull Content Pool

Paul je završio tamo gdje i spustaši, u ciljnoj zoni Kitzbühela. Međutim, umjesto da se bori za stotinke sekunde, on je zapravo usporio i izvodio flick-flackove na snijegu.

Bio je to ležeran završetak projekta realizovanog uz vrlo realan rizik.

Paul je kazao da je Streif zahtijevao poštovanje te da ga je uplašio, ali mu je ujedno pružio upravo ono iskustvo koje je zamišljao dok je godinu ranije gledao spust s tribina. Bila je to nevjerovatna zabava, potpuno ludilo, ali i iskustvo koje nikada više neće ponoviti.