Tada je ušao u historiju kao jedan od najmlađih debitanata Čelika u dugogodišnjoj tradiciji crveno - crnih. Azur nastupa i za omladinske selekcije bh. tima, a u trenucima odlaska iz Čelika tražilo ga je više od pola klubova Premijer lige BiH. No, odabrao je Mladost i kaže kako nije pogriješio. Azur se probijao ljubavlju prema nogometu, talentom i upornošću. Zadivio je nogometne sladokusce i na adresu Mladosti stalno pristižu ponude za dirigenta odbrane.

Tada je ušao u historiju kao jedan od najmlađih debitanata Čelika u dugogodišnjoj tradiciji crveno - crnih. Azur nastupa i za omladinske selekcije bh. tima, a u trenucima odlaska iz Čelika tražilo ga je više od pola klubova Premijer lige BiH. No, odabrao je Mladost i kaže kako nije pogriješio. Azur se probijao ljubavlju prema nogometu, talentom i upornošću. Zadivio je nogometne sladokusce i na adresu Mladosti stalno pristižu ponude za dirigenta odbrane.

Tada je ušao u historiju kao jedan od najmlađih debitanata Čelika u dugogodišnjoj tradiciji crveno - crnih. Azur nastupa i za omladinske selekcije bh. tima, a u trenucima odlaska iz Čelika tražilo ga je više od pola klubova Premijer lige BiH. No, odabrao je Mladost i kaže kako nije pogriješio. Azur se probijao ljubavlju prema nogometu, talentom i upornošću. Zadivio je nogometne sladokusce i na adresu Mladosti stalno pristižu ponude za dirigenta odbrane.

''Nogomet sam počeo trenirati 2008.godine sa nekih pet godina. Priča je počela u Školi fudbala 'Tempo Sport'. To su bili moji prvi koraci i to se ne zaboravlja'', istakao je na početku razgovora Mahmić.

''Nogomet sam počeo trenirati 2008.godine sa nekih pet godina. Priča je počela u Školi fudbala 'Tempo Sport'. To su bili moji prvi koraci i to se ne zaboravlja'', istakao je na početku razgovora Mahmić.

''Nogomet sam počeo trenirati 2008.godine sa nekih pet godina. Priča je počela u Školi fudbala 'Tempo Sport'. To su bili moji prvi koraci i to se ne zaboravlja'', istakao je na početku razgovora Mahmić.

Pomenuti nogometaš, koji na svakoj utakmici igra do krajnjih granica svojih mogućnosti, otkrio je kako je zauzeo stopersku poziciju.

Pomenuti nogometaš, koji na svakoj utakmici igra do krajnjih granica svojih mogućnosti, otkrio je kako je zauzeo stopersku poziciju.

Pomenuti nogometaš, koji na svakoj utakmici igra do krajnjih granica svojih mogućnosti, otkrio je kako je zauzeo stopersku poziciju.

''To mi je uvijek bila najdraža pozicija u timu jer imaš sjajan pregled igre. Sve je lakše u tim okolnostima. Ipak, moram priznati da sam kao mlađi želio da budem napadač. No, ljubav prema toj stoperskoj poziciji na kraju je prevagnula''.

''To mi je uvijek bila najdraža pozicija u timu jer imaš sjajan pregled igre. Sve je lakše u tim okolnostima. Ipak, moram priznati da sam kao mlađi želio da budem napadač. No, ljubav prema toj stoperskoj poziciji na kraju je prevagnula''.

''To mi je uvijek bila najdraža pozicija u timu jer imaš sjajan pregled igre. Sve je lakše u tim okolnostima. Ipak, moram priznati da sam kao mlađi želio da budem napadač. No, ljubav prema toj stoperskoj poziciji na kraju je prevagnula''.