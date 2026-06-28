Borbeni Max drugi na Red Bull Ringu, šesto mjesto za Hadjara

U kvalifikacijama za Veliku nagradu Austrije, koje su vožene u subotu, najbrži je bio George Russell (Mercedes) s najboljim vremenom kruga 1:06,113, kojim je osigurao pole pole position ispred dva vozača Ferrarija Charlesa Leclerca i Lewisa Hamiltona. U drugom startnom redu se Hamiltonu pridružio Russellov timski kolega i lider šampionata u poretku vozača Kimi Antonelli. Verstappen je u svom posljednjem brzom krugu u Q3 dijelu kvalifikacija doživio nezgodu, izgubio je kontrolu nad bolidom u devetom zavoju, potom je izletio sa staze i udario u barijeru, ali se zahvaljujući ranije postavljenom vremenu našao na petom startnom mjestu uz šestoplasiranog Landa Norrisa (McLaren). Za četvrti startni red izborili su se Oscar Piastri (McLaren) i Isack Hadjar (Oracle Red Bull Racing), dok su odličan nastup za top 10 u kvalifikacijama imali vozači Visa Cash App Racing Bullsa Liam Lawson i Arvid Lindblad. Preostale pozicije zauzeli su Pierre Gasly (Alpine), Gabriel Bortoleto (Audi), Oliver Bearman (Haas), Nico Hulkenberg (Audi), Esteban Ocon (Haas), Franco Colapinto (Alpine), Carlos Sainz (Williams), Alexander Albon (Williams), Sergio Perez (Cadillac), Valtteri Bottas (Cadillac), Fernando Alonso (Aston Martin) i Lance Stroll (Aston Martin).

Max Verstappen ispred Oscara Piastrija © Mark Thompson/Getty Images Max Verstappen na Red Bull Ringu © Rudy Carezzevoli/Getty Images Isack Hadjar vozi na stazi Red Bull Ring © Red Bull Content Pool Isack Hadjar na Red Bull Ringu © Red Bull Content Pool Max Verstappen pretiče Lewisa Hamiltona © Sam Bagnall/Sutton Images Max Verstappen ispred Charlesa Leclerca na Red Bull Ringu © Sam Bagnall/Sutton Images Isack Hadjar u boksu © Red Bull Content Pool Liam Lawson na Red Bull Ringu © Red Bull Content Pool Arvid Lindblad na Red Bull Ringu © Guido De Bortoli/LAT Images Max Verstappen ispred Charlesa Leclerca © Clive Mason/Getty Images Verstappen juri stazom Red Bull Ring © Clive Rose/Getty Images Max Verstappen na podijumu u Spielbergu © Clive Rose/Getty Images

Ukupno 20 vozača je utrku započelo na medium gumama osim Bortoleta i Sainza, koji su se odlučili sa soft gume. Kada je semafor označio početak utrke, Russell je dobro krenuo s pole positiona i zadržao vodstvo, dok je njegov timski kolega Antonelli otišao široko u prvom zavoju i potom se vratio na stazu kao četvrti, a onda je imao još jedan kratki "izlet". U međuvremenu je Hamilton napao Leclerca i oduzeo mu drugo mjesto. Antonelli je još jednom napustio stazu u narednom krugu, zbog čega je morao vratiti poziciju, a dobio je i upozorenje kontrole utrke.

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Verstappen je nakon starta branio svoju poziciju, a onda se ubrzo probio na treće mjesto nakon što je prošao pored Antonellija i Leclerca.

Već na samom početku utrke vidjeli smo prvo odustajanje, bio je to Bottas, koji je zbog zapaljenih kočnica na njegovom Cadillacu ušao u boks i završio svoj nastup u Austriji. Lawson se također požalio na dim u kokpitu, nakon čega je izgubio bitku s Hadjarom braneći svoje osmo mjesto, ali je nastavio vožnju.

Antonelli je bio pod istragom zbog napuštanja granica staze, no kaznu nije dobio. Umjesto toga je pojurio za Leclercom, koji se nalazio na četvrtom mjestu.

Nedugo nakon Bottasa, u boks je ušao i njegov timski kolega Perez, koji se akođer morao povući iz utrke zbog pregrijavanja kočnica.

Vozio se osmi krug kada je Antonelli uspio preteći Leclerca, dok je u tim trenucima Verstappen sustizao drugoplasiranog Hamiltona. Tri kruga kasnije je započela njihova bitka, Nizozemac je obavio preticanje, no Britanac mu je uzvratio. Nakon nekoliko zavoja vožnje "točak uz točak", Hamilton je na kraju ostao ispred vozača Oracle Red Bull Racinga, da bi u 13. krugu ušao u boks po hard guma, a na stazu se vratio na 11. poziciju iza Bortoleta.

Dok se čekala reakcija Oracle Red Bull Racinga, Ferrari je pozvao i Leclerca u boks.

Nakon 15 krugova, Russell je imao prednost od oko pet sekundi u odnosu na drugoplasiranog Verstappena, kojeg su slijedili Antonelli, Piastri, Norris, Hadjar, Lawson, Lindblad, Hamilton i Bortoleto u top 10.

Verstappen je po set novih hard guma u boks otišao u 19. krugu, a na stazu se vratio kao šesti. Krug kasnije se u pit laneu pojavio i Russell, koji se potom priključio utrci na trećem mjestu. Potom je gume mijenjao Piastri, a onda i njegov timski kolega Norris. Tako se Russell našao na drugom mjestu oko 12 sekundi iza Antonellija, koji je tek morao u boks.

Novi okršaj Verstappena i Hamiltona uslijedio je u 22. krugu. Max je prvobitno oduzeo Britancu treću poziciju, Lewis mu je uzvratio, ali je potom sjajni Nizozemac ponovo napao, probio se ispred Ferrarija i počeo graditi prednost.

U 24. krugu se Sainz zaustavio na stazi nakon kvara Williamsovog bolida, zbog čega je aktivan virtuelni safety car. Antonelli je ušao u boks nešto prije toga, tako da ovu priliku ipak nije iskoristio te se vratio na stazu kao peti. S druge strane, Hamilton je iskoristio virtuelni safety car za svoj drugi odlazak u boks po soft gume, a kada je izašao na stazu, bio je sedmi. Utrka se nastavila, a Russell je imao gotovo pet sekundi prednosti u odnosu na Verstappena. S druge strane, Antonelli je jurio Leclerca tražeći priliku da se bori za treće mjesto. Piastri se vozio na petoj poziciji, dok su mu prijetili Hadjar, Hamilton i Norris.

Antonelli je u nastavku uspio oduzeti treću poziciju od Leclerca, nakon čega je počeo sustizati Verstappena, dok je Hamilton pretekao Hadjara za šesto mjesto. Do 35. kruga je Max uspio smanjiti zaostatak za Russellom na 3,3 sekunde, a Antonelli je zaostajao oko osam sekundi za Nizozemcem.

Max se za samo dva kruga približio Russellu na nešto više od dvije sekunde, a Piastri se izborio s Leclercom za četvrto mjesto. U duelu Australca i Monegažanina je bilo i blažeg kontakta. Međutim, ubrzo nakon toga je Leclerc izgubio još jednu poziciju i to o timskog kolege Hamiltona.

Leclerc je kasnije ušao u boks po hard gume, dok je Hamilton ohrabren da juri Piastrija. Što se tiče Verstappena, on je do 42. kruga smanjio zaostatak za Russellom na svega 1,2 sekunde.

Uslijedila je nova gužva u boksu, Piastri i Hamilton su drugi put mijenjali gume, a onda je svoj hard set u 44. krugu dobio i Russell, koji se vratio na stazu kao četvrti.

Stroll je bio novi vozač u nizu onih koji su odustali, jer se morao povući u boks zbog problema s bolidom. Norris je u tim trenucima obavio zamjenu guma, a nedugo nakon njega je isti potez povukao i Verstappen. Povratkom na stazu na hard gumama bio je treći s 10 sekundi zaostatka za drugoplasiranim Russellom.

Antonelli je držao vodstvo sa sedam sekundi prednosti u odnosu na svog timskog kolegu te je u boks ušao u 52. krugu. Na stazu se vratio kao trećeplasirani, a potom je ponovo aktiviran virtuelni safety car zbog stubića koji je oborio Albon.

Verstappen je 16 krugova prije kraja utrke imao zaostatak od osam sekundi za Russellom, a Antonelli se četverostrukom prvaku primakao na 4,8 sekundi. Borbu za šestu poziciju vodili su Hadjar i Leclerc, a dobio ju je sjajni Francuz. Nekoliko krugova kasnije, Monegažanin je izgubio i duel s Norrisom. U međuvremenu je Max uspio smanjiti zaostatak za Russellom na manje od pet sekundi.

Potom je Leclerc treći put ušao u boks, gdje je dobio soft gume, a onda se vratio na osmu poziciju. Iza njega su Lawson i Lindblad držali deveto i deseto mjesto, što je bio novi dobar rezultat za ekipu Visa Cash App Racing Bulls.

Pet krugova prije kraja Verstappen je imao zaostatak od 3,7 sekundi za Russellom, a iza njega se nalazio Antonelli na 2,5 sekundi. Kako se utrka bližila kraju, mladi Italijan je sustigao Verstappena i prišao mu na svega pola sekunde u posljednjem krugu.

Na kraju je Russell odolio pritisku i prvi prošao ciljem, čime je upisao svoju drugu pobjedu u sezoni. Drugi je stigao Verstappen sa zaostatkom od 1,6 sekundi, a treće mjesto je pripalo Antonelliju, koji je bio iza Maxa na samo 0,375 sekundi. Ova pobjeda je Russella pomjerila na drugo mjesto u poretku vozača te on sada ima 40 bodova manje od Antonellija.

U top 10 su bodove još osvojili Piastri, Hamilton, Hadjar, Norris, Leclerc, Lawson i Lindblad.

Max Verstappen na podijumu u Spielbergu © Clive Rose/Getty Images

"Ovo je bila dobra utrka za mene, prvi krugovi su bili zabavni, a onda sam morao voditi računa o gumama. Bolid je bio dobar tokom prve polovine utrke, ali su se kasnije pojavili određeni problemi koji su me spriječili da zadržim dobar tempo. Ipak, drugo mjesto je dobar rezultat, bio sam blizu pobjede i prilično sam zadovoljan time", izjavio je Verstappen nakon utrke. Recimo i da je upravo on izabran za najboljeg vozača.

"Nakon subotnjih kvalifikacija, znali smo da smo napravili korak naprijed s novim paketom poboljšanja bolida. Nije bilo lako dobiti prave podatke, jer smo napravili grešku u subotu, zbog koje je Max izletio sa staze. Upravo nam je utrka dala prave podatke. Smanjili smo zaostatak, ali nam je nedostajala sekunda u tempu kako bismo pobijedili. Ipak, u poziciji smo za borbu. Hvala svima u fabrici u Milton Keynesu, smanjiti deficit od jedne sekunde nije moguće bez ogromnog napora. Svaka čast Maxu na sjajnoj vožnji u ovim teškim uvjetima visokih temperatura", rekao je Laurent Mekies, šef Oracle Red Bull Racinga.

01 Poredak vozača i konstruktora

Antonelli vodi u poretku vozača sa 171 osvojenim bodom, Russell je drugi sa 131, a Hamilton treći sa 125 bodova. Četvrto mjesto pripada Piastriju, koji je skupio 80 bodova, potom slijede Norris i Leclerc sa po 79 bodova, dok se Verstappen nalazi na sedmom mjestu sa 73 osvojena boda. U top 10 su još Hadjar, Gasly i Lawson, koji imaju 42, 41 i 30 bodova.

Mercedes čvrsto drži prvo mjesto u poretku konstruktora s ukupno 302 boda, Ferrari je na drugom mjestu s 204 boda, a McLaren je treći sa 159 bodova. Četvrto mjesto pripada Oracle Red Bull Racingu koji ima 115 bodova, peti je Alpine sa 57, dok se ekipa Visa Cash App Racing Bulls nalazi na šestom mjestu s osvojena 44 boda.

02 Nema odmora, čeka nas Sprint vikend u Silverstoneu

Nakon utrke u Austriji, karavan Formule 1 brzo seli u Veliku Britaniju, gdje će se od 3. do 5. jula održati Sprint vikend na stazi Silverstone. U petak 3. jula će se voziti slobodni trening od 13:30 i kvalifikacije za Sprint od 17:30 sati, potom u subotu 4. jula slijede Sprint utrka i kvalifikacije za Veliku nagradu Velike Britanije u terminima od 13:00 i 17:00 sati, a u nedjelju 5. jula gledat ćemo glavnu utrku, koja će početi u 16:00 sati.